Die Steuererklärung kostet Zeit und Geduld. Für viele junge Leute gleich zwei Gründe, gar nicht erst damit anzufangen. Dabei winken ihnen im Schnitt rund 1.000 Euro an Rückzahlungen. Genau diese Zielgruppe will das Berliner Startup Taxfix mit seiner App ansprechen. Das Tool leitet Nutzer mit gezielten Fragen durch die Formulare, wodurch die Steuererklärung in einer knappen halben Stunde erledigt sein soll. Mehr als 90 Millionen Euro sind bereits in das junge Unternehmen geflossen. Der Firmenwert wird auf rund 300 Millionen Euro geschätzt.

Uns hat Mitgründer und CEO Mathis Büchi erzählt, welche Anwendungen sein Team nutzt und wie das Startup arbeitet.

Welche Tools setzt ihr für das Recruiting und HR-Management ein?

Unser Talent Acquisition Team nutzt Greenhouse für das Bewerbungsmanagement. Dieses Tool eignet sich hervorragend, um Talente im Detail zu verstehen und ihnen eine noch bessere und schnellere Erfahrung zu bieten.

Was nutzt ihr für die Team-Kommunikation?

Wie wohl bei den meisten Berliner Startups ist Slack unsere Anlaufstelle für schnelle und transparente Kommunikation. Für längerfristige Informationen verwenden wir jedoch gerne Notion. Jedes Team hat dort seine eigene Seite mit wichtigen Facts und Guidelines – super für funktionsübergreifende Arbeit. Da in der jetzigen Situation das Onboarding online abläuft, ist Notion gerade für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine wichtige Plattform, um Taxfix kennenzulernen.

Welche Software nutzt ihr für das Projekt- und Task-Management?

Wir ziehen es vor, dass jedes Team das Tool wählt, was für seine Projektmanagement-Anforderungen am besten geeignet ist – ob das nun Jira, Google Suite oder etwas anderes ist. Ein Tool, das immer beliebter wird, ist Asana. Hier gefällt uns, wie einfach es ist, Aufgaben und Termine zuzuweisen und gleichzeitig einen klaren Überblick über das gesamte Projekt zu behalten. Die Formularfunktion ist besonders nützlich, um Anfragen zwischen Teams zu standardisieren und einen einheitlichen und effektiven Workflow zu garantieren.

Womit unterstützt ihr Mitarbeiter im Homeoffice?

Der Umzug des gesamten Unternehmens in ein Homeoffice-Setup war für alle eine neue Erfahrung. Wir wussten jedoch gleich, dass hier nicht eine Lösung für alle möglich war. Was die Einrichtung der Räumlichkeiten an sich anbelangt, haben wir das Team dazu ermutigt, entweder Gegenstände aus dem Büro mitzunehmen oder bestimmte Dinge zu bestellen, um auch Zuhause eine gute und gesunde Arbeitsatmosphäre zu bieten. Abgesehen davon ist jedoch das psychische Wohlergehen – gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit – besonders wichtig: Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, anonyme Einzelgespräche mit einem externen Coach zu buchen. Zusätzlich ist es toll zu sehen, wie das ganze Team zusammenhält und sich gegenseitig supportet, etwa mit Tipps & Tricks in Slack-Channeln zu unterschiedlichsten Themen – vom Elternsein bis hin zu den besten Amateurköchen Berlins.

Welche Tools nutzt ihr für die Buchhaltung?

Wir haben unterschiedliche Tools, die internationale Konsolidierung und Multi-Book-Optionen ermöglichen, verglichen, bevor wir uns schlussendlich für Netsuite entschieden haben. Für uns und unsere Bedürfnisse bietet das Programm die beste Mischung aus Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Preis. Ein Tipp am Rande: Das Reporting funktioniert am besten, wenn eine Segmentierung der Kosten vorliegt.

Und wie sieht es mit CRM (Customer-Relationship-Management) aus?

Wir arbeiten derzeit noch mit Intercom wegen seiner einfachen Installation und Inbetriebnahme. Am Tool selbst gefällt uns, dass es intuitiv ist und man die Performance gut tracken kann. Jetzt, da unsere CRM-Bemühungen erheblich zugenommen haben, suchen wir jedoch nach einem Anbieter, der mehr individuelle Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Was ist der beste Produktivitäts-Tipp, den ihr geben könnt?

Als wir auf Homeoffice umgestiegen sind, haben wir nicht wirklich einen Produktivitätsrückgang festgestellt. Unser Team war so engagiert und so motiviert, dass es den Leuten eher schwer fiel, abends abzuschalten. Wir erkannten ziemlich früh, dass wir auf die Work-Life Balance der Mitarbeiter achten müssen. Unser Office-Management läutet jede Woche mit einem kurzen Productivity und Work-Life Balance-Tipp im #general Slack-Channel ein, was sehr gut ankommt. Darüber hinaus verzichten wir auch in dem Homeoffice-Setup nicht auf Traditionen: Unser wöchentliches Frühstücks-Meeting findet nun eben digital statt, genauso wie unsere End of Quarter-Celebrations.

Verfolgt ihr Regeln oder eine bestimmte Philosophie, nach der Meetings abzuhalten sind?

Wir haben einen Better Work Guide bei Taxfix, der sich der Verbesserung der Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb des Unternehmens widmet und eine Guideline für effektive Meetings entwickelt hat. Wir sind der Meinung, dass Meetings und Fokuszeit gleichermaßen wichtig sind und wollen „This could have been an email“-Momente definitiv vermeiden. Deswegen stellen wir uns im Vorfeld unter anderem folgende Fragen: Worum geht es? Was möchte ich erreichen? Wen benötige ich dazu? Wenn der Termin dann stattfindet, ist eine gute Vorbereitung aller Teilnehmer essentiell.

Gibt es sonst noch eine spezielle Arbeitsmethode, die sich bei euch bewährt hat?

Eine interessante Methode, mit der wir Erfolg hatten, sind Silent Meetings. Während dieser Zeit kommt ein Team zusammen – entweder persönlich oder virtuell – und arbeitet im Stillen an einem gemeinsamen Dokument. Sie stellen sich gegenseitig Fragen und geben Antworten, alles durch die Kommentarfunktion. Nach etwa 30 Minuten wird das Schweigen dann aufgelöst und über die Ergebnisse gesprochen.

Bild: Taxfix