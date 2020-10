Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Anhörung der CEOs von Twitter, Facebook und Alphabet glich eher einem politischen Manöver als einer inhaltlichen Diskussion. Jack Dorsey, Mark Zuckerberg und Sundar Pichai mussten sich vor einem Komitee des US-Senats verantworten. Eigentlich hatte es um die Section 230 des Communication Decency Act gehen sollen. Sowohl demokratische als auch republikanische Senatoren wollen den Gesetzesabschnitt ändern, der bislang dafür sorgt, dass Facebook, Twitter und Co. nicht für die von Nutzern geposteten Inhalte haften. Trotzdem ist es den Plattformen erlaubt, Beiträge zu moderieren. Besonders US-Senator Ted Cruz griff Twitters CEO Jack Dorsey an und warf ihm vor, den politischen Diskurs nach eigener Meinung zu formen und gezielt konservative Inhalte zu zensieren. Dies schränke die Meinungsfreiheit in den USA ein. Speziell ging es um einen Artikel der konservativen Boulevard-Zeitung New York Post, der sich auf Joe Bidens Sohn Hunter bezog und der von Twitter und Facebook aus verschiedenen Gründen zensiert worden war.

Während die Republikaner den Tech-Firmen vor allem eine einseitige liberale Weltsicht vorwarfen, kritisierten die Demokraten einen zu laschen Umgang mit Falschinformationen, die besonders im US-Wahlkampf auf den Plattformen gestreut würden. US-Senator Brian Schatz nannte die Anhörung „eine Blamage“, da es den Republikanern nur darum ginge, Angriffe auf den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden in den sozialen Netzwerken zu ermöglichen. [Mehr bei Handelsblatt, CNBC, Reuters, Techcrunch und Forbes]

Auf Gründerszene: Das Hamburger Startup Cargonexx wurde 2016 gegründet und verbindet Frachtführer mit Auftraggebern aus der Logistikbranche. Das Ziel: Leerfahrten vermeiden und die Zusammenarbeit von beiden Seiten transparenter gestalten. In unserer Reihe „Tipps und Tools“ verrät CEO Tom Krause, welche Mittel das Unternehmen für einen effizienten Arbeitsalltag nutzt. [Mehr bei Gründerszene]

Die sechs größten Tech-Firmen der USA haben in nur zwei Tagen rund 270 Milliarden US-Dollar an Wert verloren. Grund ist ein weltweiter Anstieg der Covid-19-Fälle. Amazon verlor in den vergangenen zwei Tagen etwa 30 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung, Microsoft machte ein Minus von 70 Milliarden US-Dollar, ebenso Apple. Alphabet hat 50 Milliarden Dollar an Wert verloren, Facebook 40 Milliarden. Elektroautobauer Tesla machte 13 Milliarden Dollar Verlust. [Mehr bei CNBC]

Die Gründer des Online-Netzwerks Pinterest verdoppeln ihr Vermögen, nachdem die Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten bei weitem übertrafen. Wachsende Nutzerzahlen und eine gute Nachfrage im Werbegeschäft haben dem Unternehmen zu einem Umsatzplus von 58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verholfen. [Mehr bei Bloomberg und Reuters]

Microsoft hat Hackerangriffe eines iranischen Akteurs mit dem Pseudonym Phosphorus festgestellt. Im Fokus des Anschlags standen 100 hochrangige Personen, darunter potenzielle Teilnehmer der bevorstehenden Münchner Sicherheitskonferenz und des T20-Gipfels in Saudi-Arabien. [Mehr bei Reuters]

Nachdem Samsung im dritten Quartal den besten Quartalsgewinn seit zwei Jahren vermeldete, geht der Elektronikkonzern nun davon aus, dass der Gewinn im vierten Quartal sinken wird. Grund sei die schwache Nachfrage nach Server-Chips und die starke Konkurrenz im Smartphone-Bereich. [Mehr bei Reuters und CNBC]

Marvell Technology will einer anonymen Quelle zufolge den Chiphersteller Inphi übernehmen. Der Technologie-Konzern werde 60 Prozent der Übernahme in Form von Aktien zahlen, den Rest in bar, so die Person. Die Chips von Inphi ermöglichen einen schnellen Austausch von großen Datenmengen zwischen Computern und Netzwerken. [Mehr bei Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Von Amazons Erfolg profitiert nicht nur Jeff Bezos, der immer noch der reichste Mensch der Welt ist, sondern auch Tushar Ahluwalia und Jonas Diezun aus Berlin. Sie haben die Razor Group gegründet, mit der sie Marken von Kleinhändlern auf Amazon kaufen. Der amerikanische Vorläufer heißt Thrasio und macht bereits einen Umsatz von 300 Millionen US-Dollar. Razor will schon bald zweistellige Millionenumsätze machen. [Mehr bei Gründerszene]

