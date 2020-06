Tesla-Chef Elon Musk schrieb mal wieder eine seiner Motivations-E-Mails.

Der US-Elektroautobauer Tesla will – trotz vorübergehender Covid-bedingter Werkschließungen und sinkender Nachfrage – die Gewinnschwelle im zweiten Quartal erreichen. Vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen in dieser Woche soll Elon Musk seine Mitarbeiter deswegen mit einer „Motivations-E-Mail“ angefeuert haben.

Darin rief der Tesla-Chef die Belegschaft auf, alles zu geben, „um ein gutes Ergebnis zu erzielen“. Es werde „knapp mit den schwarzen Zahlen“. Analysten gehen davon aus, dass Tesla 74.000 Fahrzeuge verbuchen kann. Die Veröffentlichung der E-Mail wirkte sich positiv auf den Aktienkurs aus, der daraufhin wieder auf über 1000 US-Dollar kletterte. [Mehr bei Handelsblatt, CNBC und Bloomberg]

Auf Gründerszene: Vor über 20 Jahren gründete der Niederländer Jitse Groen den Essenslieferdienst Takeaway. Damals war er gerade 21 Jahre alt. Heute ist der 42-Jährige Milliardär. Wie wurde aus einer lokalen Domain einer der größten Lieferdienste weltweit? [Mehr bei Gründerszene]

Tiktok sowie rund 60 andere chinesische mobile Apps sind ab sofort in Indien verboten. Die Regierung beruft sich bei dem Schritt auf nationale Sicherheitsbedenken, nachdem es in der Grenzregion zu einem tödlichen Zusammenstoß zwischen chinesischen und indischen Soldaten gekommen war, bei dem 20 Inder ums Leben kamen. [Mehr bei New York Times]

Die Solarisbank hat trotz des Wirecard-Skandals eine Finanzierungsrunde in Höhe von 60 Millionen Euro aufgelegt. Damit wird das deutsche Fintech mit rund 320 Millionen Euro bewertet. [Mehr bei Techcrunch]

Twitch hat das Konto von US-Präsident Donald Trump vorübergehend ausgesetzt, da ein Beitrag als „Hassrede“ identifiziert wurde. So störte sich die Live-Streaming-Site von Amazon an einer Rede des Politikers aus dem Jahr 2016, die dieser erneut veröffentlicht hatte. In der Rede hatte er Mexikaner als Vergewaltiger charakterisiert. Damit bezieht Amazon wie auch Twitter Stellung. Auch Reddit hat einige bei Trump-Unterstützern beliebte Foren ausgesetzt, nachdem diese Hassreden verbreiteten. Facebook, das lange zögerte, bevor es einen neuen Umgang mit problematischen Inhalten ankündigte, verliert derweil immer mehr Werbekunden. Neben Henkel sprangen jetzt auch Microsoft, Ford und Adidas ab. [Mehr bei Bloomberg, Wall Street Journal, Handelsblatt, Axios und CNBC]

Lululemon plant, das Heimtrainings-Startup Mirror für 500 Millionen US-Dollar zu erwerben. Das Fitnessbekleidungsunternehmen hofft, den Verkauf bis zum Ende des zweiten Geschäftsquartals dieses Jahres abschließen zu können. Heimtrainingslösungen sind aufgrund der Pandemie in ihrer Beliebtheit enorm angestiegen. [Mehr bei Techcrunch]

Argo AI soll 100 Mitarbeiter bei der im Juni neu erworbenen Audi Unit in München streichen. Der US-Autobauer, der Systeme für selbstfahrende Autos entwickelt und sich mehrheitlich im Besitz von Ford und Volkwagen befindet, baut damit ein Drittel der Belegschaft von Audi Autonomous Intelligent Driving ab. [Mehr bei The Information]

Shift Technologies plant laut eines Medienberichts, im dritten Quartal an die Börse zu gehen, um die Dynamik der Rivalen Carvana und Vroom zu nutzen, deren Bewertungen während der Pandemie gestiegen sind. Der US-Online-Gebrauchtwagenhändler, der 2013 gegründet wurde, plant keinen herkömmlichen Börsengang. Vielmehr verkauft Shift eine Minderheitsbeteiligung an Insurance Acquisition, ein börsennotiertes Blankoscheck-Unternehmen, das kein eigenes operatives Geschäft besitzt, sondern rein die Aufgabe hat, andere Firmen mit Börsenkapital zu kaufen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Das Logistik-Startup Forto erhält einen 20-Millionen-Kredit von der Europäischen Investitionsbank. Mit dem Kapital soll das Berliner Logistik-Startup unter anderem stärker in Asien Fuß fassen. [Mehr bei Gründerszene]

