Tesla trotzt der Corona-Krise. Entgegen aller Erwartungen hat der US-Autobauer die geschätzten Fahrzeugauslieferungen im zweiten Quartal weit übertroffen. Die weltweiten Lieferungen gingen um nur 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück – ein viel geringerer Rückgang als von der Wall Street prognostiziert. Die guten Zahlen folgen auf die Meldung vom Vortag, dass Tesla zum höchstbewerteten Automobilhersteller aufgestiegen ist und somit den vorigen Spitzenreiter Toyota überholt hat.

Der Autobauer lieferte während des zweiten Quartals 90.650 Fahrzeuge aus, Schätzungen hatten nur 74.130 Fahrzeuge prognostiziert. Besonders in China zeigte sich eine erhöhte Nachfrage nach der Model-3-Limousine. Das Unternehmen will bis Ende 2020 in seinem Fahrzeugwerk in Shanghai 150.000 Autos produzieren. Teslas einziges Werk in den USA, in Fremont in Kalifornien, musste Corona-bedingt für etwa sechs Wochen schließen.

Teslas Erfolge verhelfen der Unternehmensaktie zu einem Höhenflug: Am Donnerstag stieg die Aktie um acht Prozent auf 1207 US-Dollar. Der Wert hat sich somit in einem Jahr verfünffacht. Eine weitere gute Nachricht für Teslas Angestellte: Es werden seit dieser Woche wieder volle Gehälter gezahlt. Wegen der Corona-Krise hatte der Konzern den Lohn um bis zu 30 Prozent gesenkt. [Mehr bei CNBC, Reuters und Wall Street Journal]

Auf Gründerszene: Einfacher für Patienten und Ärzte: Am 1. Juli 2021 soll in Deutschland das E-Rezept eingeführt werden. Das hat die Gematik, der Software-Dienstleister des Gesundheitsministeriums, jetzt mitgeteilt. Die Reform könnte nicht nur Nerven und Papier sparen, sondern auch ein Anreiz für Startups sein, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. [Mehr bei Gründerszene]

Das US-Startup Lemonade, ein Digitalversicherer, legt einen fulminanten Börsengang hin. Die Aktie, die für 29 US-Dollar pro Stück ausgegeben wurde, stieg innerhalb eines Tages um über 100 Prozent. Eine Woche zuvor hatte der chinesische Cloud-Software-Entwickler Agora ein ähnlich beeindruckendes Börsendebüt gegeben. [Mehr bei CNBC und Forbes]

Die Tübinger Biotechfirma Immatics geht an die Nasdaq. Durch den Börsengang flossen dem Unternehmen 253 Millionen US-Dollar zu – das Geld soll in die Krebszellforschung investiert werden. Einer der Hauptfinanzierer des Unternehmens ist SAP-Gründer Dietmar Hopp. [Mehr bei Handelsblatt]

Für Facebook, Youtube und Twitter gelten ab sofort dieselben EU-Regeln in Bezug auf Hassrede wie für Rundfunkanstalten. Das entschied Brüssel am Donnerstag. Die Änderung der „EU-Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste“ folgt nachdem traditionelle Medienhäuser dieselben Verpflichtungen für Online-Plattformen gefordert hatten. [Mehr bei Reuters]

Indiens reichster Mann, Mukesh Ambani, nimmt es mit Zoom auf. Die App Jiomeet, die offiziell am Donnerstagabend gelauncht wurde, ermöglicht Videokonferenzen mit bis zu 100 Teilnehmenden. Die App ist kostenlos, ein Meeting darf bis zu 24 Stunden dauern. [Mehr bei Techcrunch]

Ein Mitarbeiter wirft Facebook weitverbreitete Vorurteile gegenüber schwarzen Angestellten vor. In seiner Beschwerde behauptet Oscar Veneszee, das Tech-Unternehmen wolle mit seiner Beteiligung an der Black-Lives-Matter-Bewegung von Diskriminierung im eigenen Unternehmen ablenken. [Mehr bei Reuters und CNN]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Alex Tymann war mit ihrem Strumpfhosen-Startup Hedoine auf Erfolgskurs – und dann kam die Corona-Pandemie. Wie hat die deutsche Gründerin, die in London lebt, auf die Krise reagiert? [Mehr bei Gründerszene]

