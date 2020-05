Resourcify entwickelt eine digitale Recycling-Plattform, die Entsorger und Unternehmen online zusammenbringt. Unternehmensabfälle können in einem Dashboard angezeigt und Reportings für Optimierungen erstellt werden. So können Abfallerzeuger sehen, wie viel Holz, Metall, Papier oder sonstige Ressourcen sie regelmäßig entsorgen. Das soll den Aufwand senken und die Recycling-Quote erhöhen. 14 Mitarbeiter sind bei dem Hamburger Startup beschäftigt. Mitgegründet wurde Resourcify von Felix Heinricy. Uns erzählt er, welche Anwendungen sein Team nutzt und wie das Startup arbeitet.

Welche Tools nutzt ihr für die Team-Kommunikation?

Slack für die Kommunikation und betriebliche Nachverfolgung. Whereby nutzen wir für Videokonferenzen. Es ist die einfachste Lösung, die wir gefunden haben und es funktioniert in mindestens 80 Prozent der Fälle. Das ist nicht schlecht für ein Videokonferenzen-Tool.

Womit wickelt ihr den Kundensupport ab?

Unsere Kundenkommunikation läuft ebenfalls über Slack mit den nötigen Plugins, hier antworten wir auch.

Fast jedes Startup hat ein KPI-Dashboard zur Messung von Kennzahlen. Ihr auch?

Wir haben in der Vergangenheit viele Tools ausprobiert, aber keines davon war flexibel genug, um Vertrieb, Marketing, Produktnummern und auch Finanzauskünfte zu vereinen, sodass sie einfach zu updaten und zu ändern sind. Wir finden, dass Google Sheets der schnellste und einfachste Weg ist, um KPIs nachzuverfolgen. Die Manager sammeln dort Daten aus allen geeigneten Quellen, dann füllen sie sie im Google Sheet aus. Am Ende erstellen sie einen Screenshot von jedem wöchentlichen Bericht und posten das auf einem Bericht-Channel in Slack, jeweils mit einer Beschreibung der Zahlen. Das ist meiner Meinung nach der bessere Prozess statt alles zu automatisieren. Automatisierte Prozesse schaut sich niemand mehr an und verfolgt es nach. Dadurch können Diskussionen über die KPIs mit einem super einfachen Prozess jede Woche online stattfinden.

Projekt- und Task-Management: Welche Software nutzt ihr?

Wir haben keine formalen Projektmanagement-Tools. Wir arbeiten mit einer Kombination aus OKRs und wöchentlichen Check-ins, um die Projekte und ihre Ziele weiter auf Kurs zu halten.

Womit unterstützt ihr Mitarbeiter im Homeoffice?

Wir fangen mit einem täglichen Stand-up-Meeting an, um für gute Laune und Stimmung zu sorgen und um den Kommunikationsfluss aufrechtzuerhalten. Ansonsten benutzen wir unser vorhandenes Tech-Stack und Toolset. Für den Wechsel in Homeoffice mussten also keine extra Tools eingerichtet werden.

Welche Tools nutzt ihr für die Buchhaltung?

Fastbill, um das lokale Hamburger Ökosystem zu unterstützen.

Und wie sieht es mit dem Customer-Relationship-Management aus?

Da benutzen wir Hubspot zur Automatisierung von Marketing und Leadflow-Prozessen. Alle eingehenden Leadflows bündeln wir in unseren Benachrichtigungskanälen auf Slack, damit das ganze Team direkt sehen kann, wann ein neuer Lead reinkommt. Durch die Arbeitsabläufe können wir alle Informationen über das Lead ergänzen, die wir kriegen können. Woher sie kommen, welche Reise der Nutzer unternommen hat und was die nächsten Schritte auf der Reise sind. Es ist nicht günstig, aber es spart Zeit und ist den Austausch wert.

Welche Tools nutzt ihr, um Newsletter zu versenden und eure Werbekampagnen zu organisieren?

Ebenfalls Hubspot.

Gibt es sonst noch ein Tool, auf das ihr nicht mehr verzichten könnt?

Airtable. Wir betreiben unsere komplette Website über Airtable. Wir errichten eine benutzerdefinierte CRM-Lösung, das heißt, alle Daten für unsere Webseiten sind auf Airtable gespeichert. Ich kann das Programm für Produktteams empfehlen. Anstatt 10, 20 oder 30 Produktseiten einzurichten, haben wir eine Webseitenvorlage und regeln den Rest über Airtable. So haben wir eine einzige zuverlässige Informationsquelle für Produktmitteilungen. Es ist ein großer Gewinn, auch für die Marketing Teams.

