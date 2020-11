Die Corona-Krise zwingt die Europäer weiter zuhause zu bleiben. Fernreisen, wie sie das Startup Tourlane anbietet, sind in diesem Jahr fast komplett ausgefallen. Um die stornierten Buchungen finanzieren zu können, hat das vier Jahre alte Unternehmen ein neues Investment aufgenommen.

Umgerechnet rund 17 Millionen Euro (20 Millionen US-Dollar) haben die Bestandsinvestoren Sequoia, Spark Capital, DN Capital und HV Capital – ehemals Holtzbrinck Ventures – in einer erweiterten Series C gegeben. Auch das Gründerduo Julian Weselek und Julian Stiefel hat noch einmal Geld nachgepumpt. Das ist das dritte Closing der Runde, die bereits Ende 2018 unterzeichnet wurde. Mehr als 70 Millionen Euro bekam Tourlane zuvor zusammen.

Millionen für Storno-Rückzahlungen

Im September sagte Mitgründer Weselek noch im Gründerszene-Interview, dass die Firma „gut finanziert“ ist und „über ausreichend Liquidität verfügt“. Laut eines Sprechers sind die 70 Millionen Euro noch nicht aufgebraucht. Das neue Kapital diene zum Wachstum und solle in die Entwicklung der Technik gesteckt werden. Ein Teil der 17 Millionen Euro nutze Tourlane aber auch, um offene Kundenrechnungen zu begleichen.

Nach der Buchung zahlen Nutzer 25 Prozent der Summe an, der Rest ist bei Reiseantritt fällig. Das Startup geht allerdings in Vorleistung und überweist den Reiseanbietern und Hotels direkt die komplette Summe. Wird der Urlaub storniert, sendet das Startup seinen Kunden den bisher geleisteten Betrag zurück. Bis die Partner das Geld an die Tourlane zurückzahlen, dauert es laut der Berliner Firma aber länger. In der Vergangenheit beschwerten sich bereits zahlreiche Kunden, da sie monatelang auf ihr Geld warten mussten. Um diese Stornierungen bewältigen zu können, sei Kapital nötig.

An dem Produkt, individuell gestaltete Fernreisen anzubieten, halten sowohl Investoren als auch Gründer fest. Zu Beginn der Corona-Pandemie und zuletzt im Oktober lag der Umsatz nur bei etwa 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Über die Hälfte des Teams befinde sich nach wie vor in Kurzarbeit, so der Sprecher. Entlassungen habe es keine weiteren gegeben. Weselek und sein Mitgründer Julian Stiefel sind sich aber sicher, dass sich der Reisemarkt erholen wird. Das hofft ebenfalls die Konkurrenz: Der Wiener Urlaubsvermittler Tourradar ist trotz Krise gerade nach Deutschland expandiert, um seinen Nachbarn Rundreisen zu verkaufen.

Bild: Tourlane