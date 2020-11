Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Bereits im Vorfeld hatte Facebook-CEO Mark Zuckerberg angekündigt, die US-Wahl am 3. November werde ein „Test“ für Facebook sein. Während in diversen Staaten weiterhin die Stimmzettel gezählt werden, verkündete US-Präsident Donald Trump am Mittwoch auf Twitter vorzeitig seinen Sieg und warf den Demokraten Wahlbetrug vor. Sowohl Twitter als Facebook reagierten zügig auf die falschen und irreführenden Aussagen und versahen die Äußerungen mit dem Hinweis, dass Stimmen weiter gezählt würden und in einigen Staaten noch kein Gewinner aus offizieller Quelle bekanntgegeben wurde. Trump erklärte außerdem, die Stimmauszählung vom Obersten Gerichtshof stoppen zu lassen.

Auch auf Googles Videoplattform Youtube kursiert ein Video, das Trump als Sieger der US-Wahl erklärt und über den angeblichen Wahlbetrug der Demokraten berichtet. Es stammt von dem rechtsgerichteten Mediennetzwerk OAN, One American News Network. Youtube nahm das Video nicht von seiner Plattform, da es nach eigenen Angaben nicht gegen die allgemeinen Richtlinien verstoße. Die Werbungen zum Video wurden allerdings deaktiviert, da das Video das Vertrauen in Wahlvorgänge untergrabe, so eine Sprecherin des Unternehmens. [Mehr bei CNBC, CNBC,The Verge, Handelsblatt, Handelsblatt und Reuters]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Obwohl der Ausgang der US-Wahl weiterhin ungewiss ist, steigen die Aktienkurse der großen amerikanischen Tech-Firmen. Amazon, Apple, Facebook, Netflix, Alphabet und Microsoft schlossen am Mittwoch allesamt gut ab, die Kurse stiegen um zwei bis acht Prozent. Investoren belohnten die guten und zuverlässigen Zahlen der Unternehmen, auch in einer unsicheren, vom Coronavirus beeinflussten Zeit. [Mehr bei CNBC und Techcrunch]

Amazons CEO Jeff Bezos verkauft Aktienanteile seiner Firma im Wert von drei Milliarden US-Dollar. Er besitzt weiterhin 53 Millionen Amazon-Aktien im Wert von fast 170 Milliarden US-Dollar und bleibt der reichste Mensch der Welt. Zuletzt hatte Bezos im August Aktien im Wert von etwa 3,1 Milliarden US-Dollar verkauft. [Mehr bei CNBC und Forbes]

Kaliforniens Wähler unterstützen einen Vorschlag von Uber und Lyft, der Fahrer der app-basierten Taxi- und Lebensmittelbringdienste nicht als Angestellte, sondern als unabhängige Unternehmer klassifiziert. Beide Unternehmen hatten angekündigt, dass sie sich andernfalls aus dem US-Staat zurückziehen müssten. [Mehr bei Reuters, Bloomberg und CNBC]

Insiderberichten zufolge hat Apple mit einem Engpass an Chips zu kämpfen, die Stromverbrauch in iPhones und anderen Geräten steuern. Typischerweise ist das Quartal, in dem Apple das neue iPhone herausbringt, das erfolgreichste im Jahr für das Unternehmen. Der Lieferengpass könnte nun Einfluss auf den Erfolg des iPhone 12 haben. [Mehr bei Bloomberg]

Nachdem Qualcomm seine Zahlen für das vierte Quartal am Mittwoch verkündete, schnellte der Aktienkurs des Unternehmens um elf Prozent in die Höhe. Die Zahlen des Chipkonzerns übertrafen die Erwartungen der Wall-Street-Analysten. Qualcomm profitiert von dem 5G-Netzwerk, das es schon bald in vielen Gegenden geben soll. [Mehr bei CNBC]

