Tesla verklagt die Trump-Regierung wegen Zöllen für einen Computerchip und andere Teile, die der Elektroautobauer aus China importiert. Damit schließt sich die Firma von Elon Musk einer immer länger werdenden Liste ähnlicher Klagen an, die zum Beispiel von Autoherstellern wie Ford, Mercedes Benz und Volvo eingereicht wurden. Tesla, der den US-Handelsvertreter Robert Lighthizer in seiner beim US-amerikanischen Gerichtshof für Internationalen Handel eingereichten Klage benennt, will erreichen, dass das Gericht die Zölle für rechtswidrig erklärt. Im vergangenen Jahr lehnte der US-Handelsvertreter Teslas Antrag auf Zoll-Befreiung von einem neuen in China gebauten kundenspezifischen Chip ab. Die Firma erklärte, „der Chip ist das Gehirn des Fahrzeuges“ und es konnte kein anderer Hersteller gefunden werden, „um ihn mit den erforderlichen Spezifikationen, in der gewünschten Menge und unter den für das weitere Wachstum von Tesla erforderlichen Zeitplänen herzustellen“.

Die Firma von Elon Musk ist für Innovation bekannt. So stellte Musk gerade erst das fortschrittliche Design von Batteriezellen und ein neues Herstellungsverfahren auf dem „Battery Day“ vor. Laut Experten seien diese zwar vielversprechend, allerdings stellen sie auch in Frage, wie schnell sie wirklich implementiert werden können und wie viel sie zur Senkung der Gesamtkosten beitragen können. Musk hatte auf dem „Battery Day“ versprochen, dass ein Tesla in den kommenden Jahren schon ab 25.000 US-Dollar zu haben sein werde. [Mehr bei CNBC und Reuters]

Tiktok geht gerichtlich gegen eine Trump-Anordnung vor: Die US-Regierung hatte veranlasst, dass Apple und Google die beliebte Video-App ab Sonntag nicht mehr zum Download anbieten. Dagegen klagt Tiktok und erklärte, dass durch diesen Schritt „ Hunderte Millionen Amerikaner, die Tiktok nicht heruntergeladen haben, von dieser großen und vielfältigen Gemeinschaft ausgeschlossen werden – und zwar sechs Wochen vor den US-Wahlen“. [Mehr bei Reuters]

Better.com will in einer neuen Finanzierungsrunde mehr als 100 Millionen US-Dollar einsammeln und strebt damit eine Bewertung von vier Milliarden Dollar an. Das Startup für Online-Hypothekendarlehen teilte Investoren mit, dass es im letzten Jahr 100 Millionen Dollar Umsatz gemacht hat, dieses Jahr sollen es mehr als 800 Millionen werden. [Mehr bei The Information]

Shopify hat einen Datenverstoß bestätigt, bei dem zwei Mitglieder seines Supportteams Kundendaten von mindestens 100 Händlern gestohlen haben sollen. In einem Blog-Eintrag teilte die Online-Shopping-Website mit, dass die beiden Mitarbeiter inzwischen entlassen wurden. Außerdem wurde die Angelegenheit an das FBI weitergeleitet. [Mehr bei Techcrunch]

Salsify, hat in einer Series E-Finanzierungsrunde 155 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Startup hilft Marken bei ihren Inventar-, Marketing- und Verkaufsstrategien. [Mehr bei Techcrunch]

Google überarbeitet Arbeitsoptionen für Mitarbeiter: Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage, die das Unternehmen veröffentlichte, wollen 62 Prozent der Mitarbeiter zwar wieder ins Büro, aber nicht jeden Tag. Sundar Pichai, CEO der Google-Muttergesellschaft Alphabet, erklärte in einem Interview mit dem Time Magazine, dass Google an „hybriden“ Arbeitsmodellen arbeite. [Mehr bei Time Magazine und CNBC]

