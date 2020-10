Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Tesla schreibt weiter schwarze Zahlen und verzeichnet seinen fünften Quartalsgewinn in Folge. Der Elektroautobauer veröffentlichte am Mittwoch Zahlen und glänzte mit einem Rekordumsatz von 8,8 Milliarden US-Dollar, der durch einen Anstieg der Fahrzeugauslieferungen und den Verkauf von Umweltaufsichtskrediten an andere Autohersteller gefördert wurde. Der Nettogewinn kletterte in den drei Monaten bis Ende September auf 331 Millionen Dollar. Damit steigerte das Unternehmen des Tech-Milliardärs Elon Musk den Nettogewinn um 131 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Firma bekräftigte auch ihr ambitioniertes Ziel, bis Ende dieses Jahres eine halbe Million Fahrzeuge auszuliefern: „Das Erreichen dieses Ziels hängt in erster Linie von der Steigerung der Produktion des Models Y und der Produktionssteigerung in Shanghai ab.“ Während Tesla seine guten Quartalszahlen vorlegte, präsentierte General Motors eine elektrische Version seines Hummer-Pickups, der mit Teslas Cybertruck konkurrieren und nächstes Jahr in Produktion gehen soll. [Mehr bei CNBC und Reuters]

Auf Gründerszene lest ihr heute etwas über Niklas Östberg. Vor neun Jahren startete er Delivery Hero als unbekannter Gründer. Mittlerweile ist er einer der einflussreichsten CEOs in Deutschland. Das von ihm mitgegründete Unternehmen Delivery Hero ist Mitte August in den Dax aufgestiegen. Persönliches ist über Niklas Östberg allerdings kaum bekannt. Wir haben deswegen mit ihm über seinen Arbeitsalltag, Vorbilder, Ziele und die Tiefpunkte seiner Karriere gesprochen. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Der Video-Streaming-Dienst Quibi wird nur sechs Monate nach dem Start wieder eingestellt. Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. „Wir sind widerwillig zu der schwierigen Entscheidung gekommen, das Geschäft einzustellen, Bargeld an unsere Aktionäre zurückzugeben und uns mit Anmut von unseren Kollegen zu verabschieden“, schrieben Gründer Jeffrey Katzenberg und CEO Meg Whitman in einem offenen Brief an Investoren, Mitarbeiter und Unterstützer. [Mehr bei The Wall Street Journal]

Kurz vor den US-Wahlen im November haben Social-Media-Unternehmen wie Facebook und Twitter neue Regeln für verschiedene Szenarien nach den Wahlen angekündigt. So will Facebook Infos von Kandidaten, die vorzeitig einen Wahlsieg verkünden, mit einem Label versehen und Benachrichtigungen im Newsfeed Informationen zum aktuellen Stand der Wahl beifügen. [Mehr bei Reuters]

Bog Iger, der ehemalige Geschäftsführer von Walt Disney, wird neues Vorstandsmitglied des Milchersatz-Startups Perfect Day. Die Firma verwendet für ihr Milchersatzprodukt ein aus Pilzen kultiviertes Protein und ist marktführend in dem Bereich. [Mehr bei Techcrunch]

Aus einem Bericht von Morgen Stanley geht hervor, dass Slack nicht länger vom Home-Office-Trend durch die Corona-Pandemie profitiert. Slack steht durch die Konkurrenten Microsoft und Zoom unter Druck, die immer mehr Video-Produkte entwickeln. [Mehr bei CNBC]

Der frühere Chief Design Officer von Apple, Jony Ive, berät nun Airbnb bei der Entwicklung von neuen Produkten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ive leitete bei dem iPhone-Hersteller die Teams, die den iPod, das iPhone und die Apple Watch entwarfen, bevor er das Unternehmen im vergangenen Sommer verließ, um eine unabhängige Designfirma namens Lovefrom zu gründen, die auch Apple zu ihren Kunden zählt. [Mehr bei CNBC]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Bei N26 werde es keine Negativzinsen geben, versicherte Valentin Stalf noch vor gut einem Jahr. Nun ändert die Berliner Smartphone-Bank ihre Strategie: Für hohe Einlagen fallen künftig Gebühren an. [Mehr bei Gründerszene ]

