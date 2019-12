Thomas Jarzombek ist Bundestagsmitglied für die CDU und seit Kurzem der „Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums für die Digitale Wirtschaft und Startups“. Er soll die Brücke für die Startup- und Digitalszene ins BMWi sein, wie er es selbst formuliert, und konkrete Interessen der Branche ins Ministerium tragen. Im Gründerszene-Interview verrät er, welche Startup-Themen die Bundesregierung gerade diskutiert, was es mit dem zehn Milliarden schweren Zukunftsfonds auf sich hat und was aus seiner Sicht gerade das „heißeste Ding“ ist.

Thomas, was sind die wichtigsten Interessen, die du für die Szene vertrittst?

Das Wichtigste scheint weiterhin die Frage nach mehr Kapital zu sein. In der Seed-Phase ist die Lage in Deutschland inzwischen recht gut, auch durch die Programme der Bundesregierung. Aber in den Wachstumsphasen besteht ein Engpass und Finanzierungsrunden werden von Geldgebern aus Übersee angeführt. Außerdem haben deutsche Investoren etwa im Deep-Tech-Bereich nicht immer die Ausdauer abzuwarten, bis relevante Technologien einen Markt finden, und konzentrieren sich manchmal zu sehr auf den Business Case.

Und darüber hinaus?

Ein weiteres Thema sind die regulatorischen Rahmenbedingungen. Aus Flixbus ist ein Global Champion geworden, weil wir früh den Markt für Langstrecken-Busbetrieb geöffnet haben. Das Gleiche müssen wir in anderen Bereichen ebenfalls schaffen – bei den E-Kickrollern waren wir zu langsam, ausländische Anbieter haben da schnell große Mengen an Wachstumskapital auf sich zu gezogen.

Noch ein Punkt, der dazu passt: Der Staat ist für etwa die Hälfte aller Ausgaben in Deutschland verantwortlich, und er muss selbst auch Einkäufer bei digitalen Innovationen werden.

Was heißt das?

Am konkreten Beispiel: Es gibt eine ganze Reihe interessanter Drohnen-Startups. Die brauchen aber ein gewisses Einkaufsvolumen, um überhaupt in den Markt zu kommen. Deswegen wollen wir eine Strategie erarbeiten, wie der Staat mit seinen ganzen Feuerwehren oder Krankenhäusern ein besserer und gut ansprechbarer Abnehmer für Startup-Angebote werden kann.

Zugang zu Wagniskapital, regulatorische Rahmenbedingungen – das steht angeblich schon lange auf der politischen Agenda, passiert ist wenig. Wie willst Du hier erkennbare Fortschritte erreichen?

Ich finde, dass in den letzten Jahren viel passiert ist. Die Wachstumsfaszilität des Europäischen Investmentfonds (EIF), die sich in vielen VC-Fonds findet, oder der durch staatliche Gelder finanzierte VC Coparion, der sich auf größere Later-Stage-Investments fokussiert. Allein in den letzten zwölf Monaten sind die KfW Capital mit zwei Milliarden Volumen und ein Venture-Debt-Programm mit einer halben Milliarde an Start gegangen. Insgesamt investiert der Staat inzwischen an die sieben Milliarden Euro in Wagniskapital. Jetzt kommt der Zukunftsfonds hinzu mit weiteren zehn Milliarden Euro Wagniskapital. Das ist übrigens doppelt so viel wie Frankreich gerade angekündigt hat.

Die Pläne für den Zukunftsfonds wurden gerade erst bekannt. Wann genau wird es ihn geben?

Wir arbeiten daran, gemeinsam mit dem Finanzministerium. Eine Säule dessen wird auch darin bestehen, mehr Anreize für die institutionellen Anleger zu schaffen, die wir einbinden. Dazu brauchen große Versicherungen und Family Offices gewisse Strukturen. Zum Beispiel verlangen einige Mindest-Ticketgrößen, damit sie nicht zu viele Engagements verwalten müssen. Und dann ist da natürlich immer die Frage nach Risiko und Rendite. Hier haben wir unterschiedliche Modelle mit der Branche diskutiert.

Zum Beispiel?

Am Ende hat das Wasserfallmodell viele Unterstützer gefunden. Hier wird ein gewisser Teil des Investments fest verzinst, während der andere Teil das volle Risiko trägt, aber dann auch von der Upside profitiert.

Reichen die genannten Maßnahmen, um international wettbewerbsfähig zu sein? Die angestrebten Größen bei Later-Stage-Investments wirken winzig verglichen mit dem, was saudi-arabische und asiatische Staatsfonds oder kanadische Pensionsfonds an Kapital bieten können…