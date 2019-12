Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Tesla versteht es, seine Kunden neugierig zu machen. Nach einer spannungsgeladenen Vorstellung des neuen Cybertrucks kreiert Elon Musk nun ein neues Mysterium. So ließ er in Fremont in Kalifornien Zelte aufbauen, um sein neues „Solartesthaus“ zu verstecken. Tesla hat im Oktober mit dem Verkauf der Version 3 seiner Solardachziegel begonnen, doch es ist unklar, wie viele Bestellungen inzwischen eingegangen sind. Ziel ist laut Musk aber, so schnell wie möglich tausend Solardächer pro Woche zu installieren.

Tesla ist aus mehreren Gründen in einem Wettlauf, seine Solarglas-Dächer für die Massenproduktion und die Installation im Jahr 2020 vorzubereiten. Zum einen könnten Erfolge helfen, eine Aktionärsklage zu bekämpfen, in der behauptet wird, Tesla hätte Solarcity niemals erwerben dürfen, zum anderen sind die Solarmodule nach Feuern bei Einzelhandelsgeschäften von Walmart in Verruf geraten und Tesla muss Verbesserungen präsentieren. [Mehr bei CNBC]

Auf Gründerszene: Für die aktuelle Folge unseres Gründerszene-Podcasts haben wir mit Investor Christian Miele gesprochen. Der lässt sich heute an die Spitze des Bundesverbands Deutsche Startups wählen. Gegenkandidaten gibt es bisher keine. Miele spricht mit uns über sein prominent besetztes Team und seine Pläne als zukünftiger Interessenvertreter der Startup-Branche. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

SAP will 100 Millionen Euro in die Forschung zu Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen investieren. Dazu kooperiert das Software-Unternehmen mit der TU München. An einem neuen Standort sollen 600 SAP-Mitarbeiter und 120 Mitarbeiter der Universität gemeinsam forschen. [Mehr bei Süddeutsche Zeitung]

Intel investiert rund zwei Milliarden US-Dollar in den israelischen KI-Chiphersteller Habana Labs. Der Deal folgt auf andere Investitionen im Bereich Künstliche Intelligenz wie Nervana Systems und Movidius. [Mehr bei Techcrunch]

Arbe ist ein weiteres israelisches Unternehmen, das internationale Schlagzeilen macht. Das in Tel Aviv ansässige Startup, das einen hochauflösenden Radar-Chipsatz – ein wichtiges Bauteil für autonome Fahrzeuge – entwickelt, hat eine Kapitalspritze in Höhe von 32 Millionen US-Dollar erhalten. [Mehr bei Techcrunch]

Uber-Ausverkauf: Travis Kalanick lädt weitere Aktien ab. Nachdem im November bereits bekannt wurde, dass der Uber-Mitgründer Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar verkauft hat, legt der Geschäftsmann nochmal nach. In diesem Monat löste er laut eines Medienberichts Aktien im Wert von weiteren 350 Millionen US-Dollar ein. [Mehr bei Bloomberg]

Amazon-Chef Jeff Bezos setzt auf Kernfusion. Das von Bezos unterstützte Startup General Fusion hat Investitionen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar eingesammelt, um ein Demo-Werk zu bauen, das zeigen soll, wie mit der Technologie saubere Energie erzeugt werden kann. [Mehr bei Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Dem Berliner Unternehmen Vehiculum ist es gelungen, das Leasing-Geschäft zu modernisieren und zu vereinfachen. Bisher haben Hersteller, Hausbanken und Händler das gerne belächelt, doch nun sehen sie sich gezwungen zu reagieren. [Mehr bei Gründerszene]

