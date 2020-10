Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Uber Technologies hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen über 150 Millionen US-Dollar in ein Joint Venture und eine Partnerschaft mit der südkoreanischen SK Telecom Co Ltd. investieren wird. In einer gemeinsamen Erklärung teilten die Firmen mit, dass SK Telecom plant, seinen Mobilitäts-Geschäftsbereich abzuspalten und T Map Mobility zu starten.

SK Telecom ist Südkoreas führender Mobilfunkanbieter und Uber hat bereits mehrmals versucht, den südkoreanischen Markt für sich zu erschließen, allerdings erfolglos. Es wird erwartet, dass SK Telecom mit seinem neuen US-Partner nun eine Full-Service-Mobilitätsplattform entwickelt, die Parklösungen, Taxifahren, Autoverkauf und -vermietung, Betankung und Versicherungsdienstleistungen umfasst. [Mehr bei Reuters]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Cruise Automation, eine Tochterfirma von General Motors, plant, bis Ende des Jahres in San Francisco mit dem Testen von autonomen Fahrzeugen ohne Sicherheitsfahrer an Bord zu beginnen. Das Unternehmen erhielt eine entsprechende Lizenz vom Department of Motor Vehicles in Kalifornien und schließt sich damit anderen Unternehmen wie Waymo von Alphabet, Autox Technologies, Nuro und Zoox von Amazon an, die auch schon eine Genehmigung erhalten haben. [Mehr bei Business Insider]

Erfolgreiches Geschäft: Laut Amazon haben kleine und mittelständische Unternehmen, die bei dem weltgrößten Onlinehändler ihre Ware anbieten, am Prime Day mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar verdient. Das entspricht einer Steigerung von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresumsatz. [Mehr bei CNBC]

Stripe übernimmt das nigerianische Startup Paycheck. Erst Anfang des Jahres sammelte Stripe 600 Millionen US-Dollar ein und erklärte, mit dem Geld seine Ausweitung der API-basierten Zahlungsdienste auf andere Regionen anzustreben. Paycheck verfügt über 60.000 Kunden wie Unternehmen, Fintechs, Bildungseinrichtungen und Online-Wettunternehmen. [Mehr bei Techcrunch]

Die Aktionäre des US-Krebsspezialisten Varian haben dem Verkauf des Medizintechnikkonzerns an die Siemens-Tochter Healthineers am Mittwoch in einer außerordentlichen Hauptversammlung zugestimmt. Die Kartellbehörde hat den Deal aber noch nicht durchgewunken. [Mehr bei Handelsblatt]

Finanzspritze: Das Startup Fivestars hat in einer Series D-Finanzierungsrunde 52,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Firma, die Software zur Unterstützung von Zahlungen und Marketing für kleine Unternehmen entwickelt, hat damit insgesamt 145,5 Millionen Dollar an finanziellen Mitteln aufgebracht. [Mehr bei Techcrunch]

