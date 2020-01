Mehr als 20 Venture-Capital-Unternehmen haben eine „Sustainability Clause“ eingeführt, mit der sie künftig alle neu finanzierten Unternehmen zu mehr Klimaschutz verpflichten wollen. Zu den beteiligten Geldgebern gehören bekannte Namen wie Earlybird, Cherry Ventures, Project A und Holtzbrinck Ventures.

Anzeige

Die Klausel wurde, wie es von Earlybird heißt, in Zusammenarbeit mit der Initiative Leaders for Climate Action (LFCA) entwickelt. Unter diesem Namen hatten sich im vergangenen August 100 Startup-Gründer zusamengeschlossen und unter anderem eine CO2-Bepreisung in Deutschland von mindestens 50 Euro pro Tonne gefordert. Szenevertreter wie Freighthub-Gründer Ferry Heilemann, Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg, Nebenan.de-Geschäftsführerin Ina Remmers und Daniel Krauss, Mitgründer von Flixbus, hatten zudem bekundet, ihre Unternehmen klimaneutral machen zu wollen.

In die gleiche Richtung zielt die neue Klimaschutz-Klausel der Investorengruppe: Sie soll Firmen dazu bringen, ihren CO2 Ausstoß zu messen, Reiserichtlinien anzupassen – etwa die Bahn dem Flugzeug vorzuziehen – oder auf einen grünen Stromanbieter umzusteigen. Außerdem sollen zum Unternehmen passende Kompensationsmaßnahmen, also die Finanzierung von Klimaprojekten, gefunden und in die Budgetplanung aufgenommen werden. Mitarbeiter, Partner, Lieferanten und Kunden sollen ebenfalls für den Klimaschutz sensibilisiert werden.

Tech-Unternehmen müssten „einen positiven Beitrag zur Lösung der Klimakrise leisten“, erläutert Fabian Heilemann, Partner bei Earlybird und Co-Vorsitzender der Leaders for Climate Action. „Wir untermauern dieses Momentum durch die Klausel, und LFCA hilft unseren Portfolio-Unternehmen bei der konkreten Umsetzung.“ Die VCs wollen ihre Sustainability Clause in alle zukünftigen Termsheets und Shareholder Agreements aufnehmen. Mit dem Blockchain-Startup Bitwala habe das ein erstes Portfoliounternehmen bereits getan.

Leaders for Climate Action: 100 Startup-Gründer starten Initiative für Klimaschutz Unternehmen wie Delivery Hero, Flixbus, Freighthub oder Nebenan.de sollen bald klimaneutral sein. Und die Gründer fordern das Gleiche von der gesamten Wirtschaft.

Zum Start der Leaders for Climate Action hat uns Mitinitiator Ferry Heilemann die Idee hinter der Initiative erklärt:

Bild: Peter Dazeley / Getty Images