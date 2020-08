Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Uber vermeldete am Donnerstag seine Zahlen für das zweite Quartal, die insgesamt unter den Erwartungen zurückbleiben, aber erkennen lassen, wie sehr sich das Unternehmen wegen und während der Corona-Krise verändert hat. Der Essenslieferdienst von Uber – besser bekannt als Uber Eats – ist jetzt, basierend auf dem bereinigten Nettoumsatz, größer als sein ursprünglicher und zentraler Geschäftsbereich, der Fahrservice per App.

Der Umsatz von Uber Eats beläuft sich auf 1,2 Milliarden US-Dollar und ist doppelt so hoch wie im Vorjahr. Im Vergleich dazu fiel der Umsatz des Fahrservice um 67 Prozent auf 790 Millionen Dollar. Die Fahrtbuchungen per App sind im zweiten Quartal um 73 Prozent zurückgegangen, während die Essensbestellungen im gleichen Zeitraum um 113 Prozent angestiegen sind.

Mit der neuen Strategie scheint Uber für verschiedene pandemiebedingte Szenarien gerüstet zu sein. „Es ist klar geworden, dass wir in unseren beiden Kerngeschäften über eine enorm wertvolle Absicherung verfügen“, sagte Uber-CEO Dara Khosrowshahi am Donnerstag. „Wenn die Reisebeschränkungen aufgehoben werden, wissen wir, dass sich unser Fahrservice wieder erholen wird. Wenn die Einschränkungen fortbestehen oder wieder eingeführt werden müssen, wird unser Liefergeschäft dies kompensieren.“ [Mehr bei CNN, Techcrunch und Bloomberg]

Auf Gründerszene: Mehr als nur Videos zum Nachmachen: Das Startup TwentyBN will mit neuester Technologie eine Trainings-App schaffen, die sich von anderen absetzt. Das Berliner Unternehmen hat einen virtuellen Trainings-Coach mit interaktiver Künstlicher Intelligenz entwickelt. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Nintendos Betriebsgewinne sind im letzten Quartal um rasante 428 Prozent angestiegen. Besonders das Spiel Animal Crossing wurde in vielen Ländern zum Lockdown-Favoriten. Der Gewinn des japanischen Videospielunternehmens beläuft sich auf etwa 1,16 Milliarden Euro – das Doppelte von dem, was Analysten erwartet hatten. Der Gaming-Markt profitiert stark von der Corona-Pandemie und den Ausgangssperren, die vielerorts verhängt werden. [Mehr bei CNBC, Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine und Wall Street Journal]

Nachdem Facebook ein Trump-Interview, das falsche Fakten enthielt, von seiner Plattform genommen hat, wurden nun auch die Werbungen einer Pro-Trump-Initiative mit dem Namen Committee to Defend the President zeitweise gesperrt. Die Inhalte würden Fehlinformationen enthalten, so Facebook. Außerdem hat das Netzwerk am Donnerstag Hunderte von Konten gesperrt, die sich als afroamerikanische Trump-Unterstützer ausgaben. Auch Tausende von Fake-Konten, die mit dem konservativen Medienkanal The Epoch Times zusammenhängen und Verschwörungstheorien verbreitet haben, wurden gelöscht.

Facebook verkündete außerdem, dass alle Angestellten bis Mitte 2021 im Homeoffice arbeiten werden und 1000 US-Dollar als Zuschuss zur Ausstattung bekommen. [Mehr bei Reuters, CNBC, CNN und CNBC ]

Der US-Senat hat beschlossen, dass die Kurzvideo-App Tiktok nicht mehr auf Diensthandys von Beamten heruntergeladen werden darf. Außerdem wurde dem chinesischen Mutterkonzern Bytedance eine Frist bis zum 15. September auferlegt, um das US-Geschäft von Tiktok an Microsoft oder einen anderen amerikanischen Konzern zu verkaufen. Ansonsten soll die App ganz verboten werden. Tiktok versucht derweil, seine Stellung in Europa zu stärken und will ein Datencenter in Irland bauen. [Mehr bei Reuters, Bloomberg, Handelsblatt und Forbes]

Google bringt seine digitale Unterrichtsplattform nach Indien. Der Tech-Konzern stellt seine Klassenraum-Dienste im Staat Maharashtra kostenlos zur Verfügung, insgesamt sollen 23 Millionen Schüler und Lehrer von dem Angebot profitieren. Google hatte zuletzt angekündigt, zehn Milliarden in das Land investieren zu wollen. Indien ist der zweitgrößte Internet-Markt der Welt. [Mehr bei Techcrunch]

Der Umsatz von Dropbox im zweiten Quartal übertrifft die Prognosen der Wall-Street-Analysten. Der cloudbasierte Dienst, der das Speichern und Teilen von Dokumenten ermöglicht, ist besonders beliebt bei Menschen, die wegen der Corona-Krise im Homeoffice arbeiten. Die Verkäufe stiegen um 16 Prozent auf 467 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn beläuft sich auf 17,5 Millionen. [Mehr bei Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Tiktok steht fast täglich in den Schlagzeilen. Doch wie ist die chinesische App überhaupt so erfolgreich geworden? In nur acht Jahren hat der Gründer Zhang Yiming seine Firma Bytedance vom kleinen Startup zum internationalen Unternehmen gemacht. Wir verraten euch fünf Gründe für Tiktoks Megaerfolg. [Mehr bei Gründerszene]

