Wenn es um Fahrzeugbatterien geht, handelt es sich meistens um Lithium-Ionen-Akkus für E-Autos. Was durch die Elektro-Offensive der Industrie jedoch aus dem Blick gerät, ist die abseits davon bestehende Nachfrage seitens mittelständischer Unternehmen, die nicht nur kleinere Chargen, sondern auch spezifischere Batterien benötigen. Vor allem Speicher für den Heimbedarf sowie für den Bordstrom von Wohnmobilen oder Booten. Ein Startup aus der Nähe von Kiel will genau diese Lücke füllen und in Deutschland maßgefertigte Batterien produzieren.

Dafür hat Univercell kürzlich eine vergleichsweise hohe Seed-Finanzierung von 5,5 Millionen Euro eingesammelt. Wer genau die Geldgeber sind, will das Startup nicht verraten, auch das Handelsregister gibt darüber keine Auskunft. Gründer Stefan Permien sagt gegenüber Gründerszene lediglich, dass es sich um Investoren aus dem Mittelstand im Bereich Wind- und Solarparkbetrieb handle.

Das im April 2019 gegründete Startup will schon im Oktober dieses Jahres mit der Produktion anfangen. Die ersten Maschinen seien dafür bereits geliefert worden, sagt Permien. „Wir beginnen zunächst mit der Produktion von einer halben Gigawatt-Stunde, mit dieser Leistung könnte man beispielsweise 10.000 Teslas ausrüsten.“ Die Abläufe in der Fertigung seien flexibel und weitestgehend automatisiert, so der Gründer.

Der Mittelstand hat andere Wünsche

Das Startup will eigens für die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens Batterien produzieren. Das heißt, die Module für die Akkus haben verschiedene Größen und der Akku selbst unterschiedliche Leistungsmerkmale. Hier soll das Augenmerk vor allem auf der Langlebigkeit liegen. Anders als für den Antrieb von E-Autos, wo es um Leichbauweisen geht, weshalb die Akkus dort weniger lange halten.

Permien hat zuvor als promovierter Chemiker in der Rolle des CTOs beim Batteriehersteller Custom Cells in Itzehoe gearbeitet. Hier sei ihm bei Gesprächen mit Mittelständlern aufgefallen, dass dieses Problem mit Lieferungen aus China hätten. Doch das sei nicht das einzige Hindernis gewesen, sagt Permien.

„Eine Zusammenarbeit mit großen Zellenherstellern erweist sich für mittelgroße Unternehmen als schwierig“, sagt Permien. Batterieproduzenten mit Millionenaufträgen für Autohersteller hätten weniger Interesse an kleineren Aufträgen aus dem Mittelstand, wo es beispielsweise lediglich um 100.000 Zellen gehe. Genau hier will das Startup ansetzen.

Nach Angaben des Gründers hat schon ein Zulieferer von Apple angeklopft, außerdem ein deutscher Versorger für Home-Energiespeicher sowie zwei Unternehmen aus dem Caravaning-Segment. Nach Angaben des Startups ist bereits ein Umsatzvolumen von 70 Millionen Euro mit insgesamt 10 Kunden unterzeichnet worden.

Die Produktion soll mit den Elektrodenfolien beginnen, dem Herzstück der Akkus. Ende des Jahres sollen die Module folgen und 2021 die gesamte Batterie samt der Zellen nahe Kiel gefertigt werden. Die Produktionsfläche beträgt nach Unternehmensangaben derzeit 3.000 Quadratmeter und ist weiter ausbaufähig. Solange nur die einzelnen Komponenten produziert werden, will Univercell mit europäischen Partnern zusammenarbeiten, um die gesamte Batterie ausliefern zu können. Hier gebe es schon Kooperationen, sagt Permien.

In Zukunft soll es auch darum gehen, Energiespeicher für erneuerbaren Strom aus Windkraft und Solar zu fertigen. Zudem sollen andere Akkutechnologien wie Festkörperbatterien und Alternativen mit Schwefel und Natrium-Ionen getestet werden. Derzeit sind sechs Mitarbeiter für das Unternehmen tätig, zum Ende des Jahres sollen es 15 sein.

Neben Univercell entwickelt auch das von Frank Thelen mitfinanzierte Saarbrücker Startup Kraftblock Energiespeicher. Das Wittenberger Startup Testvolt setzt ebenfalls auf Energiespeicher.

Bild: Univercell