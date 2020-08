Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Twitter macht Microsoft Konkurrenz. Laut eines Agenturberichts hat sich nun auch der Kurznachrichtendienst beim chinesischen Mutterkonzern der beliebten App Tiktok gemeldet und sein Kaufinteresse bekundet. Ein Medienbericht spricht sogar über eine mögliche Fusion der beiden Dienste.

Dass sich die Nachrichten um das US-Geschäft von Tiktok seit Tagen überschlagen, liegt daran, dass Tiktok wie auch die chinesische App Wechat in den USA faktisch vor dem Aus stehen. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Donnerstag Anordnungen, die Transaktionen mit den jeweiligen Mutterfirmen Bytedance (Tiktok) und Tencent (Wechat) untersagen, nachdem Trump die „nationale Sicherheit“ durch die Apps gefährdet sieht. Die Dekrete sollen in 45 Tagen in Kraft treten.

Auch wenn Tiktok wohl gerichtlich gegen die Anordnung vorgehen will, so wird es brenzelig. Ein bereits angedachter Kauf von Tiktok durch Microsoft könnte eine Lösung für das USA-Geschäft der App sein. Doch nun ist auch Twitter als Bieter auf der Bildfläche erschienen und erschwert Microsoft damit den geplanten Deal. [Mehr bei Reuters, Wall Street Journal, CNBC, The Verge und Washington Post]

Auf Gründerszene geht es heute darum, was bei dem hochfinanzierten Startup Zeitgold alles schieflief. Nachdem die Berliner ihren Buchhaltungsservice völlig überraschend eingestellt haben, zeigen Gespräche mit Kunden, wie viele Probleme es wirklich gab. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Facebook-Chef Mark Zuckerberg ist im Club der Super-Milliardäre angekommen. Sein Vermögen kletterte mit der Ankündigung des Tiktok-Konkurrenten Reels auf über 100 Milliarden Dollar. Damit reiht sich der 36-Jährige in die Riege der drei reichsten Menschen der Welt ein – neben Amazon-Chef Jeff Bezos und Microsoft-Gründer Bill Gates. [Mehr bei Bloomberg]

Qualcomm setzt sich bei der US-Regierung dafür ein, die Beschränkungen für den Verkauf von Komponenten an das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei aufzuheben. Der amerikanische Chiphersteller warnt, dass ansonsten Milliarden von Dollar an ausländische Konkurrenten gehen werden. Die USA haben in den vergangenen Monaten etliche Beschränkungen gegen Huawei erlassen, die den Handelskrieg zwischen den beiden Nationen weiter anfachten. [Mehr bei Wall Street Journal]

Amazon verhandelt laut eines Medienberichts mit der Simon Property Group in den USA, um durch Covid-19 leerstehende Flächen in Einkaufszentren in Amazon-Logistikzentren umzufunktionieren. [Mehr bei Wall Street Journal]

Hims, ein Telemedizinunternehmen in den USA, das Wellness- und Gesundheitsprodukte verkauft, soll sich in Gesprächen befinden, mit Hilfe eines Blankoscheck-Unternehmens an die Börse zu gehen. Der Deal könnte Hims auf etwa zwei Milliarden US-Dollar bewerten. [Mehr bei Bloomberg]

Beike, eine chinesische Online-Immobilienplattform, die von Tencent und Softbank unterstützt wird, plant trotz der US-chinesischen Spannungen den größten US-Börsengang eines chinesischen Unternehmens seit 2018. Die Firma hofft, etwa zwei Milliarden US-Dollar mit dem Schritt an die New Yorker Börse einzuspielen. [Mehr bei South China Morning Post und Bloomberg]

Microsoft-Gründer Bill Gates hat einem US-Medium ein sehr ausführliches und lesenswertes Interview gegeben. Darin geht es um Social Media und das Schicksal Tiktoks, die Corona-Situation in den USA, Donald Trump, Impfstoffe, Masken und sein eigenes Leben während der Pandemie. [Mehr bei Wired]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Teamviewer profitiert von der Corona-Krise, der Aktienkurs der Göppinger Tech-Firma schoss nach oben. Doch wie geht es nach dem Hoch weiter? CEO Oliver Steil nutzt die Chance für einen Expansionskurs. [Mehr bei Gründerszene]

