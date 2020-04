Dieser Artikel ist ein Gastbeitrag von Levin Bunz, Partner beim Frühphasen-Investor Heartcore Capital. Ursprünglich erschien der Text auf Englisch bei Medium.

99 Prozent aller VCs behaupten, sie seien gerade „open for business“ – zumindest laut einer Liste, die aktuell im Netz kursiert und auf der mehr als 300 europäische Investoren eingetragen haben, ob sie in Zeiten von Corona noch investieren.

In Wirklichkeit sind das leider bestenfalls Absichtserklärungen, in einigen Fällen sogar schlichtweg falsche Angaben. Denn Covid-19 beeinträchtigt die Art und Weise, wie Venture-Capital-Funds arbeiten und investieren von Grund auf. Das ist wichtig zu wissen für Gründerinnen und Gründer, die innerhalb des kommenden Jahres eine neue Runde aufnehmen müssen.

Anzeige

Die meisten von ihnen sehen von VCs nur die „Nutzeroberfläche“und das macht es schwer zu verstehen, was im Kapitalmarkt gerade tatsächlich vor sich geht. Investoren schreiben weiterhin fleißig Firmen an, telefonieren, stellen kluge Fragen. So bekommt man als Gründer den Eindruck, es sei eigentlich alles wie immer. Doch der Schein trügt, denn im „Backend“ passieren aktuell viele Dinge, die das Fundraising auf längere Zeit beeinträchtigen werden. Eine schnelle Rückkehr zu den guten Zeiten ist unwahrscheinlich. Im Wesentlichen hat das drei Gründe:

Kurzfristig: Viele Fonds wollen oder können nicht investieren

Niemand weiß aktuell, wie lange uns die Corona-Pandemie noch beschäftigt und wie hart der wirtschaftliche Einbruch sein wird. Aber aus vergangenen Krisen wissen wir: VCs investieren unter Unsicherheit weniger – manche absichtlich, die meisten unbewusst.

Es gibt sogar einige Fonds die aktuell nicht mehr investieren können, selbst wenn sie wollten. Die meisten Venture Capital Funds haben ihr Kapital nicht komplett auf einem Konto liegen, sondern bekommen es on demand von ihren Investoren, den LPs (Limited Partners), überwiesen. Wenn also ein wichtiger LP in Liquiditätsprobleme gerät (beispielsweise die Muttergesellschaft bei einem Corporate Venture Fund) dann können plötzlich keine Investments mehr getätigt werden. Aus ähnlichen Gründen haben jetzt auch solche Fonds Probleme, die selbst noch im Fundraising sind und bislang kein Closing hatten – das ist uns selbst erst vorletzte Woche mit einem Co-Investor passiert.

Mittelfristig: Jetzt einen neuen Deal zu machen ist nicht die Priorität

Alle VCs sind aktuell mit Themen im eigenen Portfolio beschäftigt und werden das wohl auch noch solange sein, wie die Krise anhält. Je mehr Fonds ein VC verwaltet, desto mehr Feuer gilt es zu löschen. Neue Deals sind da erst einmal zweitrangig. Jetzt vorsichtiger im Markt zu sein mag Investoren auch aus anderen Gründen rational erscheinen. Jede neue Portfoliofirma bringt zusätzliches Risiko von Abschreibungen, falls die Krise andauert. Die vertraglich geregelte „aktive Investmentperiode“ eines Vehikels auszureizen, macht für alle Sinn, die schon einige Monate mit dem aktuellen Fonds unterwegs sind, denn das eigene Fundraising wird auch nicht so schnell möglich sein wie gedacht. Viele LPs investieren aktuell ebenfalls nicht aktiv und die eigene Fund Performance hat womöglich ein paar Dellen bekommen. Die Option „Abwarten“ wird also wertvoller.

