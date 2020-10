Cargonexx wurde 2016 in Hamburg gegründet. Das Startup vernetzt auf seiner Webseite Frachtführer mit Unternehmen aus der Logistikbranche. Das Ziel: Leerfahrten sollen reduziert werden. Algorithmen helfen dabei und ermitteln anhand von Staudaten, Baustellen und Benzinpreisen die kostengünstigsten Lösungen. 2017 machte das Unternehmen Tom Krause zum CEO. Hier erzählt der Ex-Delivery-Hero-Manager, welche Tools sein Unternehmen nutzt und wie das Startup arbeitet.

Welche Tools setzt ihr für das Recruiting und HR-Management ein?

Für administrative HR-Aufgaben nutzen wir das Tool Heaven HR, mit dem unsere Mitarbeiter beispielsweise Urlaubsanträge online einreichen können. Gleichzeitig wird damit auch unser Recruiting abgedeckt. Um unsere Mitarbeitenden über unsere Unternehmenskultur zu befragen, nutzen wir derzeit Culture Amp. Mit Hilfe dieser Feedback- und Analyseplattform erstellen wir Mitarbeiterumfragen, die wir quartalsweise an unser Team verschicken. Aufgrund der anonym gehaltenen Feedback-Option, kann auch ehrliche negative Kritik einfließen.

Welche Tools nutzt ihr für die Buchhaltung?

Im Controlling nutzen wir derzeit die Financial-Performance-Management-Software Lucanet. Das Tool bietet uns die Möglichkeit, relativ einfach, flexible und individualisierte Berichte zu erstellen und diese den relevanten Stakeholdern im Unternehmen zu Verfügung zu stellen.

Womit unterstützt ihr Mitarbeiter im Homeoffice?

Wir versuchen seit der verstärkten Homeoffice-Phase alles, was sonst physisch im Office anstand, auch remote weiterhin abzuhalten. Angefangen bei Coffee-Talks über tägliche Stand-ups bis hin zu Team-Lunches oder Yoga-Sessions. Durch Kollaborations-Tools wie Zoom ist das glücklicherweise kein Problem. Zusätzlich dazu hat unser HR-Team für die neuen Kollegen, die ihre Arbeit bei uns im Homeoffice starten, ein geeignetes Onboarding geschaffen.

Was nutzt ihr für die Team-Kommunikation?

Für Meetings mit dem gesamten Unternehmen ist ganz klassisch Zoom unser klarer Favorit. Für die interne Kommunikation nutzen wir Slack. Am meisten schätzen wir daran, dass andere Tools so gut eingebunden werden können. So werden beispielsweise Tickets aus Jira oder etwaige Kundenanfragen direkt in den jeweiligen Team-Channels gepusht und können so umgehend bearbeitet werden.

Welche Software nutzt ihr für das Projekt- und Task-Management?

Auf Produktseite nutzen wir hauptsächlich Jira. Mit der Software lassen sich vor allem Bugs zurückverfolgen und bestimmte Vorgänge weiterentwickeln. Im Tagesgeschäft kommt bei uns Monday.com zum Einsatz. Das Tool liefert nicht nur ein schönes Interface, sondern ermöglicht auch eine übersichtliche Erstellung von Threads sowie Projektplanungsmöglichkeiten und diverse andere Integrationen.

Und wie sieht es mit CRM (Customer-Relationship-Management) aus?

Im März dieses Jahres haben wir Freshsales CRM eingeführt. Das Tool hat uns überzeugt, da es so viele Möglichkeiten bietet, es nach eigenem Bedarf anzupassen – was vor allem für unsere Sales- und Marketings-Teams gut ist. Zusätzlich können wir damit verschiedene Workflows direkt aus dem System heraus erstellen, was die Arbeit erleichtert und effizienter gestaltet.

Was ist der beste Produktivitäts-Tipp, den ihr geben könnt?

Bedingt durch die Homeoffice-Situation hat unser Team die digitale Whiteboard-Lösung Miro für sich entdeckt. Da man derzeit nicht mehr gemeinsam vor Ort brainstormen kann, mussten auch wir einen Weg finden, wie Meetings dennoch weiterhin kreativ und kollaborativ stattfinden können.

Verfolgt ihr Regeln oder eine bestimmte Philosophie, nach der Meetings abzuhalten sind?

Für uns ist es wichtig, dass es bei Meetings eine klare Agenda und einen vorab festgelegten Moderator gibt. So wollen wir sicherstellen, dass die für das Meeting angesetzten Gesprächspunkte auch abgehandelt werden beziehungsweise, dass die anstehenden To-dos umgehend verteilt werden.

Gibt es sonst noch eine spezielle Arbeitsmethode, die sich bei euch bewährt hat?

Seit einigen Monaten arbeiten wir mit Retrospektiven – zum Beispiel für Projekte. Und das nicht nur bei unseren Entwicklern, sondern im gesamten Unternehmen. Das ermöglicht eine im Nachgang konstruktive und produktive Sicht auf die Arbeitsweise. So kann das Team letztlich gemeinsam darüber entscheiden und sich darauf festlegen, was in Zukunft noch ganz konkret verbessert werden sollte.

