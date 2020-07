Wie geht es eigentlich der deutschen Startup-Szene nach Monaten der Krise? Diese Frage lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten, jedes Unternehmen musste in den vergangenen Wochen andere Herausforderungen bewältigen. Einige wuchsen so schnell wie noch nie, andere fürchteten täglich die Pleite.

Anzeige

Um zu erfahren, wie einzelne Startups die Situation bewältigen, haben wir als Gründerszene-Redaktion einen Fragebogen an Unternehmerinnen und Unternehmer geschickt – unter anderem an Lennart Hinrichs, Commercial Director bei Twaice. Das Münchner Startup entwickelt eine Analyse-Software für Batterien. Kürzlich sammelte die Firma elf Millionen Euro ein, unter anderem vom schwedischen VC Creandum. Twaice wurde Anfang 2018 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 50 Mitarbeiter.

Lennart, welche Auswirkungen hatten und haben das Virus und die damit verbundenen Maßnahmen für euer Unternehmen?

Unsere Kunden waren natürlich größtenteils auch betroffen – entweder, weil sie selbst in Kurzarbeit waren, weil ihre Lieferketten zusammenbrechen oder schlicht, weil sie nicht optimal auf die Arbeit im Homeoffice vorbereitet waren. Daher war natürlich auch unser Vertrieb betroffen. Insgesamt haben wir als Unternehmen bereits vor der Krise voll digital gearbeitet und hatten deshalb die entsprechenden Tools und Prozesse, um ohne weitere Reibungsverluste ins Homeoffice zu wechseln.

Kaffee-Startup: Umsatzeinbruch und Strategiewechsel – so ergeht es Coffee Circle in der Krise Leere Cafés und das schlechte B2B-Geschäft kosten Coffee Circle gerade massiv Umsätze. Schuld ist die Corona-Krise. Jetzt muss ein neuer Wachstumsplan her.

Waren oder sind eure Angestellten in Kurzarbeit? Wenn ja: Wie viele und bis wann?

Nein, als Unternehmen sind wir gut durchfinanziert und arbeiten unter Volllast weiter.

Musstet ihr möglicherweise dennoch Teammitglieder entlassen?

Das Team ist im Gegenteil sogar noch gewachsen.

Arbeiten eure Angestellten noch im Homeoffice? Wenn ja: Wann plant ihr wieder ins Büro zu gehen? Sind alle Angestellten noch im Homeoffice?

Ja und nein. Wir arbeiten wieder in A/B-Gruppen im Office, auf freiwilliger Basis. Homeoffice steht weiterhin jedem Mitarbeiter zu jeder Zeit offen.

Könnt ihr euch vorstellen, künftig komplett auf ein eigenes Büro zu verzichten?

Nein, der persönliche Austausch und die Zusammenarbeit vor Ort sind für uns weiterhin wichtig. Das ist auch explizit von den Mitarbeitern gewünscht.

Welche Tools und Tricks haben eurem Team in den vergangenen Wochen geholfen?

Wir nutzen Microsoft 365, Atlassian (Jira, Confluence) und Slack und sind mit diesen Tools auch gut durch die Krise gekommen. Situativ kam noch Miro zum Einsatz. Wichtiger als die Tools war aber unser agiler Prozess. Auch wenn die Mitarbeiter sich nicht ständig gesehen haben, hat die Zusammenarbeit super funktioniert.

Was hat in den vergangenen Wochen nicht funktioniert?

Das Feierabendbier ist virtuell lange nicht so gut wie im Office. Mal abgesehen davon gab es vor allem eine Explosion der Termine als Folge des Homeoffice. Themen, die üblicherweise in fünfminütigen Coffee-Dates besprochen wurden, sind plötzlich in halbstündigen Videokonferenzen diskutiert worden.

Viele Menschen haben durch die Veränderungen in den vergangenen Wochen persönliche Krisen erlebt, euer Team oder ihr als Chefs womöglich auch. Wie seid ihr als Führungskräfte damit umgegangen?

Insgesamt ist die Stimmung bei uns durchgängig positiv gewesen. Jobsicherheit und die weiterhin hohe Auslastung haben sicherlich dazu beigetragen. Insbesondere Mitarbeiter mit Familien hatten natürlich eine gesteigerte Belastung, auf die wir individuell eingegangen sind. Auch im Team wurde darauf Rücksicht genommen.

Zum Beispiel gelten bei uns flexible Arbeitszeiten, auch vor Corona schon. Private Termine, auch während der Arbeitszeit, werden nicht kritisch hinterfragt. Grundsätzlich herrscht bei uns außerdem die Regel, dass jedes Meeting remote-fähig gestaltet werden soll.

Hedoine-Gründerin: „Wir werden in den nächsten Monaten ganz auf ein Büro verzichten“ Feinstrumpfhosen waren in der Corona-Krise bisher weniger gefragt, wie die Gründerinnen des Mode-Startups Hedoine feststellen mussten. Trotzdem gibt es auch positive Nachrichten.

Bild: Twaice