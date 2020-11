Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Tesla wird an der Börse nun mit mehr als 500 Milliarden US-Dollar bewertet, nachdem der Aktienkurs 527,48 US-Dollar pro Aktie überschritten hatte. Das Unternehmen hat seinen Aktienkurs in diesem Jahr mehr als verfünffacht. Der Anstieg untermauert den Wachstumsdrang von CEO Elon Musk. Im Januar wurde Tesla der erste börsennotierte US-amerikanische Automobilhersteller mit einer Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Dollar. Im Oktober meldete Tesla sein fünftes Gewinnquartal in Folge mit einem Umsatz von 8,77 Milliarden Dollar für das dritte Quartal. Im Dezember wird Tesla auch dem Aktienindex S&P 500 beitreten.

Elon Musk hat laut des Bloomberg Billionaire Index inzwischen auch den Microsoft-Milliardär Bill Gates als zweitreichsten Mensch der Welt abgelöst. Musk verzeichnete am Montag einen Anstieg seines Nettovermögens um 7,2 Milliarden auf 128 Milliarden Dollar. Die einzige Person vor Musk ist jetzt Amazon-Chef Jeff Bezos. Außerdem wurde bekannt, dass Elon Musk in Brandenburg – mit „beträchtlicher Förderung“ des Bundeswirtschaftsministeriums – die größte Batteriefabrik der Welt bauen will. [Mehr bei CNBC, CNBC und Handelsblatt]

Auf Gründerszene: Fabian und Jakob Scholz, die beiden Neffen des Bundesfinanzministers, haben am Mittwoch ihr Fintech Rubarb gelauncht. Mit der gleichnamigen App des Unternehmens wollen sie Nutzer für den Vermögensaufbau begeistern. Was steckt hinter der Idee? [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Der Bitcoin-Preis ist im Höhenflug und ist am Dienstag über 19.000 US-Dollar gestiegen. Laut der Website Coindesk notierte er am Dienstagmorgen um 4,25 höher und lag bei 19.207 US-Dollar. Damit nähert er sich dem bisherigen Rekord von 19.783 Dollar vom Dezember 2017 an. Auch der Dow Jones schloss mit einem Rekordhoch von 30.000 Punkten. [Mehr bei CNBC und Handelsblatt]

Stripe plant laut eines Medienberichts, eine neue Finanzierungsrunde abzuschließen. Diese würde die Bewertung des Online-Bezahldienstes auf 70 bis 100 Milliarden US-Dollar katapultieren. Damit wäre Stripe nach dem chinesischen Unternehmen Bytedance das zweitwertvollste private Unternehmen der Welt. [Mehr bei Bloomberg]

HP hat im vergangenen Quartal mehr PC-Notebooks verkauft, da die Pandemie die Menschen mehr ans Haus gebunden hat und mehr Computer für Schule und Arbeit benötigt wurden. Auch Dell, ein weiterer PC-Hersteller, verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Anstieg der Einnahmen aus Consumer-Geräten. HPs Umsatz im dritten Quartal betrug 15,3 Milliarden US-Dollar und war damit deutlich höher als die 14,7 Milliarden, die Analysten erwarteten. [Mehr bei The Information, Bloomberg und CNBC]

Die Full Truck Alliance hat eine Finanzspritze über 1,7 Milliarden US-Dollar von einer von Softbank geführten Investorengruppe erhalten. Damit wird das chinesische Logistik-Startup mit rund zwölf Milliarden Dollar bewertet. Die Full Truck Alliance, die durch den Zusammenschluss zweier konkurrierender Speditionen entstanden ist, wird als Uber for Trucks bezeichnet. Weitere Nachrichten aus China kommen von der Logistiktochter des chinesischen Online-Einzelhändlers JD.com: Diese erwägt laut eines Medienberichts einen Börsengang, der mindestens fünf Milliarden US-Dollar einbringen soll und das Unternehmen mit rund 40 Milliarden Dollar bewerten könnte. [Mehr bei Bloomberg und Bloomberg]

Doordash hat sich mit dem Generalstaatsanwalt des District of Columbia auf eine Zahlung von 2,5 Millionen US-Dollar geeinigt. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, Verbraucher damit in die Irre geführt zu haben, wie es Trinkgelder für Arbeitnehmer vergeben würde. Der US-Lebensmittellieferant plant derzeit seinen IPO und hat erst vor weniger als zwei Wochen die Unterlagen für den Börsengang eingereicht. [Mehr bei CNBC]

Tiktok verklagt seinen Konkurrenten Triller wegen Patentverletzung. Die Macher der beliebten Video-Sharing-App behaupten, Triller habe drei ihrer Patente verletzt und fordern nun eine finanzielle Entschädigung. [Mehr bei The Information]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Unsere Autorin Lisa Ksienrzyk urteilt in einem Kommentar, dass viel zu viele Startups derzeit über den Börsengang sprechen: „In den nächsten zwei Jahren streben wir den IPO an“ – dieser Satz falle immer häufiger, selbst wenn die Firma den Schritt vielleicht nie wagen wird. Doch Aufmerksamkeit ist Trumpf. [Mehr bei Gründerszene]

