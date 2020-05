Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Elon Musk lässt den Streit mit den kalifornischen Behörden eskalieren. Trotz Corona-Verbot will der Tesla-CEO die Produktion in Kalifornien wieder anlaufen lassen. Damit widersetzt er sich bewusst den Auflagen, die er wegen der Pandemie erhalten hat. Bereits am Wochenende hatte Musk eine Klage gegen die lokale Behörde eingereicht und auf Twitter mit dem Abzug des Konzernsitzes und unter Umständen sogar der Produktion nach Nevada oder Texas gedroht.

Die nächste Provokation ist nun die Wiederaufnahme des Betriebs trotz Verbot. Dazu schrieb Musk am Montag: Er werde selbst an der Produktionslinie sein. „Wenn jemand festgenommen wird, werde ich darum bitten, dass nur ich es bin.“ [Mehr bei The Verge, Handelsblatt und Wall Street Journal]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Twitter will Fehlinformationen im Zusammenhang mit Covid-19 verstärkt bekämpfen. Aussagen, die irreführend oder verwirrend sind, sollen künftig gekennzeichnet oder entfernt werden. [Mehr bei Bloomberg]

Quibi hat bisher wenig Erfolg: Der mobile Streaming-Dienst konnte seit seinem Start Anfang April kaum Abonnenten gewinnen. Mitgründer Jeffrey Katzenberg schreibt „alles, was schief gelaufen ist, dem Coronavirus zu“, wie er der New York Times in einem Interview sagte. Verbessern soll sich die Lage nun, in dem Quibi Funktionen einführt, mit deren Hilfe Inhalte in sozialen Medien geteilt werden können. [Mehr bei New York Times]

Rocket Internet hat im ersten Quartal wegen des Wertverlusts bei seinen Beteiligungen einen Verlust von rund 160 Millionen Euro eingefahren. Der Startup-Investor leidet wie viele Unternehmen durch die Corona-Krise. Doch es gibt – wie schon häufiger erwähnt – auch eine Menge Gewinner. Teamviewer ist ein solches Beispiel. Der Erfolg des Göppinger Softwareherstellers machte sich diese Woche für den Konzernchef Oliver Steil mit einer Rekordvergütung von 40 Millionen Euro bezahlt. [Mehr bei Handelsblatt und Handelsblatt]

Banjo hat seinen Gründer und CEO nach explosiven Vorwürfen verloren: Das in Utah ansässige Startup, das Überwachungssoftware herstellt, hat den Rücktritt von Damien Patton bekannt gegeben, nachdem ein Zeitungsbericht aufdeckte, dass Patton im Alter von 17 Jahren ein KKK-Mitglied an einer Synagoge vorbeifuhr, während der Mann auf das Gebäude schoss. [Mehr bei Techcrunch]

Intel und andere Chip-Hersteller in den USA sollen daran arbeiten, mehr im eigenen Land herzustellen und weniger auf Asien angewiesen zu sein. Die Bemühungen werden von der US-Regierung unterstützt, nachdem die Coronavirus-Pandemie die Verwundbarkeit des Landes durch die Abhängigkeit von asiatischen Fabriken aufgezeigt hat. [Mehr bei Wall Street Journal]

