Die Video-App Tiktok ist der neue Star unter den sozialen Medien. Trotz häufiger Kritik wegen Moderationspraktiken, Datenerfassung und Zensur ist die App das „Lieblings-Spielzeug“ von Millionen Kindern und Jugendlichen weltweit geworden. Dies spiegelt sich auch in den Zahlen wider: So tragen Tiktok und Douyin, die chinesische Version der App, derzeit 87 Prozent zum Umsatz des chinesischen Mutterunternehmens Bytedance bei. Beide Apps rangierten im April zudem weltweit an der Spitze der mobilen Apps.

Allein im April machten die Apps 78 Millionen US-Dollar Umsatz und lagen damit vor etablierteren Namen wie Youtube, Tinder und Netflix. Im ersten Quartal 2020 generierten Tiktok und Douyin weltweit 315 Millionen Downloads, gegenüber 187 Millionen im Vorjahr. [Mehr bei Bloomberg]

Eine Auswertung von Gründerszene hat gezeigt, wie gering der Anteil von Frauen in den Portfolios der größten VCs ist. Ooshi-Gründerin Kati Ernst fordert deswegen eine selbst auferlegte Frauenquote für Startup-Investments.

Die B2B Food Group, zu der Marken wie Caterwings, Lemoncat, Monbanquet und Order In gehören, zieht sich laut eines Medienberichts aus Deutschland zurück. Das Unternehmen war bisher in der DACH-Region, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien, Italien und Australien aktiv. [Mehr bei Deutsche-Startups.de]

Richard Bransons Virgin Orbit musste einen Testflug für sein Projekt, kleine Satelliten ins All zu senden, abbrechen. Es sei eine „Anomalie“ in der Flugbahn des Boosters aufgetreten, hieß es vonseiten des Unternehmens. Das verpatzte Debüt kratzt nochmals mehr am Ruf des Unternehmens, nachdem Konkurrent SpaceX diese Woche bereits Astronauten von US-amerikanischem Boden aus in den Weltraum schicken will. [Mehr bei Wall Street Journal]

Amazon-Investoren werden auf der Hauptversammlung des Unternehmens am Mittwoch das Thema Arbeitssicherheit ansprechen. Die Gruppe von Aktionären plant, die Sicherheitsmaßnahmen zu diskutieren, die der E-Commerce-Händler zum Schutz der Angestellten vor Covid-19 eingeführt hat, nachdem inzwischen mindestens acht Mitarbeiter an der Viruserkrankung gestorben sind. [Mehr bei CNBC]

Meituan Dianping meldete während der Corona-Krise einen Umsatzrückgang von 13 Prozent, weniger als erwartet. Der weltweit größte Lieferant von Mahlzeiten mit Sitz in China warnte jedoch davor, dass die Folgen der Pandemie das Geschäft im gesamten Jahr 2020 beeinträchtigen werden. [Mehr bei Bloomberg]

Der Serienunternehmer Rohit Nadhani, der seine E-Mail-App Newton 2018 an Essential verkauft hat, startet mit Kubera ein neues Startup. Der Service – ein persönlicher „Net Worth Tracker“ – will eine Alternative zu Spreadsheets bieten, um Vermögenswerte, Investitionen, Kryptowährungen, Schulden, Versicherungen und andere wichtige Dokumente aufzulisten, die im Falle eines Todes an Angehörige übertragen werden müssen. [Mehr bei Techcrunch]

Daniel Michailidis gründete als Teenager eine App-Firma. Inzwischen ist er 21 Jahre alt und baut mit der Unterstützung prominenter Youtuber ein soziales Netzwerk.

