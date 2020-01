Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA prüft einen tödlichen Unfall, in den ein Tesla-Fahrzeug involviert war. Der Tesla-Unfall mit Todesfolge ereignete sich am 29. Dezember 2019. Nach einer Autobahnausfahrt in Gardena im Los Angeles County (US-Bundesstaat Kalifornien) überfuhr ein Tesla-Auto eine rote Ampel und rammte einen Honda Civic. Die beiden Honda-Insassen kamen dabei ums Leben. Die zwei Telsa-Passagiere wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die NHTSA untersucht bereits zwölf weitere Unfälle darauf, ob die Crashs in Zusammenhang mit dem Fahrassistenzsystem von Tesla stehen. Ob der Autopilot auch bei diesem Unfall eine Rolle spielte, gab die US-Verkehrssicherheitsbehörde bisher nicht bekannt. [Mehr bei CNBC und Spiegel Online]

Anzeige

Auf Gründerszene lest ihr heute: 4,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Neurodermitis, einer chronisch-entzündlichen Hauterkrankung, die in Schüben auftritt. Vor allem Kinder leiden unter Neurodermitis, kratzen sich blutig. Das Startup Nia Health aus Berlin will Patienten und ihren Angehörigen dabei helfen, die Krankheit besser zu verstehen. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Ab 2020 will die Google-Mutter Alphabet keine Steuerschlupflöcher mehr nutzen. Google teilte mit, dass die als „Double Irish, Dutch Sandwich“ bekannte Praxis mit dem Jahr 2019 enden solle. [Mehr bei Handelsblatt]

Shipfix, ein Startup, das die Trockenfrachtschifffahrt ins digitale Zeitalter führen will, hat eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Firma mit 15 Mitarbeitern will ihren Service ausbauen. [Mehr bei Techcrunch]

Einhörner: In China gibt es mittlerweile mehr Startups mit einer Bewertung von über einer Milliarde als in Silicon Valley. [Mehr bei Handelsblatt]

Trotz des Drucks der USA hat der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei seinen Umsatz im Jahr 2019 auf mehr als 100 Milliarden Euro gesteigert. Die Summe sei „etwas weniger als unsere anfänglichen Vorhersagen“, teilte Huawei-Chef Eric Xu in seiner Neujahrsbotschaft an die Mitarbeiter mit. [Mehr bei Techcrunch]

Insightfinder hat in einer Seed-Finanzierungsrunde zwei Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Startup aus North California möchte maschinelles Lernen in die Systemüberwachung integrieren, um häufig auftretende Probleme automatisch zu identifizieren und zu beheben. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Honeypot, Barzahlen, Flightright – Dieses Jahr wechselten in Deutschland wieder zahlreiche Startups den Besitzer. Wir zeigen einige von ihnen. [Mehr bei Gründerszene ]

Einen schönen Donnerstag!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Justin Sullivan/Getty Images