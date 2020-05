Matecrate will jedem Gamer in Deutschland professionellen E-Sport ermöglichen. Mit der ersten Turnierserie für Einzelspieler, den City Masters, verknüpft das Unternehmen Spieler zu regionalen Teams und fördert den Einstieg in den E-Sport. Gegründet wurde das Hamburger Unternehmen von Sebastian Kuch. Uns erzählt er, welche Anwendungen sein Team nutzt und wie sein Startup arbeitet.

Welche Tools setzt ihr für das Recruiting und HR-Management ein?

Vor einigen Monaten haben wir uns für Personio als HR-Management und Join als Recruiting Tool entschieden. Beide Tools passen gut zu uns, da wir ausschließlich digital arbeiten und viel Wert auf Effizienz und kurze Entscheidungswege sowie Transparenz legen. In Personio lassen sich viele Dinge vom Mitarbeiter selbst managen, wie beispielsweise das Hochladen von Attesten oder das Beantragen von Urlaub. Das erleichtert das HR-Management sehr. Join wiederum ermöglicht es, leicht und unkompliziert einen Überblick über alle Bewerbungen zu behalten und sorgt durch die kostenlose Veröffentlichung unserer Stellenanzeigen auf diversen Plattformen für eine Vielzahl an Bewerbungen.

Was nutzt ihr für die Team-Kommunikation?

Innerhalb des Teams kommunizieren wir per Slack. Wir haben verschiedene Channels eingerichtet, in denen auch Dateien geteilt werden. Die Kommunikation ist schnell, direkt und einfach. Das erspart uns viel Zeit. Auch externe Teams konnten wir schon für Slack begeistern, sodass wir dort mittlerweile auf verschiedenen Workspaces arbeiten.

Womit wickelt ihr den Kundensupport ab?

Bei Matecrate organisieren wir die größten Gaming- und E-Sports-Turniere Deutschlands mit tausenden aktiven Spielern, an denen wirklich jeder teilnehmen kann. Der Großteil unserer Kunden sind also aktive Spieler, die sich auf unserer Website in den angesagtesten deutschen E-Sports-Titeln untereinander messen. Mit ihnen kommunizieren wir über Discord. Die Kommunikation geht schnell und direkt. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, über eine gute Serverstruktur oder auch Ticket-Tools alle Anfragen zu beantworten und mit unseren Kunden im Austausch zu stehen.



Fast jedes Startup hat ein KPI-Dashboard zur Messung von Kennzahlen. Ihr auch?

Bislang arbeiten wir noch recht langweilig mit einer einfachen Excel-Tabelle, sowie einer Slack-Integration, die täglich die wichtigsten KPIs automatisch im Workspace postet.

Projekt- und Task-Management: Welche Software nutzt ihr?

Wir arbeiten nicht alle mit einem bestimmten Tool, aber am besten bewährt hat sich aus meiner Sicht Trello: Es ist einfach, übersichtlich und unkompliziert.

Womit unterstützt ihr Mitarbeiter im Homeoffice?

Wir arbeiten mit der Google Suite, daher ist das Arbeiten von überall aus möglich. Auch sämtliche andere unserer Tools sind jederzeit online verfügbar.

Welche Tools nutzt ihr für die Buchhaltung?

Die Buchhaltung wird bei uns extern mithilfe von Datev abgebildet. Außerdem nutzen wir Getmyinvoice, damit können wir super einfach die Belege zum Export vorbereiten und sogar Dienste direkt anbinden, sodass Belege stets automatisch verarbeitet werden.

Und wie sieht es mit CRM aus?

Als CRM-Tool (Customer-Relations-Management, Anm. d. Red.) nutzen wir seit kurzem Hubspot, da es für uns eine praktische Komplettlösung mit vielen automatisierbaren Prozessen darstellt. Hauptsächlich verwalten wir mit Hubspot die potentiellen B2B-Partner für unsere E-Sports-Turniere. Da E-Sports in Deutschland noch recht kritisch beäugt wird, braucht es keine Massen-Mailings, sondern vielmehr persönliche Akquise und individuelle Beratung. Für unsere aktiven Spieler nutzen wir bislang kein CRM, sondern verwalten sie direkt über unseren Discord und unsere Website.



Welche Tools nutzt ihr, um Newsletter zu versenden und eure Werbekampagnen zu organisieren?

Unsere Zielgruppe sind keine Newsletter-affinen Nutzer, daher versenden wir keine klassischen Newsletter. Unsere Zielgruppe erreichen wir über andere Kanäle, und mit unseren Werbekampagnen legen wir unseren Fokus auf Social Media.

Gibt es sonst noch ein Tool, auf das ihr nicht mehr verzichten könnt?

Wir organisieren unsere diversen Social-Media-Kanäle mit Falcon.io. Hier lassen sich Kampagnen auf diversen Channels planen und auswerten. Gerade in einem wachsenden Team und mit unterschiedlichen Kanälen hilft es sehr, alle Infos gesammelt an einem Ort zu haben und eine einheitliche Planung sicherzustellen.

