Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Nach der Veröffentlichung von Teslas „Full Self Driving“-Software meldet sich nun die US-Behörde für Sicherheit im Straßenverkehr zu Wort. „NHTSA wurde über die neue Funktion von Tesla informiert, die eine Erweiterung des bestehenden Fahrerassistenzsystems darstellt. Die Behörde wird die neue Technologie genau überwachen und nicht zögern, Maßnahmen zum Schutz der Öffentlichkeit vor unangemessenen Sicherheitsrisiken zu ergreifen“, sagte die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in einer Erklärung.

Tesla stattete am Dienstag eine bestimmte Anzahl an Kunden mit der Testversion der neuen Software-Funktion aus, was dazu führte, dass die begeisterten Kunden Videos ihrer angeblich selbstfahrenden Autos nachts auf den Straßen teilten. Das rief die Behörde auf den Plan, die bereits 19 Unfälle mit Tesla-Fahrzeugen untersucht, bei denen das forschrittliche Fahrerassistenzsystem eingesetzt wurde. [Mehr bei CNBC und Reuters ]

Anzeige

Auf Gründerszene lest ihr heute etwas über Apps auf Rezept. Kalmeda gegen Tinnitus, Velibra gegen Angst-Attacken und den Schlaftrainer Somnio. Ein Seed-Investment soll Somnio beim Marktstart helfen. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Der Chip-Konzern Intel hat seine Zahlen für das dritte Quartal präsentiert: Die Firma nahm im dritten Quartal 18,33 Milliarden US-Dollar ein. Die Schwachstelle ist vor allem die Rechenzentrensparte des Unternehmens. Die Erlöse gingen um sieben Prozent zurück und lagen mit 5,9 Milliarden Dollar unter den erwarteten 6,22 Milliarden Dollar. [Mehr bei Reuters]

Ärger für Uber: Uber-Fahrer aus Kalifornien haben eine Sammelklage gegen den Fahrdienstanbieter eingereicht. In der Klage heißt es, das Unternehmen würde die Fahrer über seine App unter Druck setzen, die sogenannte Proposition 22 zu unterstützen. Diese würde das kalifornische Gesetz AB5 überschreiben, das Fahrer als Angestellte einstuft. [Mehr bei Reuters]

Nach nur sechs Monaten wird der Video-Streaming-Dienst Quibi eingestellt: Gründer Jeffrey Katzenberg und CEO Meg Whitman sprachen in einem Interview mit dem US-Sender CNBC am Donnerstag über die Faktoren, die zum Scheitern führten. So spielte zum Beispiel auch die Corona-Pandemie eine entscheidende Rolle. [Mehr bei CNBC]

Der Unternehmenssoftwareanbieter Tibco erwirbt das Daten- und Analyseunternehmen Information Builders, um sein Analyseportfolio und seinen Kundenstamm zu erweitern. Tibco hat bereits eine Reihe von Akquisitionen getätigt, darunter Statistica, Alpine Data Labs und Snappydata. [Mehr bei Zdnet]

Microsoft verlängert die Remote-Arbeit für seine Mitarbeiter in den USA bis Juli 2021. Im März machte die Firma ihre Büros dicht, um die Verbreitung von Covid-19 zu verlangsamen. Ursprünglich war geplant, dass die Mitarbeiter bis Oktober zu Hause bleiben würden. Auch Google, Facebook und Amazon gaben bekannt, dass sie ihre Mitarbeiter erst im Sommer 2021 wieder ins Büro holen wollen. [Mehr bei Zdnet und Business Insider ]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Wieder bekommt ein Berliner Startup kurz nach der Gründung ein großes Investment. Mit Acapela will der Gründer von Dubsmash eine neue Meetingform etablieren. [Mehr bei Gründerszene ]

Einen schönen Freitag!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Sean Gallup/Getty Images