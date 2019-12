Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Tesla endet das Jahr 2019 auf einer „High Note“. Die Aktie des Elektroautobauers kletterte am Montag über 420 US-Dollar – die Summe, die Tesla-Chef Elon Musk im vergangenen Jahr genannt hatte, um Tesla zu privatisieren. Der damalige Tweet hatte dem Unternehmer Ärger mit der US-Börsenaufsicht beschert. Später kam heraus, dass Musk den Tweet wohl mehr als Witz verstanden hatte. Die Zahl soll eine Anspielung auf die Tageszeit gewesen sein, zu der viele Cannabis-Nutzer high werden. Auch Musk soll zum Zeitpunkt des Tweets high gewesen sein.

In den letzten Monaten war die Tesla-Aktie aufgrund des im Oktober gemeldeten ersten Quartalsgewinns, der Nachricht über den Produktionsstart in der chinesischen Fabrik und der zahlreichen Bestellungen für den Cybertruck gestiegen. Als sie nun am Montag die 420 US-Dollar-Marke durchbrach, witzelte Musk auf Twitter: „Whoa… die Aktie ist so high, lol.“ [Mehr bei CNBC, Bloomberg und Reuters]

Anzeige

Auf Gründerszene: Julia Habermaier und Tanja Haller verdienen Geld mit Post-it-Kalendern. Die Idee ihrer Firma Dot on überzeugte bei „Die Höhle der Löwen“ schon Investor Georg Kofler. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Netflix war die Aktie mit der besten Performance des Jahrzehnts im S&P 500 und erzielte eine Rendite von mehr als 4.000 Prozent. Der Streamingdienst wurde 2010 in den Aktienindex aufgenommen und löste dabei die New York Times ab. [Mehr bei CNBC]

Tiktok sucht möglicherweise eine Zentrale außerhalb Chinas. Laut eines Medienberichts soll Tiktok-Eigentümer Bytedance den Schritt erwägen, um dem Image von Tiktok als chinesisches Unternehmen entgegenzuwirken. [Mehr bei Wall Street Journal]

Rivian hat 1,3 Milliarden US-Dollar an neuen Mitteln aufgebracht. Die Neuinvestition ist die vierte Kapitalrunde, die das amerikanische Automobiltechnologie-Startup allein im Jahr 2019 angekündigt hat. [Mehr bei Techcrunch]

Tesla soll in China einen Kredit über 1,4 Milliarden US-Dollar aufnehmen, um dem Werk in Shanghai in den kommenden fünf Jahren unter die Arme greifen zu können. Der US-amerikanische Elektrofahrzeughersteller legte den Grundstein für das Werk im Januar und produziert bereits Autos. Bis Ende des Jahres sollen mindestens tausend Fahrzeuge des Model 3 pro Woche gebaut werden. [Mehr bei Reuters]

Paypal sucht weiterhin nach potenziellen Übernahmezielen. Das Unternehmen, das kürzlich eine Mehrheitsbeteiligung an der chinesischen Zahlungsplattform Gopay erworben hat, plant, im nächsten Jahr eine bis drei Milliarden US-Dollar für Deals auszugeben. [Mehr bei Wall Street Journal]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Was bringt das neue Jahrzehnt für die Autoindustrie und Mobilitätsanbieter? Unser Kolumnist Don Dahlmann hat versucht, in die Zukunft zu schauen. Seiner Meinung nach wird sich die Mobilität nachhaltig verändern und Startups können davon profitieren. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Dienstag!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images