Ein Flug nach New York für nur 59 Euro oder eine Woche Thailand für 350 Euro: Seit 2011 sucht das Berliner Portal Urlaubspiraten nach günstigen Reiseangeboten, seien es Preisfehler von Airlines oder Pauschalurlaub als Last-Minute-Schnäppchen. Die Corona-Pandemie und die damit auferlegten Kontakt- und Reisebeschränkungen trafen auch diese Firma hart.

Wie Urlaubspiraten bislang durch die Krise gekommen ist und wie sich das Reisen beziehungsweise das Geschäft damit verändern wird, erzählt CEO David Armstrong im Interview.

David, reisen war in der Anfangszeit der Corona-Pandemie nicht möglich. Wie hat sich das auf euer Geschäft ausgewirkt?

Wir haben im April Kurzarbeit eingeführt und sind in den „Survival Mode“ gegangen, wie wir es genannt haben. Alles, was zum Überleben nicht notwendig war, haben wir komplett heruntergefahren. Urlaubspiraten ist im Prinzip ein Mediengeschäft: Unser einziges Asset sind unsere Follower. Die Nutzerzahlen konnten wir zwar recht hoch halten ­– der Traffic lag im April im Vergleich zum Vorjahr bei knapp 60 Prozent –, aber unser Umsatz ist um 80 Prozent eingebrochen. Im Mai ist beides wieder angestiegen und im Juni hatten wir schon die Hälfte des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr.

Und jetzt?

Uns geht es im Vergleich zu anderen Startups in der Reisebranche ganz gut, weil wir kein Risikogeschäft haben. Wir haben keine Flugzeuge, keine Hotels und keine fest eingekauften Kontingente an Plätzen bei irgendwelchen Reiseanbietern. Das heißt, dass wir recht flexibel im Handeln sind und dadurch recht gut durch die Krise kommen.

Viele Geschäftsführer haben sich in der Zeit weniger Gehalt ausgezahlt. Du auch?

Ich habe auf einen Teil meines Gehalts verzichtet, weil ich als Geschäftsführer ja keine Kurzarbeit anmelden kann. Einige Mitarbeiter sind noch immer in Kurzarbeit. Das ist ein gutes Instrument, um schnell reagieren zu können und die Fixkosten herunterzufahren, wenn über mehrere Monate nicht wahnsinnig viel Geld reinkommt. Wir haben auch unser Büro für fast ein halbes Jahr geschlossen, um Kosten zu sparen. Erst seit September dürfen die Mitarbeiter wieder von dort arbeiten, wenn sie wollen. Wir möchten so schnell wie möglich raus aus dieser Phase und der Kurzarbeit. Aber es gibt immer noch sehr viel Unsicherheit am Markt.

Habt ihr Mitarbeiter entlassen müssen?

Wir haben bisher keine Corona-bedingten Entlassungen aussprechen müssen. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch nicht müssen. Natürlich kann ich meine Hand dafür nichts ins Feuer legen. Kein Mensch weiß, welche Überraschungen die Zukunft noch parat hält. Wir hatten eine natürliche Fluktuation, die war ein Stück höher als in normalen Zeiten. Kollegen in branchenunabhängigen Funktionen, wie beispielsweise Entwickler, waren sich mit der Reisebranche unsicher und sind dann gewechselt.

Wie haben sich die Warenkörbe seit der Krise verändert?

Die Nutzer haben vor allem Orte gebucht, die man mit dem Auto oder Zug erreichen kann. Spreewald, Bayerischer Wald, Holland oder auch Italien. Da sind die Warenkörbe natürlich kleiner als bei Flugreisen. Auch die Aufenthalte waren kürzer.

Werden euer Umsatz und das gebuchte Reisevolumen in diesem Jahr dennoch auf dem Niveau von 2019 sein?

Nein, das können wir nicht aufholen. Am Anfang der Krise habe ich ein sehr schwarzes Bild gemalt und dachte, wenn es ganz schlecht läuft, schaffen wir nur ein Viertel des Umsatzes aus 2019. Nach allem, was wir jetzt sehen, werden wir zwischen 50 und 60 Prozent im Jahresvergleich herauskommen.

Wie viel wird das sein?

Urlaubspiraten hat 2019 Buchungen im Wert von 463 Millionen Euro vermittelt. Wir haben jedes Jahr profitabel abgeschlossen, doch dieses Jahr werden wir operativ ein Minus einfahren.

Wie du bereits gesagt hast, sind die Deutschen vor allem im eigenen Land verreist. Für viele Länder gelten nach wie vor Reisewarnungen. Werden über Urlaubspiraten bereits wieder Trips ins Ausland gebucht?

Ja. Vor allem, weil es oft ohne Risiko machbar ist und die Anbieter die Stornogebühr abgesetzt haben. Sogar für Fernstrecken wie Thailand und Mauritius sehen wir Buchungen für den Herbst und Winter reinkommen. Die Menschen wollen etwas haben, worauf sie sich freuen können. Und wenn es dann nicht klappt, klappt es halt nicht.

Was glaubst du, wie sich der Reisemarkt durch die Corona-Krise verändern wird?

Social Distancing wird zu einem gewissen Grad in den Köpfen hängen bleiben. Anstatt mit 500.000 anderen Leuten über den Markusplatz in Venedig zu laufen, wollen die Leute lieber in Deutschland und angrenzenden Ländern besondere, private Orte finden. Die klassische Mainstream- und Pauschalreise wird so nicht mehr zurückkommen. Pauschalreisen haben schon vor der Krise gebröckelt, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind. Wird Langstrecke zurückkommen und werden wir nächstes Jahr nach Brasilien und Australien fliegen? Wahrscheinlich schon. Aber sehr viele Airlines straucheln. Es wird nicht mehr das gleiche Flugangebot wie vor der Krise geben. Es werden keine fünf Airlines mehr auf einer Strecke konkurrieren, sodass der Wettbewerb kleiner wird und die Preise steigen. Ich glaube, nächstes Jahr wird es kein Massengeschäft mit Fernreisen geben.

Wenn Pauschalreisen bröckeln und die Nachfrage sinkt, was bedeutet das für euer Geschäft?

Die Reisen sind schon noch gefragt. Aber wir vermitteln gerade vor allem Unterkünfte wie Ferienhäuser und Airbnbs. Da hat sich die Zahl der Buchungen verdreifacht.

Unterkünfte bringen geringere Warenkörbe als Pauschalreisen. Kann Urlaubspiraten so überhaupt noch wachsen?

Wenn die Nutzer öfter und dafür kürzer reisen, kann das am Ende genauso hohe Beträge ergeben wie vorher. Ich glaube, es wird sich eine neue Art einstellen, wie man reist, wie oft, wie lange und wohin. Für uns ist nur wichtig, am Puls zu sein und diese Trends zu erkennen. Dann können wir auch erkennen, welches Geschäft wir daraus machen können.

Urlaubspiraten gibt es seit neun Jahren. Habt ihr noch die gleichen Kunden wie damals?

Unsere Hauptzielgruppe sind Millennials – die sind flexibel, ungebunden und können spontan reisen. Das sind etwa 60 Prozent unserer Kunden. Das verschiebt sich aber Jahr für Jahr, da diese Nutzer auch erwachsener werden, Kinder bekommen und mehr planen müssen.



