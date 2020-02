Plagt dich das schlechte Gewissen, wenn du mal wieder ein T-Shirt für 4,95 Euro oder ein Pfund Röstkaffee für 2,79 gekauft hast? Für bessere Arbeitsbedingungen in der Textil- oder Lebensmittelindustrie können die Gründerin und drei Gründer der Tip me UG nicht sorgen. Aber sie wollen die Personen, die dein T-Shirt genäht oder deine Kaffeebohnen geerntet haben, mit Geldbeträgen unterstützen.

Tip me, 2018 gegründet, bezeichnet seinen Dienst als „globales Trinkgeld“. Wer bei einem der kooperierenden Onlineshops einkauft, kann während des Bezahlvorgangs zwischen einem und fünf Euro drauflegen. Die vier Tip-me-Gründer überweisen dieses zusätzlich gezahlte Geld schließlich „in regelmäßigen Abständen“ an alle Arbeiterinnen und Arbeiter des Betriebs, der an dem soeben gekauften T-Shirt oder Kaffee beteiligt war, so Geschäftsführer Jonathan Funke zu Gründerszene. Der Verteilerschlüssel werde vorab mit den Produktionsfirmen vereinbart. Das Grundprinzip: Wer mehr Stunden gearbeitet habe, bekomme mehr Trinkgeld. Ähnlich also wie etwa in einigen Restaurants, in denen das Trinkgeld unter allen Teammitgliedern aufgeteilt wird, damit auch die Köchin, die keinen direkten Gästekontakt hatte, etwas davon hat.

Das Startup ist seinem Prozess also noch weit vom Paypal-Prinzip entfernt. Denn das Geld geht nicht etwa in Echtzeit an die Produzentinnen, die Überweisung muss von Hand ausgelöst werden. Tip me agiert lediglich als Vermittler. „Uns ist wichtig, dass die Lösungen, die wir entwickeln, für die Menschen vor Ort sinnvoll ist“, sagt Geschäftsführer Funke. „Kein Baumwoll-Farmer soll sich eine Blockchain-App herunterladen müssen. Wir nutzen, was da ist.“ Deshalb werde das Geld per SMS auf das private Handy der Empfängerinnen und Empfänger überwiesen. Damit könnten sie dann zu einer Bank gehen und sich die gesammelte Summe auszahlen lassen. Man arbeite daran, komplexere Payment-Strukturen aufzubauen, um eines Tages ein „Weltverbesserer-Bruder von Paypal“ zu sein, so Funke.

Beträge aktuell „noch nicht so hoch“

„Momentan sind die Beträge noch nicht so hoch“, sagt ein Näher aus Pakistan in einem Galileo-Beitrag über den Dienst. Seine Kolleginnen, Kollegen und er hofften aber, das sich das bald ändere. Tip-me-Chef Funke sagt dazu auf Nachfrage, dass Tip me seit Juni 2019 etwas mehr als 2.000 Euro eingesammelt und an die Erstproduzenten überwiesen habe. Zwischen 30 und 60 Prozent der Kundinnen und Kunden der Partnershops entschieden sich bei der Bestellung dafür, Trinkgeld zu geben, so der 23-Jährige.

Ein Grund für die noch niedrigen Summen ist, dass Tip me erst in zwei Onlineshops integriert ist. Ein Anbieter für fair gehandelte, vegane Turnschuhe arbeitet mit dem Startup-Team zusammen, außerdem ein interkulturelles Klamottenlabel mit Sitz in München. Das Kakao-Startup Koawach wird auf der Webseite von Tip me zwar bereits als Partner gelistet, in deren Onlineshop ist das Tool aber noch nicht eingebunden. Das werde bald passieren, verspricht Funke.

In Pakistan, wo der Mindestlohn bei etwas mehr als 100 Euro pro Monat liegt, könne ein Euro schon einen großen Unterschied machen, sagt Funke. Das Startup überweise dabei die volle Summe in die Empfängerländer. Es wolle Unternehmen künftig für die Einbindung der Trinkgeld-Software in ihre Onlineshops zahlen lasse.

Noch unterscheidet sich das Verfahren des Startups nicht allzu sehr von einer regulären Spende. Funke sagt, einer Spende habe man voraus, dass allein der Begriff Trinkgeld weniger abwertend besetzt sei. „Spende impliziert für uns eine gefühlte Hierarchie, Trinkgeld eher Wertschätzung, es ist ein Dankeschön für gute Arbeit“, so der Geschäftsführer.

Was, wenn H&M anklopft?

Laut dem Social Entrepreneurship Monitor (DSEM) 2019 ist die Finanzierung eine der Haupthürden für Startups mit sozialen Zielen. Tip me finanziert sich laut Funke über ein öffentliches Stipendium. Die Förderung laufe noch bis Ende Mai. Bis dahin müssen Funke und sein Team genügend zahlende Partnerfirmen gefunden haben, um das Unternehmen am Leben zu erhalten.

Einen richtigen Unterschied dürfte das Engagement des Startups aber erst machen, wenn es mit den großen Marken zusammenarbeitet. Den typischen Verdächtigen also, wenn es um schlechte Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie geht – Primark, H&M, Adidas. Bloß: Würde Tip me mit solchen Anbietern überhaupt verhandeln wollen?

„Wir alle im Team könnten es nicht mit unserem Gewissen vereinbaren, Greenwashing zu unterstützen“, so Funke. Ganz ausschließen will er die Zusammenarbeit mit größeren Firmen aber auch nicht. „Wenn eine Firma auf uns zu kommt, bei der wir das Gefühl haben, die nehmen und meinen das ernst, dann würden wir zusagen.“ Schließlich solle die Idee möglichst viele Menschen erreichen. Und letztlich Firmen dazu bewegen, mehr Verantwortung zu übernehmen, statt Verbraucherinnen und Verbrauchern den Job zu überlassen.

