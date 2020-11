Zenloop entwickelt eine Plattform, mit der Unternehmen Kundenfeedback einholen und analysieren können. Trotz Corona-Krise schloss das Unternehmen im Juni seine zweite Millionenfinanzierung ab. Zenloop sitzt in Berlin und wurde 2016 von den ehemaligen Flaconi-Machern Björn Kolbmüller und Paul Schwarzenholz sowie Lukasz Lazewski gegründet.

Gründerszene hat Kolbmüller gefragt, auf welche Softwares Zenloop intern nutzt und wie das Team arbeitet.

Welche Tools setzt ihr für das Recruiting und HR-Management ein?

Hier nutzen wir Recruitee. Alle Teammitglieder bekommen bei Zenloop schon früh die Aufgaben eines Hiring Managers anvertraut. Wir glauben, dass die Teams selbst am besten einschätzen können, wer für die jeweils ausgeschriebene Stelle geeignet ist. Recruitee erlaubt uns, Bewerberinnen und Bewerber auch mit vielen Hiring Managern effizient zu koordinieren.

Darüber hinaus nutzen wir unsere eigene Plattform auch intern, um auf wöchentlicher Basis Feedback aus dem Team einzuholen.

Was nutzt ihr für die Team-Kommunikation?

Da verwenden wir Slack als Messaging-Tool und Zoom sowie Google Hangouts für Video-Calls.

Welche Software nutzt ihr für das Projekt- und Task-Management?

Für das tägliche Projektmanagement setzen wir auf Asana. Für die Quartals- und Jahresplanung arbeiten wir mit dem OKR-Modell. Beides funktioniert für uns sehr gut.

Womit unterstützt ihr Mitarbeiter im Homeoffice?

Wir arbeiten zwar seit Gründung „remote first”, die gegenwärtige Situation ist aber natürlich auch für uns eine neue Herausforderung. Konkret bekommen alle Mitarbeitenden, die normalerweise aus unserem Berliner Büro arbeiten würden, ein professionelles technisches Setup für zuhause. Dazu gehören neben einem Laptop auch ein Bildschirm, eine Maus und Tastatur sowie ein Schreibtisch und Stuhl. Darüber hinaus bieten wir wöchentliche remote Fitnesskurse an.



Welche Tools nutzt ihr für die Buchhaltung?

Die wichtigsten Tools, die wir hier nutzen, sind Stripe und Datev. Datev dient als Schnittstelle zu unserem Steuerbüro und hilft uns, Rechnungen ordnungsgemäß zu speichern und zu verwalten. Stripe ist extrem wertvoll beim Abwickeln unserer Payments.

Und wie sieht es mit CRM (Customer-Relationship-Management) aus?

Unser Sales-Team arbeitet mit Pipedrive, unser Customer Success mit Planhat. Das sind beides Tools, die uns unseren Alltag sehr erleichtern.

Was ist der beste Produktivitäts-Tipp, den ihr geben könnt?

Fester Teil unserer Arbeitsphilosophie ist der 80/20-Ansatz. Das Prinzip dahinter: Viele Projekte lassen sich in überschaubarer Zeit zu 80 Prozent fertigstellen, während die restlichen 20 Prozent ein exponentiell höheres Maß an Aufwand erfordern, um die Aufgabe wirklich zur Vollendung zu bringen. Wir denken: Für einen großen Teil von Projekten, beispielsweise reine Interna, reichen 80 Prozent effektive Arbeit, wenn wir dafür in Summe mehr Projekte voranbringen können.

Ein wichtiges Werkzeug ist darüber hinaus Calendly in Kombination mit Google Calendar. Calendly erlaubt es, den eigenen Kalender mit externen Kontakten via Link zu teilen, sodass sie sich eigenständig Termine zu verfügbaren Zeit-Slots einstellen können. Ineffiziente Terminabstimmungen via Mail konnten wir so maßgeblich reduzieren.

Verfolgt ihr Regeln oder eine bestimmte Philosophie, nach der Meetings abzuhalten sind?

Eine generelle Regel lautet: so wenige Meetings wie möglich. Viele Dinge lassen sich auf anderem Wege effizienter klären. Finden Meetings statt, legen wir Wert darauf, dass keine Teilnehmerin oder Teilnehmer ohne konkrete To-dos aus dem Termin geht und im Nachgang ein Protokoll mit allen Aufgaben und Deadlines geteilt wird.

Eine weitere Philosophie, der wir folgen, lautet: „Answer first”. Dahinter verbirgt sich der Ansatz, auf jede Frage kurz, bündig und ohne ausschweifende Erläuterung zu antworten. Bedarf es in Folge einer weiteren Erklärung, kann nachgefragt werden – wenn nicht, bleibt die Antwort so stehen.

Gibt es sonst noch eine spezielle Arbeitsmethode, die sich bei euch bewährt hat?

Neue Kolleginnen und Kollegen arbeiten zu Beginn einen Onepager – das sogenannte „Personality on a Page”-Sheet – aus, auf dem sie auf ihre Dos and Don’ts sowie Vorlieben und Marotten in der persönlichen Zusammenarbeit eingehen – beispielsweise bei der Kommunikation, Zeitmanagement, Arbeitsstil oder persönlichen Interessen. Teammitglieder, die viel miteinander arbeiten werden, stellen sich so einander vor und lernen erfahrungsgemäß recht schnell, worauf die andere Person Wert legt und wie persönliche Eigenheiten zu deuten sind. Das fördert das gegenseitige Verständnis füreinander enorm. Das Management ist von diesem Ritual übrigens nicht ausgenommen – meine Co-Founder und ich teilen unsere Sheets also ebenfalls mit dem Team.

