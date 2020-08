Gerade einmal acht Jahre hat es gedauert. In Rekordzeit hat Zhang Yiming seine Firma Bytedance vom kleinen Startup zu einem weltweit agierenden Unternehmen mit 60.000 Mitarbeitern und einem geschätzten Marktwert von 110 Milliarden US-Dollar (94 Milliarden Euro) aufgebaut.

Das Konzept ist denkbar einfach: Nutzer drehen 15-sekündige Clips, die sie mit Musik hinterlegen und öffentlich teilen können. Erfolgreiche Videos sind häufig albern, unterhaltsam und lustig. Und das Konzept ist unglaublich erfolgreich: Weltweit sollen Tiktok und die chinesische Variante Douyin laut CNN mehr als eine Milliarde Nutzer zählen – darunter rund 100 Millionen in den USA. Dieser schnelle Erfolg hat Konsequenzen. US-Präsident Donald Trump will Tiktok entweder verbieten oder an einen US-Konzern zwangsverkaufen lassen, Microsoft führt bereits Übernahmegespräche. Facebook hat mit Instagram „Reels“ bereits einen Klon des Tiktok-Prinzips gestartet.

Wie wurde Bytedance mit seiner Kurzvideoplattform Tiktok so schnell zum Riesenerfolg, der die Politik und Wirtschaft derart beschäftigt? Wir haben fünf Dinge zusammengefasst, die dafür ausschlaggebend waren.

1. Zhang Yiming hat sich früh mit Tech-Gründungen beschäftigt

Er habe als Student drei Dinge getan, sagte der heute 37-jährige Zhang in einer Rede bei einem Alumni-Treffen. „Erstens habe ich programmiert, weil ich ein Technikmensch bin. Zweitens habe ich viele Bücher gelesen. Drittens habe ich Computer repariert. Das hat mir drei Dinge gebracht: Geduld, Wissen und Freunde.“ Zhang trieb sich in der chinesischen Startup-Szene um. Bevor er im Jahr 2012 Bytedance startete, hatte er bereits bei der später von Tripadvisor übernommenen Reiseseite Kuxun Erfahrungen gesammelt.

2009 arbeitete er beim Twitter-Klon Fanfou, doch die Zensoren in dem Land schlugen zu und die Firma musste schließen. Noch im selben Jahr gründete Yiming sein eigenes Unternehmen: das Immobilienportal 99fang. Knapp drei Jahre später zog es ihn aber wieder ins Mediengeschäft. 2012 verließ er 99fang, gründete Bytedance und startete den Nachrichtenaggregator Toutiao (übersetzt: „Schlagzeile“), der Nachrichten, Videos, Blogeinträge und andere Inhalte empfiehlt. Später folgt Douyin, die Vorgängerin der heute international als Tiktok bekannten Kurzvideo-App.

2. Der Bytedance-Gründer kennt die Zensur-Strukturen in China

Toutiao wuchs schnell, was wiederum die Zensoren auf den Plan rief. Diese verlangten von Yiming und seiner Firma, Beiträge auf regierungskritische Inhalte zu kontrollieren. Dazu durfte Toutiao vorübergehend keine neuen Nutzerkonten mehr anlegen, musste bestehende Konten überprüfen und insgesamt sicherstellen, dass zukünftig alle Inhalte überprüft werden können. Zhang gehorchte den Anweisungen, Toutiao löschte mehr als 10.000 Videos und mehr als 4.000 Nutzerkonten. Eine Witze-Seite, die als Nebenprojekt von Bytedance gestartet wurde, stellte Zhang ein.

3. Die Basis für den Erfolg ist eingekauft, das Geheimnis des Erfolgs ist künstliche Intelligenz

Einen großen Teil seines Erfolgs hat Yiming einer strategischen Übernahme zu verdanken. 2017 schnappte sich Bytedance die App Musical.ly aus Schanghai, bei der die Nutzer ihre Lippen zu ihren Lieblingssongs bewegten. Geschätzter Kaufpreis: etwa eine Milliarde Dollar. Knapp ein Jahr später wechselte Bytedance das Konzept zu Tiktok, brachte das Netzwerk weg vom Karaoke-Image und sammelte damit Millionen neue User.

