Twitter fügte am Donnerstag erneut Hunderten von Tweets neue Etiketten zur Überprüfung von Fakten hinzu. Eine Maßnahme, die Facebook-Chef Mark Zuckerberg als falsch einstuft: Er sagt, dass soziale Medien und sein Unternehmen – welches ein eigenes Gremium zur Überwachung von Inhalten hat – nicht zum „Schiedsrichter der Wahrheit” werden sollten, was Twitter seiner Meinung nach mit den Etiketten versuche. Twitter-Chef Jack Dorsey wehrt sich gegen die Behauptung Zuckerbergs und sagt, dass die neuen Label lediglich mehr Klarheit bringen sollen. „Unsere Absicht ist es, die Punkte widersprüchlicher Aussagen miteinander zu verbinden und die streitigen Informationen zu markieren, damit die Menschen sich selbst ein Bild machen können”, so Dorsey.

US-Präsident Donald Trump, dessen Tweets mit den neuen Etiketten versehen wurden – was den Streit zwischen ihm und Twitter eskalieren ließ – unterzeichnete am Donnerstag eine Verordnung, um den umfassenden Rechtsschutz einzuschränken, der soziale Medien und andere Online-Plattformen bis dato vor der Haftung für die auf ihren Plattformen veröffentlichten Inhalte schützt. Die Verordnung würde es den Bundes-Regulierungsbehörden erleichtern, zu argumentieren, dass Unternehmen wie Facebook, Twitter und Google die Redefreiheit unterdrücken, wenn sie versuchen, Benutzer zu suspendieren oder Beiträge zu löschen. Noch ist unklar, wie die Anordnung durchgesetzt wird oder welche Wirkung sie letztendlich haben würde. Allerdings wird sie voraussichtlich unmittelbare gerichtliche Herausforderungen mit sich bringen. Youtube-Chefin Susan Wojcicki äußerte sich bereits zu Trumps Verfügung und sagte, ihre Online-Videoplattform unterstütze eine Vielzahl von Meinungen und betreibe ihre Dienste neutral. [Mehr bei Wall Street Journal, Reuters, Techcrunch CNBC und CBS]

Tesla-Chef Elon Musk erhält die erste von zwölf leistungsabhängigen Auszahlungen: Aktienoptionen im Wert von weit mehr als 700 Millionen US-Dollar. Der Börsenwert von Tesla erreichte im Durchschnitt der vergangenen sechs Monate mehr als 100 Milliarden Dollar – das war die letzte Bedingung für die Rekord-Erfolgsprämie für Musk. Ebenfalls gut verdient hat der Leiter des Vision Funds der Softbank Group, Rajeev Misra. Er erhielt 15 Millionen US-Dollar Gehalt, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, obwohl das Investmentgeschäft einen Verlust von 17,7 Milliarden US-Dollar verzeichnete. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Cisco setzt seine Software-Akquisitionen mit dem Kauf des Startups Thousandeyes fort, dessen Technologie es Unternehmen ermöglicht, Ausfälle im Netzwerk zu überwachen. Laut Bloomberg wird der Kaufpreis circa eine Milliarde US-Dollar betragen. Seit Chuck Robbins 2015 zum Geschäftsführer ernannt wurde, konzentriert sich das Unternehmen auf die Erweiterung seines Portfolios an Cloud-basierter Software. [Mehr bei Bloomberg und Marketwatch]

Salesforce hat seine jährlichen Umsatz- und Gewinnprognosen gekürzt, was darauf hinweist, dass die Corona-bedingte Rezession die Nachfrage nach Cloud-Anwendungen des Softwareherstellers geschwächt hat. Das Unternehmen ist führend auf dem Markt für Sales-Tracking-Software, aber die Wachstumsraten verlangsamten sich im Laufe der Zeit. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Lenovo gab bekannt, dass das Unternehmen Corona-bedingt in einigen Bereichen Kostensenkungen vornehmen muss. Ob es sich dabei um Stellenabbau handelt, gab der in Peking-ansässige Smartphone und Computerhersteller nicht bekannt. Konkurrent Dell dagegen meldete vierteljährliche Umsätze und Gewinne, die Schätzungen übertrafen, obwohl die Nachfrage nach Servern nachließ. Das Unternehmen profitierte von der Verlegung von Arbeitsplätzen nach Hause. [Mehr bei Bloomberg und Reuters]

Kuaishou, das 30 Milliarden-Dollar-Startup, das die zweitgrößte Social-Media-App in China betreibt, hat in den USA einen erfolgreichen Tiktok-Rivalen: Zynn wurde Anfang Mai gelauncht und ist eine App, mit der Benutzer kurze Videos hochladen, bearbeiten und teilen können. Einen Monat nach dem Start ist sie laut Sensor Tower die am häufigsten heruntergeladene iOS-App in Amerika. [Mehr bei The Information]

Der ehemalige Geschäftsführer von Lime, Scott Kubly, hat ein neues Startup gegründet. Cabana ist eine Kombination von Hotels und dem populären „Vanlife“-Lebensstil, bei dem Menschen sich einen Autobus oder Van mit dem Nötigsten einrichten und durch das Land ziehen. Nutzer können sich über die Cabana-App einen voll ausgestatteten Van für 200 US-Dollar pro Nacht mieten. [Mehr bei Techcrunch]

