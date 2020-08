Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Tiktok ist hochbegehrt. Nach Microsoft und Twitter bemüht sich auch Oracle um die chinesische Video-App. Der US-Softwarehersteller, der eigentlich eher im B2B-Geschäft unterwegs ist, soll vorläufige Gespräche mit dem chinesischen Mutterkonzern Bytedance führen. Dabei geht es um das Tiktok-Geschäft in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland.

Laut Analysten ist die Idee von Oracle, das englischsprachige Geschäft von Tiktok zu übernehmen, nicht so bizarr, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Abishur Prakash, geopolitischer Futurist beim Strategieberatungsunternehmen Center for Innovating the Future, sagte dem US-Sender CNBC, es gehe bei dem Deal vor allem um Daten. „Durch das Speichern der Daten von Tiktok auf Oracle-Servern kann Oracle möglicherweise neue Branchen erschließen“, sagte Prakash. So könnte Oracle beispielsweise seine Marketingprodukte deutlich verbessern. [Mehr bei Financial Times und CNBC]

Auf Gründerszene: Ein früherer Mitarbeiter an einem sehr erfolgreichen Berliner Startup schildert uns, wie es bei ihm mit der Mitarbeiterbeteilung lief. Denn über einen Employee Stock Option Plan (ESOP) an einem Startup beteiligt zu sein, kann sich für frühe Mitarbeiter lohnen. Doch ein Geldregen ist nicht garantiert. [Mehr bei Gründerszene]

Die SpaceX-Finanzierungsrunde ist laut eines Agenturberichts abgeschlossen. Elon Musks Raumfahrtunternehmen hat – wie am Montag bereits angekündigt – 1,9 Milliarden US-Dollar an neuen Mitteln aufgebracht. Dies erhöht die Marktbewertung der Firma auf 46 Milliarden Dollar. [Mehr bei Reuters]

Uber und Lyft ziehen laut eines Medienberichts ein Franchise-ähnliches Modell in Kalifornien in Betracht. Unter dem Druck, ihre freiberuflichen Fahrer als Angestellte zu klassifizieren, diskutieren die Fahrdienstvermittler andere Optionen. [Mehr bei New York Times]

General Motors wird vonseiten der Wall Street dazu gedrängt, sein Geschäft mit Elektrofahrzeugen auszugliedern, um sich besser gegen Tesla und andere Startup-Unternehmen zu positionieren. Ein neues Unternehmen würde voraussichtlich einen Wert von mindestens 15 bis 20 Milliarden US-Dollar haben. [Mehr bei CNBC]

Amazon plant laut eines Medienberichts, 3500 neue Jobs in sechs US-Städten zu schaffen, darunter 2000 in New York. Diese 2000 neuen Arbeitsplätze sollen in einem von Wework gekauften Gebäude in der Fifth Avenue in New York etabliert werden. Dies setzt ein wichtiges Zeichen für New York, das von der Corona-Pandemie besonders schlimm betroffen ist. [Mehr bei Wall Street Journal]

Casper hat beantragt, 300 Millionen US-Dollar über ein Blankoscheck-Unternehmen aufzubringen, nachdem die Aktien des Matratzen-Startups seit dem Börsendebüt im Februar um 30 Prozent gefallen sind. [Mehr bei Bloomberg]

Reliance Retail hat einen 60-prozentigen Anteil an Vitalic erworben, dem Mutterunternehmen der Pharma-Plattform Netmeds. Indiens größte Einzelhandelskette soll dafür rund 83,2 Millionen US-Dollar investiert haben. Der Schritt zeigt, dass Reliance Retail in neue Kategorien expandieren und dabei verstärkt mit Amazon konkurrieren will. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: In seinem Vortrag für das Hasso-Plattner-Institut verrät Marc Kinast das Celonis-Erfolgsrezept. In dem Video zeichnet Kinast den Weg der Münchner nach und erklärt, wie er gemeinsam mit Gründer Alexander Rinke das US-Geschäft aufgebaut hat. [Mehr bei Gründerszene]

