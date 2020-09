Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag seine mündliche Zustimmung zu einem Oracle–Tiktok-Deal gegeben. Auch Walmart soll einen Anteil an der Videoapp erhalten, damit Tiktok ein Verbot in den USA umgehen kann. Kurz nach Trumps Kommentaren gab Oracle bekannt, dass es als Cloud-Anbieter für Tiktok ausgewählt wurde und ein Minderheitsinvestor mit einem Anteil von 12,5 Prozent wird. Tiktok bestätigte die Rolle von Oracle ebenfalls und sagte, es arbeite mit Walmart an einer kommerziellen Partnerschaft. Walmart hat einem Kauf von 7,5 Prozent zugestimmt und will innerhalb des kommenden Jahres auf einen Börsengang Tiktoks in den USA hinarbeiten.

Die chinesische Muttergesellschaft von Tiktok, Bytedance, wird weiterhin Eigentümer der verbleibenden 80 Prozent von Tiktok sein. 40 Prozent von Bytedance befinden sich aber wiederum im Besitz von US-amerikanischen Risikokapitalunternehmen. Tiktok wird seinen Hauptsitz in den USA erweitern und gleichzeitig 25.000 Arbeitsplätze im ganzen Land schaffen. Trump sagte, dass wahrscheinlich eine neue Firma in Texas gegründet werde. China hat dem Deal offiziell noch nicht zugestimmt.

Neben Tiktok kann auch Wechat vorübergehend aufatmen. Eine Richterin aus Kalifornien hat vorerst verhindert, dass die chinesische App aus den Download-Plattformen in den USA verschwindet. [Mehr bei The Guardian, CNBC und Wall Street Journal]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Erfolgreiche Börsengänge: Unity, ein Entwickler von Videospielsoftware, hat am Freitag ein glänzendes Marktdebüt in New York absolviert. Die Aktie stieg um über 30 Prozent an. Unity wurde 2004 gegründet und hat sich in den letzten zehn Jahren mit seinem Beitrag zu „Pokemon Go“ und „Iron Man VR“ zu einem wichtigen Akteur im Spielebereich entwickelt. Auch die britische Firma Compass Pathways ist an die Börse gegangen und hatte am Freitag einen erfolgreichen ersten Handelstag. Die Aktie der Biotech-Firma, an der auch der deutsche Investor Christian Angermayer beteiligt ist, stieg am Freitag um 70 Prozent. Ihr Produkt ist eher ungewöhnlich: So will das Startup mit „Magic Mushrooms“ Depressionen behandeln. [Mehr bei Techcrunch, CNBC, Bloomberg und Handelsblatt]

Chime, ein Startup, das Bankdienstleistungen über Mobiltelefone anbietet, hat in einer Finanzierungsrunde 485 Millionen US-Dollar eingesammelt und ist nun mit einer Bewertung über 14,5 Milliarden Dollar das wertvollste Verbraucher-Fintech in den USA. Laut CEO Chris Britt wird Chime in den nächsten zwölf Monaten „IPO-fähig“ sein. [Mehr bei CNBC]

Softbank hat am Freitag seinen Verkauf an Vermögenswerten fortgesetzt und den in den USA ansässigen Mobilfunkdienst Brightstar an eine Private-Equity-Firma verkauft. Weder der japanische Investor noch der neue Käufer gaben den Verkaufspreis bekannt. 2014 hatte Softbank rund 1,7 Milliarden US-Dollar für Brightstar bezahlt, doch das Unternehmen hat jahrelang Geld verloren. [Mehr bei Wall Street Journal]

Zoox, die selbstfahrende Autoeinheit von Amazon, hat in Kalifornien grünes Licht erhalten, um autonome Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen ohne Sicherheitsfahrer zu testen. Damit erhält Amazon als viertes Unternehmen den Segen des Staates für solche fahrerlosen Tests. [Mehr bei Bloomberg]

Knuspr will Amazon Fresh in Deutschland Konkurrenz machen. Das tschechische Startup von Tomas Cupr will ab dem kommenden Frühjahr in München Lebensmittel liefern, den Dienst dann aber rasch bundesweit ausbauen. Innerhalb von zwei Stunden nach Bestellung soll der Supermarkteinkauf eintreffen. [Mehr bei Handelsblatt]

