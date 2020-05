Der Der US-Markt für Essenslieferanten zeigte schon vor der Pandemie Anzeichen der Konsolidierung.

Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Uber soll Medienberichten zufolge planen, den Lebensmittellieferanten Grubhub zu übernehmen. Beide Seiten sollen sich bisher jedoch noch nicht auf einen Deal geeinigt haben. Uber soll den Vorschlag, Grubhub für 2,15 Uber-Aktien pro Grubhub-Aktie zu kaufen, abgelehnt haben. Die beiden Seiten sollen seit Monaten in Akquisitionsgesprächen sein. Gründerszene meldete bereits im Januar, dass Grubhub über einen Verkauf nachdenke.

Grubhub hatte am Dienstagnachmittag eine Marktkapitalisierung von etwa 5,8 Milliarden US-Dollar, nachdem die Nachricht von einem möglichen Deal die Aktie zeitweise um bis zu 38 Prozent in die Höhe schnellen ließ. Auch die Aktie von Uber stieg und erhöhte die Marktkapitalisierung des Fahrdienstvermittlers auf rund 56,8 Milliarden Dollar. Kritiker werfen Uber vor, das mit Uber Eats bereits einen Essenslieferanten im Portfolio hat, mit dem Deal Profit aus der Pandemie schlagen zu wollen. Bereits vergangene Woche investierte Uber 170 Millionen Dollar in den Rollerverleiher Lime. [Mehr bei Handelsblatt, CNBC, Bloomberg und Wall Street Journal]

Anzeige

Auf Gründerszene: Noch ist die befürchtete Pleitewelle in der Startup-Szene ausgeblieben. Doch schon jetzt lässt sich ausmachen, wer als Verlierer und Gewinner aus der Corona-Pandemie hervorgehen wird. Dazu hat Gründerszene die Downloadzahlen mehrerer deutscher App-Startups aus unterschiedlichen Branchen analysiert. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Twitter-Mitarbeiter können permanent von zu Hause arbeiten, wenn sie dies wollen. Dies schrieb der Vorstandsvorsitzende Jack Dorsey in einer unternehmensweiten E-Mail am Dienstag. Dorsey will das Angebot, nicht ins Büro zu kommen, auch nach der Pandemie aufrechterhalten. [Mehr bei The Guardian]

Tesla erhält Unterstützung von höchster Stelle: US-Präsident Donald Trump befürwortet die Entscheidung von Elon Musk, die Produktion von Autos in seinem kalifornischen Werk wieder anlaufen zu lassen. Während Musk mit den kalifornischen Behörden um die Öffnung seines Tesla-Werkes kämpft, bemüht sich sein Raumfahrtunternehmen SpaceX im gleichen US-Bundesstaat um neue staatliche Gelder in Höhe von 656.000 US-Dollar. [Mehr bei Wall Street Journal und Bloomberg]

Uber-CEO Dara Khosrowshahi hat laut eines Medienberichts Ende April ein Treffen der Führungskräfte einberufen, in dem er mitteilte, dass die Mitarbeiterzahl der Ingenieure um 20 Prozent gesenkt werden sollte. Einige der Manager antworteten darauf, dass sie bereit wären, ihre eigenen Löhne zu kürzen, wenn dies bedeuten würde, dass sie zumindest die Arbeitsplätze einiger Kollegen retten könnten. Doch Khosrowshahi soll diese Idee abgelehnt haben. [Mehr bei The Information]

Instacart profitiert während der Pandemie vom Geschäft mit Lebensmittellieferungen. Laut eines Medienberichts soll sich das Startup derzeit in Gesprächen befinden, mehrere hundert Millionen Dollar von bestehenden und neuen Investoren aufzubringen. Der Deal würde das Unternehmen zwischen 12 und 14 Milliarden US-Dollar bewerten, eine Steigerung von mindestens 50 Prozent gegenüber der letzten Bewertung 2018. [Mehr bei The Information]

Facebook stellt 52 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um Moderatoren zu helfen, die aufgrund der oft extremen Gewaltinhalte und Hassreden, mit denen sie im Job konfrontiert werden, eine Posttraumatischen Belastungsstörung entwickelt haben. Aktuelle und ehemalige Moderatoren sollen mindestens 1000 US-Dollar erhalten. [Mehr bei The Verge]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Wir haben Marie Kondos neues Buch gelesen. Die Ordnungsexpertin aus der Netflix-Show will mit ihren Tipps den Lesern helfen, ihre Work-Life-Balance zu verbessern. Doch das gelingt ihr nicht immer. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Mittwoch!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images