Langfristig: VCs reisen weniger, aber können nur schwer komplett digital arbeiten

Venture Capital wird wieder so lokal wie noch vor einigen Jahren. Es wird mehrere Monate dauern, bis sich US-amerikanische VCs wieder in den Flieger setzen. Selbst innerhalb Europas wird das Reisen absehbar gesetzlich, aber auch freiwillig eingeschränkt bleiben. Da das gute Fundraising-Klima in den vergangenen Jahren auch durch ausländische Investoren getrieben war, bedeutet das eine deutliche Abkühlung. Während es sicher einige VCs hinbekommen, ihre Prozesse entsprechend zu adaptieren, werden viele Partner einfach nicht Digital Native genug sein, um Investmententscheidungen über Zoom zu treffen.

Keine Panik: Christian Vollmann: Meine 10 Tipps für Startups in der Corona-Krise Er hat mehrere Unternehmen gegründet und als Business Angel über 75 Startups finanziert. Was rät Christian Vollmann Gründerinnen und Gründern in der aktuellen Situation?

Zusammengenommen führt all das zu weniger kompetitiven Funding-Runden, die dadurch letztlich kleiner werden und langsamer zum Abschluss kommen. Glasklare Investments werden weiter getätigt. Aber was nicht völlig „obvious“ ist, wird es schwer haben, neues Geld aufzunehmen. Ebenso wie eigentlich gut funktionierende Modelle, die nun direkt und negativ von Ausgangssperren und Social Distancing betroffen sind.

Den Gründern in unserem Portfolio raten wir daher, ihr Fundraising für mehr Investoren zu öffnen. Exklusivität macht jetzt keinen Sinn. Nur zehn Investoren einzuladen reicht nicht aus, besser vierzig oder mehr, darunter auch strategische. Wichtiger den je sind persönliche Anknüpfungspunkte mit dem Geldgeber, entweder durch eine starke Intro oder Kontakt in der Vergangenheit. Trotzdem bleibt es essenziell, Referenzen einzuholen zu den Personen und Strukturen, die man sich mit einem Investor auf den Cap Table holt. Wie verhält sich der Investor in schwieriger Lage? Gerade trennt sich zu dieser Frage die Spreu vom Weizen, das dürfte die Due Diligence erleichtern.

Unsere interne Sicht

Bei Heartcore haben wir schon in den vergangenen Jahren überwiegend remote gearbeitet. Mit Büros in Berlin, Paris, Kopenhagen und Austin sind wir es gewöhnt via Zoom, Slack und E-Mail zu kommunizieren. Das sollte es uns – zumindest in der Theorie – leichter machen, uns an die veränderten Gegebenheiten anzupassen.

Als Early Stage VC investieren wir vor allem in Teams, die teils nicht mehr als eine Idee mitbringen, was Investmententscheidungen ohne ein persönliches Treffen zu einer echten Herausforderung macht. Gründer und Teams in der „richtigen Welt“ zu treffen, war bisher ein wichtiger Teil unseres Investmentprozesses.

Wir glauben, dass große Firmen unabhängig der gesamtwirtschaftlichen Lage entstehen. Deshalb planen wir, auch in den nächsten Monaten Investments zu tätigen (und haben seit dem Beginn der Krise bereits investiert). Gründer die mit uns über ein Investment sprechen, müssen sich aber darauf einstellen, dass wir etwas länger brauchen werden. Vor allem bei Firmen, die wir sehr spannend finden. Unser Hauptfokus gilt immer den Gründern in unserem Portfolio, weshalb wir uns im aktuellen Umfeld wahrscheinlich mit weniger Startups gleichzeitig beschäftigen können.

Um den Effekt persönlicher Treffen zu „hacken“ verbringen wir initial viel Zeit mit den Gründern, um uns gegenseitig besser kennenzulernen – jetzt eben via Videocall. Trotz erster guter Schritte, haben wir noch nicht komplett herausgefunden, welche Formate für uns tatsächlich funktionieren, und experimentieren noch. Individuelle Gespräche mit dem erweiterten Führungskreis einer Firma und ein stärkerer Fokus auf Reference Calls scheinen jedoch geeignete Tools zu sein.

Bild: Makenna Entrikin / Unsplash