Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Teslas „Battery Day“ am Dienstag wurde mit Spannung erwartet. Tatsächlich machte CEO Elon Musk einige große Ankündigungen: So hofft der Tesla-Chef, in der Zukunft Kobalt aus seinen Batterien beseitigen zu können. Dessen Förderung in Afrika wird immer wieder mit Menschenrechtsverletzungen und Kinderarbeit in Verbindung gebracht. Lithium will Tesla künftig selbst in Nevada fördern.

Tesla bestätigte zudem, dass mehr eigene Batteriezellen in Nordamerika hergestellt werden sollen (ein neues Kathodenwerk ist in Planung), aber auch, dass eine neue Produktionsstätte in dem im Bau befindlichen Werk in Grünheide geplant sei. Mit der neuen Batterietechnologie, die Tesla ankündigte, soll die Reichweite eines E-Autos um 54 Prozent steigen und letztendlich sollen auch die Preise fallen. Musk versprach, dass ein Tesla in den kommenden Jahren schon ab 25.000 US-Dollar zu haben sein werde.

Im Rahmen der Veranstaltung stellte Musk auch ein neues Luxus-Produkt vor – das neue Model S Plaid mit drei Motoren, das Geschwindigkeiten von bis zu 200 Meilen pro Stunde erreichen kann und ab Ende 2021 verfügbar sein soll. Aufgrund der Covid-19-Bestimmungen fand die Veranstaltung, die Aktionärsversammlung und Batterie-Präsentation miteinander verband, im Freien statt. Viele Zuhörer saßen in ihren Autos und hupten, um ihre Zustimmung zu den Bemerkungen der Redner zu bekunden – eine Stimmung mehr wie im Autokino als bei einem Firmen-Event. [Mehr bei The Verge, CNBC, Handelsblatt und Wall Street Journal]

Anzeige

Auf Gründerszene: Eine langjährige Beziehung zum Kunden aufzubauen, ähnelt einer Partnerschaft. Nur Symbolarbeit zu leisten, reicht nicht aus. Es braucht unter anderem neue Anreize und faire Umgangsformen, schreibt unser Experte Rouven Fichte von der Agentur Zeitgeist. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Transferwise, eines der wertvollsten privaten Fintech-Unternehmen Europas, hat sein viertes profitables Jahr in Folge absolviert und hat seit Ende März vergangenen Jahres drei Millionen Neukunden gewonnen. Der Online-Geldtransferdienst gab bekannt, dass sich sein Nettogewinn im Geschäftsjahr bis März 2020 mit 21,3 Millionen Pfund mehr als verdoppelt hat. Der Jahresumsatz belief sich laut Transferwise auf 302,6 Millionen Pfund und lag damit um fast 70 Prozent über dem Vorjahreswert. [Mehr bei Bloomberg und CNBC]

Mirakl, ein in Paris ansässiges E-Commerce-Startup, hat in einer Finanzierungsrunde 300 Millionen US-Dollar gesammelt und wird nun mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet. Das französische Unternehmen stellt Software her, mit deren Hilfe Marktplätze und Online-Shops aufgebaut werden können. Zu den Kunden der Firma zählen große Unternehmen wie Hewlett Packard, Kroger und Siemens. [Mehr bei Bloomberg und Techcrunch]

Palantir teilte in einer Meldung vor der Börsennotierung in der kommenden Woche mit, dass es für dieses Jahr ein Wachstum von 42 Prozent erwarte und 2020 voraussichtlich mit einem Umsatz von 1,06 Milliarden US-Dollar abschließen werde. Das Unternehmen, das Software für Regierungsbehörden und große Unternehmen entwickelt, verfolgt eine direkte Notierung an der Börse – ein eher unkonventioneller Ansatz, wie ihn beispielsweise auch Spotify und Slack gewählt hatten. [Mehr bei CNBC]

Nikola-Führungskräfte haben den Technologie- und Geschäftsplan des Elektrofahrzeugherstellers während einer Investorenkonferenz verteidigt. Das Unternehmen will demnach trotz der Betrugsvorwürfe und des Abgangs des Gründers und Vorstandsvorsitzenden Trevor Milton seinen Kurs beibehalten. [Mehr bei Wall Street Journal]

Google muss sich auf Gegenwind einstellen: Laut eines Berichts der New York Times hat die US-Regierung beschlossen, das Techunternehmen wegen seiner Dominanz bei der Internetsuche zu verklagen und das Problem der Dominanz der Werbetechnologie nur nebensächlich zu behandeln. Dies könnte eine Fülle von weiteren Klagen in den einzelnen Bundesstaaten zur Folge haben. [Mehr bei New York Times]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Ein schwieriges Thema: Fitness während der Corona-Pandemie. Seit Monaten bieten Yogalehrer ihre Kurse beispielsweise nur noch online an. Von Urban Sports bekommen die Partner dafür Niedriglöhne ausgezahlt, hat ein Medienbericht herausgefunden. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Mittwoch!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Maja Hitij/Getty Images