Was Tiktok ganz wesentlich von anderen sozialen Netzwerken unterscheidet: Nicht die Anzahl der Follower ist wichtig. Stattdessen setzt der studierte Informatiker Yiming nach eigenen Angaben auf einen intelligenten Algorithmus, der dem Nutzer unterschiedliche Inhalte empfiehlt. Damit hat theoretisch jedes Video das Potenzial, viral zu gehen – egal wie beliebt der Nutzer auf der Plattform ist.

4. Fokus auf wirtschaftlichen Erfolg

Die Tiktok-Mutter Bytedance hat 2019 einen Gewinn von drei Milliarden Dollar erwirtschaftet. Das berichtete Bloomberg unter Berufung auf anonyme Insiderquellen. Der Gesamtumsatz soll im vergangenen Jahr bei 17 Milliarden Dollar gelegen haben. Im Jahr davor habe der Umsatz noch bei 7,4 Milliarden Dollar gelegen. Demnach hätte Yimings Firma den Umsatz innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.

Bytedance verdient das Geld wie Facebook durch Werbung in den Netzwerken, aber auch durch ein integriertes Münzsystem. Innerhalb von Tiktok können Anwender Münzen kaufen, um ihren Idolen Geschenke zu machen. Das größte Münzpaket kann umgerechnet mehr als 100 Euro kosten. Der meiste Umsatz mit den Münzen soll dabei nicht aus China, sondern aus den USA kommen.

Der Erfolg hat Firmengründer Yiming selbstbewusst gemacht: In China tritt er immer häufiger als streitfreudiger Tech-Star auf, mit dem Tencent-CEO hat er sich bereits einen lautstarken Schlagabtausch geliefert. Aus seiner Sicht hat Tencent in seiner in China weit verbreiteten Chat-App Wechat Videos von Tiktok vernachlässigt. Typischerweise gehen chinesische Tech-CEOs aufgrund der Marktmacht von Tencent oder Alibaba mit den beiden Firmen eher auf Kuschelkurs – nicht so der Bytedance-Chef.

5. Von Beginn an international aufgestellt

Was Bytedance ausmacht: Das Unternehmen hat es geschafft, mit seinen Plattformen und durch Unternehmenszukäufe funktionierende Netzwerke in zahlreichen Ländern aufzubauen. Dieses Konglomerat sorgt für viele Inhalte – was das Unternehmen rasant wachsen lässt und ihm die Möglichkeit gibt, auf Youtube und anderen Plattformen für das eigene Angebot zu werben.

Zuvor hatten sich chinesische Tech-Unternehmen meist auf den – riesigen – Heimatmarkt konzentriert. Tencents Wechat zum Beispiel ist ein Riesenerfolg in dem Land, außerhalb Chinas spielt die App aber keine Rolle. Bytedance arbeitete demgegenüber von Beginn an international. Für westliche Tech-Konzerne wird das Startup daher in Zukunft womöglich eine größere Rolle spielen als zunächst abzusehen war.

Im weltweiten Wettbewerb ist die Kurzvideo-Plattform damit zum Politikum geworden – was auch erklärt, warum Donald Trump sich nun so sehr für Tiktok interessiert und die Kontrolle übernehmen will: Es ist das erste globale Netzwerk, das nicht aus den USA, sondern aus China gesteuert wird. Es ist noch nicht lange her, da wurde Firmengründer Zhang Yiming dafür kritisiert, sich den chinesischen Regierungszensoren ergeben zu haben. Heute werfen ihm seine Landsleute vor, zu sehr pro-amerikanisch zu sein, weil er sich nicht genug gegen die erwartete Zwangsveräußerung an Microsoft wehrt.