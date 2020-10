Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Das positive Covid-19-Ergebnis von US-Präsident Donald Trump hat Twitter-Nutzer auf der ganzen Welt zu Kommentaren veranlasst. Darunter waren nicht nur Genesungswünsche, etliche Nutzer wünschten dem US-Präsidenten subtil oder auch recht direkt den Tod. Die Tweets nahmen so sehr überhand, dass sich der Kurznachrichtendienst gezwungen sah, in die Diskussion einzugreifen und seine Nutzer daran zu erinnern, dass keine Tweets zugelassen sind, die jemandem den Tod, eine schwere Körperverletzung oder eine tödliche Krankheit wünschen. Tweets, die gegen diese Richtlinie verstoßen, müssen entfernt werden, sagte Twitter am Freitag. Es wurde jedoch auch klargestellt, dass dies nicht automatisch eine Suspendierung des Kontos bedeutet.

Einige Nutzer warfen Twitter daraufhin allerdings einen Doppelstandard vor, darunter die Filmemacherin Ava DuVernay und die Kinderbuchautorin Malorie Blackman. Blackman schrieb, wie sie über Wochen Todesdrohungen über Twitter erhalten hatte, ohne dass die Plattform eingriff. [Mehr bei The Guardian und Techcrunch]

Auf Gründerszene: Uber hat Interesse signalisiert, Free Now zu übernehmen. Käme es zum Verkauf, würde es das bestätigen, was seit Monaten hinter vorgehaltener Hand immer wieder bruchstückhaft an die Öffentlichkeit dringt: BMW und Daimler haben das Interesse am gemeinsamen Joint Venture verloren. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Tesla hat trotz Pandemie auch ein erfolgreiches drittes Quartal zum Abschluss gebracht. 139.300 Fahrzeuge wurden an die Kunden ausgeliefert, ein weiterer Rekord und ein Anstieg um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten Lieferungen waren Model 3- und Model Y-Fahrzeuge. Die Geschäftszahlen wurden am Freitag noch nicht bekannt gegeben. Tesla hat aber die vergangenen vier Quartale bereits Gewinn gemacht. [Mehr bei Wall Street Journal]

Uber hat am Freitag bekannt gegeben, dass das in New York ansässige Private-Equity-Unternehmen Greenbriar Equity Group 500 Millionen US-Dollar in seinen Logistikzweig Uber Freight investiert und die Einheit damit rund 3,3 Milliarden Dollar wert sein wird. Der Fahrdienstleister wird weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung an Uber Freight behalten und die Mittel verwenden, um seine Logistikplattform zu skalieren und die Produktinnovation zu steigern. [Mehr bei Reuters]

Die CEOs von Facebook, Google und Twitter haben vereinbart, am 28. Oktober vor dem Handelsausschuss des Senats auszusagen. Facebooks Mark Zuckerberg, Googles Sundar Pichai und Twitters Jack Dorsey werden dabei im Rahmen des Abschnitts 230 des Communications Decency Act befragt. Diese Regel schützt Technologieunternehmen vor Haftung für die Inhalte, die Nutzer bei ihnen veröffentlichen, und ermöglicht ihnen gleichzeitig, diese zu moderieren. Die Anhörung wird auch die Themen Datenschutz und „Medienbeherrschung“ behandeln. [Mehr bei CNBC]

Airbnb will im Rahmen seines bevorstehenden Börsengangs rund drei Milliarden US-Dollar aufbringen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag Reuters mitteilten. Der IPO des Unterkunftsvermittlers ist eine der größten und am meisten erwarteten Börsennotierungen in den USA in diesem Jahr – neben dem Plattenlabel Warner Music, dem Datenanalyseunternehmen Palantir und dem Data Warehouse-Unternehmen Snowflake. [Mehr bei Reuters]

Ola, ein indischer Fahrdienstleister, der seit Anfang des Jahres auch in London operierte, hat wenige Tage, nachdem Uber seinen Appell gegen die Londoner Transportaufsichtsbehörden gewonnen hat, seine eigene Lizenz verloren. Die Behörden kritisierten, dass einige Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt worden seien. Ola will gegen die Entscheidung Berufung einlegen. [Mehr bei Techcrunch]

Reliance Retail, das Handelsimperium von Indiens reichstem Mann Mukesh Ambani, erhält eine Milliarde US-Dollar an Investitionen. GIC, Singapurs Staatsfonds, wird 752 Millionen Dollar investieren, und die Telekommunikationsfirma TPG wird 250 Millionen beisteuern. Reliance Retail ist wie Jio Platforms eine Tochtergesellschaft von Reliance Industries, Indiens wertvollstem Unternehmen. Reliance Retail hat über die vergangenen Tage bereits hochkarätige Finanzspritzen von Mubadala (855 Millionen), Silver Lake (254 Millionen) und General Atlantic (498 Millionen) erhalten. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Ein Pulli aus Hundehaar? Mit ihrem Startup Modus Intarsia will die Gründerin Ann Cathrin Schönrock Chiengora – eine Zusammensetzung aus dem französischen Wort für Hund „Chien“ und der Textilfaser Angora – als nachhaltige Alternative in der Modeindustrie etablieren. [Mehr bei Gründerszene]

