Transferwise-Gründer Kristo Käärmann (links) und Taavet Hinrikus kommen aus Estland.

Die Top-Themen:

Transferwise ist nach einem Sekundärverkauf von Anlagen fünf Milliarden US-Dollar wert. Damit ist das britische Fintech eines der wertvollsten Startups Europas. Gründer Kristo Käärmann stellt selbst in der Krise noch neue Leute ein. Transferwise wurde 2011 gegründet und hat sich zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Unternehmen wie Western Union und Moneygram entwickelt, indem es Gebühren gesenkt und eine Online-Plattform hinzugefügt hat, über die Verbraucher weltweit Geld überweisen können. Der Zahlungsdienstleister hat mittlerweile acht Millionen Kunden weltweit und handelt pro Monat Zahlungen in Höhe von 5,2 Milliarden US-Dollar ab.

Transferwise ist nicht das einzige Startup, das sich trotz Krise über eine hohe Bewertung freuen darf. Ein anderes Beispiel ist die rumänische Firma Uipath, die auf Automatisierung mit Künstlicher Intelligenz setzt. Sie wird seit Mitte Juli mit über zehn Milliarden Dollar bewertet. [Mehr bei CNBC, Handelsblatt und Techcrunch]

Auf Gründerszene: Mitarbeiterbeteiligungen sind eines der Lockmittel, um Talente trotz geringer Löhne anzuwerben. Doch die Rechnung geht nicht immer auf: Fünf Mitarbeiter berichten. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Myhammer wechselt den CEO. Die bisherige Vorstandsvorsitzende Claudia Frese wird ihren Vertrag, der Ende des Jahres ausläuft, nicht verlängern. Die Berliner Handwerkerplattform wird künftig von Ronald Egas geführt, der seit 2012 CEO der Werkspot BV ist, ein Marktplatz für Handwerksdienstleistungen in den Niederlanden. Die Werkspot BV gehört wie Myhammer zur ANGI Homeservices Gruppe. [Mehr bei Myhammer]

Ebay legt während der Corona-Krise exzellente Quartalszahlen vor. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz auf 2,9 Milliarden US-Dollar und nahm damit um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Dies übertraf die Erwartungen der Analysten. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass die Online-Handelsplattform ihre Kleinanzeigen an das norwegische Unternehmen Adevinta verkauft. [Mehr bei Reuters]

Apple war im zweiten Quartal trotz Pandemie der am schnellsten wachsende Smartphone-Produzent in China. Das billigere iPhone SE und die Beliebtheit der iPhone 11-Serie sowie Rabatte haben Apple in einem seiner wichtigsten Märkte zu dem Schub verholfen. Die Zahlen aus China kamen vor der Veröffentlichung der offiziellen Quartalsergebnisse am Donnerstag heraus. [Mehr bei CNBC]

Chinesische Unternehmen ziehen sich vermehrt aus den USA zurück: So soll Ctrip (Trip.com), Chinas größtes Online-Reisebüro, erwägen, seine Notierung an der Nasdaq rückgängig zu machen und sich wieder zu privatisieren. Unabhängig davon hat Tencent angeboten, die ausstehenden Aktien der chinesischen Techfirma Sogou zu kaufen, die ebenfalls an der Nasdaq notiert sind. [Mehr bei Reuters und Wall Street Journal]

Facebooks Instagram soll Tiktok-Influencern mit Millionen von Followern finanzielle Anreize bieten, um sie davon zu überzeugen, einen neuen konkurrierenden Dienst von Instagram zu nutzen. Ein Medienbericht wertete dies als eine Eskalation im „High-Stakes-Showdown“ zwischen den beiden Social-Media-Unternehmen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Der japanische Techkonzern Softbank musste nach den Wework-Skandalen große Summen abschreiben. Doch nun klettert die Aktie auf einen Kursrekord. Was passiert gerade bei Softbank? [Mehr bei Gründerszene]

Bild: transferwise