Mitte März ging Deutschland in den Lockdown. Bei vielen Startups brach das Geschäftsmodell weg, Umsätze sanken massiv und die Insolvenz war zum Greifen nahe. Um weiter am Markt bleiben zu können, waren zahlreiche Gründer auf externes Kapital angewiesen. Aber floss das auch?

Gründerszene hat vier deutsche Geldgeber gefragt, an wie vielen Finanzierungsrunden sie sich in den vergangenen Monaten beteiligt haben. Laut einer Auswertung des Analysedienstes Startupdetector gehören der Hightech-Gründerfonds (HTGF) und die IBB Beteiligungsgesellschaft zu den aktivsten deutschen Investoren. Auch Cherry Ventures und Btov Partners hat Gründerszene angefragt, da sie sich laut Startupdetector konstant an einer Mindestzahl an Startups pro Quartal beteiligen.

Mehr Wandeldarlehen während der Krisenmonate

Der Hightech-Gründerfonds hat von April bis Juni 22 Finanzierungsrunden unterstützt. Im Vergleich zu den drei Monaten zuvor waren das nur etwa halb so viele Investments. Allerdings investierte der halbstaatliche VC auch 2019 im ersten Quartal mehr als im zweiten – der Trend hält demnach an. Aber: Während der HTGF im ersten Quartal 2020 mehr Startups finanzierte als im Vorjahr, brach das Wachstum in den Corona-Monaten ein. Da waren es 15 Prozent weniger Finanzierungen als in den gleichen Monaten 2019. Was zudem interessant ist: Der HTGF beteiligt sich grundsätzlich öfter als Altgesellschafter an Runden als neu einzusteigen.

Das erste Quartal eines jeden Jahres ist bei Btov Partners „etwas ruhiger“, wie Partner Andreas Goeldi schreibt. Der Berliner VC hat von Januar bis März 17 Investments getätigt, im Corona-Quartal waren es 18 Finanzierungsrunden – also ähnlich „ruhig“ und auch weniger als in den letzten beiden Quartalen in 2019. Goeldi wie auch IBB-Finanzchef Markus Lehmann sagen, dass sie von April bis Juni vermehrt Wandeldarlehen ausgegeben haben. „Dies stellt in einem unsicheren Umfeld mit sinkenden Bewertungen die sinnvollere Option für die Liquidität dar“, so Lehmann.

Created with Highstock 6.0.7 Values Welche VCs haben wie oft investiert? Welche VCs haben wie oft investiert? Anzahl der Investments pro VC und Quartal HTGF IBB Btov Q1 2020 Q2 2020 0 10 20 30 40 50 Gründerszene

Einschließlich Wandelanleihen hat der Fonds der Berliner Förderbank im ersten Halbjahr 2020 an 21 Runden teilgenommen – 13 im ersten Quartal, acht im zweiten. Das sind etwas weniger Runden als im gleichen Zeitraum 2019. Die IBB Beteiligungsgesellschaft glaubt allerdings, dass die Investments im aktuellen dritten Quartal wieder „deutlich steigen werden“.

Kein signifikanter Einbruch

Cherry Ventures will auf Nachfrage von Gründerszene keine konkreten Zahlen offen legen. Nur so viel: „Unsere Deal-Aktivität ist auf normalem Niveau“, schreibt Partner Thomas Lueke. „Im zweiten Quartal war diese sogar höher als im ersten.“

Tendenziell haben deutsche VCs in den Krisenmonaten weniger Geld in Startups gesteckt, die Finanzierungen sind aber auch nicht rapide eingebrochen.

