Erst im vergangenen Jahr hat Valerie Bures ihr Startup Vaha gegründet – seit diesem Frühjahr gibt es die smarten Fitness-Spiegel der Firma zu kaufen. Nun hat das Unternehmen eine weitere Finanzierungsrunde abgeschlossen, wie Gründerszene exklusiv erfahren hat. Die Runde führt der Londoner Investor Unbound an, der auch in das Logistik-Startup Forto investiert hat. Neu eingestiegen ist außerdem Porsche Ventures. Die Bestandsinvestoren wie etwa HV Capital (ehemals Holtzbrinck Ventures) oder der Rocket-Fonds Global Founders Capital hätten sich ebenfalls beteiligt, so die Gründerin.

Eine genaue Summe verrät die Unternehmerin nicht. Nur so viel: Die Summe habe sich im Vergleich zu der Series A-Runde aus dem Jahr 2019 verdoppelt, ebenso wie die Unternehmensbewertung. Das Investment vom vergangenen Dezember belief sich auf ein zweistelliges Millioneninvestment.

Millionenrunde: Holtzbrinck und Rocket investieren in Fitness-Spiegel der Mrs. Sporty-Gründerin Das Startup Vaha entwickelt ein interaktives Sportgerät für Zuhause. Ein ähnliches Produkt ist bereits in den USA erfolgreich. Dafür gab es jetzt sehr viel Geld.

Der Fitnessspiegel von Vaha funktioniert wie ein smarter Fernseher. Nutzer können auf dem Spiegel Workouts oder Coachings absolvieren, das Gerät eigne sich aber auch als Medium für Zoom-Konferenzen, so die Gründerin. Offiziell an den Start ging die Direktverkaufsmarke (D2C) im März dieses Jahres, pünktlich zur ersten Corona-Welle in Deutschland.

Schon zwei Mal habe Bures deshalb ihre komplette Marketingstrategie über den Haufen werfen müssen: Einmal im März, zum ersten Lockdown, genau in der Woche, als der Verkauf der Vahas starten sollte. Eigentlich wollte das Startup seine Spiegel bei den potenziellen Kundinnen und Kunden zuhause präsentieren. Daraus wurde wegen Corona nichts. Auch jetzt, im zweiten Lockdown, hatte die Gründerin geplant, Pop-Up-Stores in Shoppingcentern zu organisieren. Das klappte ebenfalls nicht. Mittlerweile setzt das Startup verstärkt auf Influencer-Marketing. So wirbt etwa der Nationaltorwart Manuel Neuer für das smarte Home-Workout.

1.000 verkaufte Spiegel pro Monat

Die Gründerin zeigt sich trotz aller Unwägbarkeiten optimistisch: Mirror, ein US-amerikanisches Startup, das ebenfalls Fitnessspiegel anbietet, verkaufte bis vor seinem Exit an die Yogamarke Lululemon 10.000 seiner Geräte. Diese Zahl werde Vaha auch schaffen, verspricht Bures. Bislang verkaufe ihre Firma etwa 1.000 Geräte pro Monat. Ein Vaha-Spiegel kostet 2.200 Euro und ist damit etwas teurer als das Angebot der US-Konkurrenz. Hinzu kommt ein monatliches Abo für die Sportkurse in Höhe von 40 Euro.

Vaha will sich von Mirror vor allem durch die technische Komponente unterscheiden, sagt Bures. Sie setze stärker auf Einzel-Feedback für die Nutzer und auf Bewegungsanalyse. Mit ihrem vorherigen Unternehmen Pixformance war die 41-Jährige bereits in diesem Gebiet aktiv. Zuvor hatte sie außerdem die Fitnesskette Mrs. Sporty gegründet und jahrelang geleitet.

Exit bislang nicht geplant

Lululemon zahlte für die Übernahme von Mirror stolze 445 Millionen Euro. Ob ein baldiger Verkauf auch für Bures eine Option sei? „Ein Exit ist aktuell nicht geplant“, sagt die Gründerin. „Das ist nicht mein Ziel, weshalb ich zur Arbeit antrete, und das ist auch gut so.“ Falls Angebote kommen, will sie sich die aber trotzdem ansehen. Aber das täte sie als Unternehmerin grundsätzlich bei allen Anfragen.

