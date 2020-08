Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Tesla-Chef Elon Musk hat in einem Interview mit „Automotive News“ den „fordernden“ und „selbstgefälligen“ Charakter der Menschen in den USA kritisiert und gleichzeitig die „klugen“ und „hart arbeitenden Menschen“ Chinas gelobt. Insbesondere kritisierte Musk New York und Kalifornien – Staaten, die seine Unternehmen, insbesondere Tesla, mit erheblichen Steuererleichterungen und anderer staatlicher Hilfe unterstützt haben.

In dem Interview sagte Musk: „China rockt meiner Meinung nach. Die Energie in China ist großartig.“ Im vergangenen Jahr unterstützten chinesische Regierungsbeamte Tesla dabei, Kredite im Wert von rund 1,6 Milliarden US-Dollar für sein Tesla-Werk in Shanghai zu organisieren. In diesem Jahr half die Regierung dem Tesla-Werk, nach dem Lockdown aufgrund von Covid-19 schnell wieder zum normalen Betrieb zurückzukehren. [Mehr bei Autonews.com und CNBC]

Auf Gründerszene geht es heute darum, wie Flixbus wieder aus dem Krisenmodus hochfahren will. Denn Flixbus und seine Schienen-Schwester Flixtrain gehören zu den Firmen, die am härtesten von der Corona-Krise getroffen wurden. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Microsoft hat am Sonntag bestätigt, Gespräche mit dem chinesischen Technologieunternehmen Bytedance zu führen, um die beliebte, soziale App Tiktok in den USA zu übernehmen. Die Verhandlungen sollen bis Mitte September abgeschlossen werden. In der Erklärung hieß es, Microsoft werde gemeinsam mit der US-Regierung an dem Deal arbeiten und die Bedenken der Regierung berücksichtigen. US-Präsident Donald Trump hatte sich zuvor gegen die Übernahme ausgesprochen und sogar mit dem Verbot Tiktoks in den USA gedroht. [Mehr bei CNBC]

Der Hackerangriff auf Twitter scheint aufgeklärt. Drei Verdächtige, darunter ein 17-Jähriger aus Florida, wurden festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, die Twitter-Konten etlicher Prominenter, darunter Joe Biden und Elon Musk, gehackt zu haben, um damit Bitcoin-Betrug zu begehen. [Mehr bei Wall Street Journal]

SpaceX hat seine historische Mission erfolgreich abgeschlossen. Der erste bemannte Weltraumflug eines privaten Unternehmens zur Internationalen Raumstation (ISS) ist geglückt. Die Dragon-Crew-Kapsel mit zwei Nasa-Astronauten ist wieder sicher im Golf von Mexiko im Atlantik gelandet. Die Mission ist ein weiterer Erfolg für Techmilliardär Elon Musk, der trotz Corona-Krise bisher auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken kann. [Mehr bei Welt und Bloomberg]

Apple ist das wertvollste Börsenunternehmen der Welt. Nach den positiven Quartalszahlen trotz der Corona-Krise haben die Aktien des iPhone-Herstellers am Freitag 10,5 Prozent zugelegt und den Ölförderer Saudi Aramco überholt. Insgesamt kletterte der Wert Apples auf 1,84 Billionen US-Dollar. [Mehr bei CNBC, The Verge und Handelsblatt]

Pinterest ist neben Facebook ein weiteres Social-Media-Unternehmen, das die Pandemie für sich nutzen konnte. Am Freitag meldete das Unternehmen positive Quartalszahlen. So belief sich der Gesamtumsatz auf 272 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die monatlichen aktiven Nutzer stiegen im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 416 Millionen an. [Mehr bei CNBC]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Für unseren Corona-Fragebogen haben wir mit Chris Bartz gesprochen, dem CEO und Co-Founder von Elinvar. Das Berliner Startup hat die Umstellung ins Homeoffice gut geschafft und die Teamkultur digitalisiert – doch der persönliche Austausch fehlt den Kollegen. [Mehr bei Gründerszene]

