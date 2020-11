Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Tesla erhält in Deutschland Gegenwind: Das Umweltbundesamt wirft dem US-amerikanischen Elektroautobauer vor, gegen deutsche Gesetze für Recycling und Rücknahme von Batterien verstoßen zu haben. Deswegen soll Tesla nun ein Bußgeld in Höhe von zwölf Millionen Euro bezahlen, wie die „Welt am Sonntag“ berichtete. In Deutschland müssen Autohersteller defekte Batterien von verkauften Elektroautos wieder zurücknehmen und recyceln lassen.

Tesla hat laut des Berichts Einspruch erhoben: Die Kalifornier sind davon überzeugt, dass sie die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Sollte die Millionenstrafe trotzdem fällig werden, wird sie Tesla aber wohl nicht allzu hart treffen. Allein im dritten Quartal meldete das Unternehmen erneut Rekordzahlen mit einem Umsatzplus von 39 Prozent. [Mehr bei Welt und Handelsblatt]

Auf Gründerszene: Honey-Pot-Mitgründerin Emma Tracey verlässt das Recruiting-Startup, das 2019 von Xing übernommen wurde. Im Interview berichtet sie über die Übernahme und die CEO-Suche. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Tiktok hat einen Sieg vor Gericht errungen. Eine Bundesrichterin in Pennsylvania blockierte eine Reihe von staatlichen Beschränkungen, die die Nutzung der chinesischen Video-Sharing-App in den USA zum 12. November eindämmen sollten. Die Klage war von „Tiktok-Stars“ angestrebt worden, die ihren Lebensunterhalt über die App verdienen. [Mehr bei Techcrunch und Bloomberg]

Die Ant Group geht am 5. November in Schanghai und Hongkong an die Börse und schon jetzt hat das chinesische Fintech Aktienbestellungen von Kleininvestoren über mehrere Billionen US-Dollar vorliegen. Der IPO der von Alibaba-Gründer und Milliardär Jack Ma ins Leben gerufenen Firma wird vermutlich der bisher größte Börsengang der Welt werden. [Mehr bei Wall Street Journal]

Samsung ist wieder der größte Smartphone-Lieferant der Welt. Nachdem Huawei die Koreaner an der Spitze des globalen Smartphone-Marktes für kurze Zeit abgelöst hatte, ist das chinesische Unternehmen im dritten Quartal bei den weltweiten Smartphone-Lieferungen wieder auf den zweiten Platz gerutscht. Gleichzeitig arbeitet Huawei daran, unabhängiger von den USA zu werden. So sollen Chips künftig in einem Werk in Schanghai und ohne amerikanische Technologie hergestellt werden. [Mehr bei Wall Street Journal und Financial Times]

Google-CEO Thomas Kurian hat sich in einem Mitarbeiter-Meeting am Freitag zu den Vorwürfen geäußert, dass KI-Technologie von Google für die Umsetzung einer sogenannten „virtuellen Mauer“ an der US-Grenze zu Mexiko verwendet werde. Kurian bestritt diesen Aspekt des Berichts nachdrücklich. [Mehr bei CNBC]

Apple muss nach einem Gerichtsbeschluss VirnetX, eine Firma für Internet Security Software, über 500 Millionen US-Dollar zahlen. Bei dem Gerichtsverfahren ging es um Patente für sichere Kommunikation. [Mehr bei Bloomberg]

Investitionen und Übernahmen: Nestlé USA hat das US-Startup Freshly für 1,5 Milliarden US-Dollar übernommen. Freshly wurde 2015 gegründet und ist ein in New York City ansässiger Dienst, der gesunde Mahlzeiten anbietet, die als wöchentliche Bestellungen nach Hause geliefert werden. Daimlers Lkw-Sparte hat in den Lidar-Entwickler Luminar investiert. Damit treibt das deutsche Unternehmen die Produktion autonomer Lkws voran. Der Deal folgt nur wenige Tage nach der Ankündigung einer Kooperation zwischen Daimler und Waymo vergangene Woche. [Mehr bei Techcrunch und Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Wie sieht die „Zukunft der Arbeit“ in Deutschland aus? Ein „Recht auf Homeoffice“ wird es vorerst nicht geben. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann hat nun aber einen Gegenentwurf vorgestellt. Was hat er vor – und wird seine Partei ihm folgen? [Mehr bei Gründerszene]

