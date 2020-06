Tier Mobility hat nicht nur kürzlich ein britisches Batterie-Startup gekauft, der Berliner Mikromobilitäts-Anbieter will auch auf die Insel expandieren. Dazu hat das Roller-Startup nun zwei hochrangige Manager angeheuert, die sich mit Elektromobilität und Sharing Economy auskennen dürften – und sich aus ihrem alten Job kennen: Fred Jones war zuletzt General Manager für Großbritannien und Irland bei Uber, wo Benjamin Bell die britische Abteilung für Public Policy leitete.

Jones soll nun den Start der E-Scooter von Tier Mobility in UK-Städten vorantreiben, der laut einer Mitteilung des Unternehmens gerade erst durch Entscheidungen des britischen Verkehrsministeriums vereinfacht wurde. Bell wird seinerseits Head of Public Policy für ganz Nordeuropa, wo Tier Mobility etwa schon in den skandinavischen Ländern aktiv ist.

E-Scooter-Markt konsolidiert sich

Tier bietet E-Tretroller im Sharing-Modell an. Außerdem bringt das Startup die Elektroroller der eingestellten Bosch-Tochter Coup wieder auf die Straße, zunächst allerdings nur in Berlin. Währenddessen erlebt der E-Scooter-Markt eine Konsolidierung: Im Januar kündigte der US-Anbieter Lime Entlassungen und den Rückzug aus diversen Städten an und das kalifornische Startup Bird übernahm den strauchelnden Konkurrenten Circ. Kurz darauf kündigte Tier-Chef Lawrence Leuschner an, das Geld aus der jüngsten Finanzierungsrunde für Zukäufe nutzen zu wollen.

92,5 Millionen Euro hat Tier Mobility in der Series B eingesammelt. Eine deutlich geringere Kapitalausstattung als bei den US-Rivalen Bird und Lime, die schon mehr als 500 beziehungsweise mehr als 800 Millionen Euro bekommen haben.

Bild: Tier Mobility