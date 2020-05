Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Die Corona-Krise wirkt sich hart auf Uber aus: Im April ist das Fahrdienstgeschäft um 80 Prozent eingebrochen. Das Tech-Unternehmen meldet nun Quartalsverluste von 2,9 Milliarden US-Dollar. Eine Verlustzunahme im Jahresvergleich um 190 Prozent. Und erst 24 Stunden zuvor hörten wir von Plänen zum drastischen Personalabbau. Dennoch sieht CEO Dara Khosrowshahi Licht am Ende des Tunnels.

In einer Erklärung räumte er ein, dass die Fahrten des Unternehmens insgesamt „von der anhaltenden Pandemie hart getroffen” wurden, betonte jedoch eine steigende Nachfrage nach Lebensmitteln. Uber Eats Buchungen wuchsen um 50 Prozent, ein Trend, den Khosrowshahi als bleibend einschätzt. Er sehe auch „frühe Anzeichen” einer Erholung am Horizont, da einige Märkte nach den Corona-Lockdowns nun wieder öffnen würden. [Mehr bei Techcrunch, Reuters und Bloomberg]

In unserer Kolumne „Healthy Business", wo wir jeden Freitag einen Blick auf die Gesundheitsbranche werfen, zeigt uns Jürgen Stüber heute den Aufschwung, den die Telemedizin seit dem Ausbruch des Coronavirus erlebt.

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Uber setzt zudem auf eine zweirädrige Zukunft. Der am Dienstag angekündigte Deal über 170 Millionen US-Dollar an dem Rollervermieter Lime ist nun durchgegangen. Die Finanzierungsrunde bewertet Lime mit lediglich 510 Millionen US-Dollar, einem Rückgang von 79 Prozent gegenüber der vorherigen Bewertung. Ubers eigene E-Bike und Scooter-Abteilung Jump wird bei dem Deal von Lime übernommen. Außerdem gibt es einen Führungswechsel: CEO Brad Bao wird durch Wayne Ting, den ehemaligen Stabschef von Uber-Chef Dara Khosrowshahi, ersetzt. [Mehr bei The Verge und CNBC]

Zoox, einer der ehrgeizigsten selbstfahrenden Autoentwickler mit einem Wert von 2,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018, erwägt einen Verkauf. Das Startup mit einer Milliarde US-Dollar Eigenkapital hat laut Insidern Qatalyst Partners damit beauftragt, einen Käufer zu finden. Zuletzt machte die Firma Schlagzeilen, als sie zugab, bei Tesla Geschäftsgeheimnisse gestohlen zu haben. [Mehr bei The Information]

Tesla verzögert laut CEO Elon Musk die Veröffentlichung des Roadsters. Der geplante Sportwagen würde die Entwicklung anderer Fahrzeugmodelle zu sehr in den Hintergrund rücken. Derzeit liegt allerdings Teslas gesamte Autoproduktion auf Eis: Neben der aufgrund von Corona-Maßnahmen noch bis Freitag geschlossenen kalifornischen Werkstatt in Fremont wurde nun auch das Werk in Shanghai temporär stillgelegt. Grund dafür seien Wartungsmaßnahmen. [Mehr bei Reuters, CNBC und Reuters]

Dropbox erzielt den ersten Nettogewinn seit seinem Debüt als börsennotiertes Unternehmen im Jahr 2018. Der Quartalsgewinn kam Corona-bedingt früher als erwartet. CEO Drew Houston ist unsicher, ob der Status quo Bestand hat: „Wir sind uns des makroökonomischen Umfelds und der Unvorhersehbarkeit bewusst, die die zweite Jahreshälfte mit sich bringen kann”. Laut Angaben von Bloomberg übertraf Dropbox die Erwartungen der Analysten bislang in jedem Quartal. [Mehr bei Bloomberg, Marketwatch und CNBC]

Alphabets Tochtergesellschaft Sidewalk Labs bricht das umstrittene „Smart City”-Projekt Quayside in Toronto ab. Dan Doctoroff, CEO von Sidewalk Labs, gab wirtschaftliche Unsicherheiten als Begründung für den Rückzug an. Das Projekt umfasst die Entwicklung einer energieeffizienten Nachbarschaft, die mithilfe von Daten-sammelnden Sensoren stets weiß, wo sich Bürger befinden und somit Stromzufuhr und Verkehr umweltschonender regeln soll. [Mehr bei Medium]

Wie findet man die richtigen ersten Mitarbeiter in der extrem wichtigen Anfangsphase? Wir haben uns Tipps von bekannten Seriengründern eingeholt.

Einen schönen Freitag!

Eure Gründerszene-Redaktion

