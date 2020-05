Eltern, die Homeoffice und Homeschooling vereinbaren müssen. Kinder, die wochenlang nicht in die Schule durften – und nun für zwei Stunden pro Woche hingehen. Lehrerinnen und Lehrer, die weder E-Mail-Adressen noch Interesse an digitalem Unterricht haben.

Das ist die Realität für viele Eltern und Kinder in der Corona-Krise. Das Problem diskutierte Journalist Frank Plasberg am Montagabend in seiner Talkshow Hart aber Fair – mit Familienministerin Franziska Giffey, Stefan Wassmuth vom Bundeselternrat, der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann, Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes und Udo Weckmann, Vorsitzender des Bildungs-Bundesverbandes. Und: Unternehmerin und Startup-Promi Verena Pausder, die mit einem Gastauftritt zum Thema Digitalisierung in Schulen angekündigt wurde.

Plasberg zu Pausder: „Sie haben Feuer!”

Ein Thema, mit dem die anderen fünf Talkshow-Gäste wenig bis gar nichts anfangen können. Man muss sich zwingen, nicht wegzuschauen, als die vermeintlichen Expertinnen und Experten knapp 37 Minuten lang darum streiten, ob alle Lehrkräfte pauschal als schlecht, alt oder digital ungebildet bezeichnet werden können oder nicht.

Doch dann kommt Pausder ins Studio – und bringt endlich Schwung, gute Argumente und Eloquenz in die Diskussion. Oder, wie es Moderator Frank Plasberg ausdrückt: „Sie haben Feuer!”

„Wir haben eine Fünf geschrieben – und müssen jetzt nachsitzen. Wir haben zu lange gehadert und den Digitalpakt nicht umgesetzt“, beginnt Pausder ihren Auftritt. Die Gründerin ist perfekt vorbereitet, das ist spürbar. Trotzdem schafft sie es, ihre Argumente nicht vorgetragen wirken zu lassen. Nach wenigen Minuten bringt sie Kultusministerin Eisenmann dazu, den schlechten Stand in Sachen Digitalisierung zuzugeben.

Die Unternehmerin kritisiert nämlich, Lehrerinnen und Lehrer hätten vom Kultusministerium eine „Positivliste“ bekommen müssen – mit kostenlosen Programmen, mit denen sie digitalen, datenschutzkonformen Unterricht hätten abhalten können. Pausder selbst hat eine solche Liste frei zugänglich ins Netz gestellt. Susanne Eisenmann, deren Job das hätte sein müssen, nickt verkniffen.

Plasberg: „Klingt gut, Frau Eisenmann, oder?“

Eisenmann: „Ja, ist auch nicht falsch, was sie sagt.“

Pausder: „Es ist aber nicht passiert.“

Eisenmann: „Das ist sicherlich richtig, dass wir nicht sehr gut aufgestellt sind, was Digitalisierung in Schulen angeht. Das gehört zur Wahrheit dazu.“

Plasberg ist begeistert, ein so schnelles Zugeben digitaler Inkompetenz hätte er offenbar nicht erwartet.

„Chance, den Turbo zu zünden“

Pausder nutzt die Gelegenheit, eine weitere Frage in den Raum zu werfen: Wieso liegen nicht schon längt digitale Geräte in den Schulen, die in der Krise hätten ausgeliehen werden können? „Das Thema kennen wir schon lange. Es macht mich wütend: Ohne Druck machen wir nichts in diesem Land. Wir müssen die Krise als Chance begreifen, den Turbo zu zünden.“

Wie denn für Pausder moderner Unterricht aussehe, fragt Plasberg. „Selbstbestimmt, das Kind lernt individuell. Wir könnten ein Corona-optimiertes Klassenzimmer in Minecraft (ein Computerspiel, d.Red.) bauen“, schlägt Pausder vor. Eisenmann nickt noch verkniffener. Zugegeben, der Vorschlag erscheint angesichts des aktuellen Digitalisierungsgrades in Schulen sehr weit hergeholt.

Und, setzt Pausder noch einen drauf, man müsse das Curriculum entlasten. „Wir können nicht so durchhecheln wie bisher, dann sind alle kurz vorm Burn-out. Lehrer, Eltern und Schüler können alle nicht mehr bei der Menge an Unterrichtsstoff. Da müssen wir uns einfach mal trauen, was wegzulassen.“

Kinder schlau in die Zukunft schicken, statt süchtig zu machen

Bevor die anderen Talkshow-Gäste das so richtig verdaut haben, macht Pausder schon weiter. Schulen seien in der Pflicht, Kindern Zukunftskompetenzen mit digitalen Geräten beizubringen, findet sie. Man müsse die Kleinen etwa lehren, auf Tablets Grafiken zu zeichnen oder E-Books zu lesen, anstatt nur durch Tiktok zu swipen. „Dadurch degradieren wir sie zu Konsumenten“, so Pausder. Sie empfiehlt Eltern, Kindern täglich eine sehr begrenzte „Konsumzeit“ an digitalen Geräten zuzuschreiben – etwa für Social Media. Zudem solle man Kindern aber eine „Gestaltungszeit“ an Tablets und Co. einräumen, in der sie an den Geräten kreativ sein dürfen.

Wie man das den Kindern erklären solle, fragt Plasberg. „Ich sage nicht dass es einfach ist“, sagt Pausder, selbst Mutter. „Aber diesen Kampf müssen wir kämpfen. Wenn das digitale Gerät wie ein Gameboy benutzt wird, hat es keinen Wert. Dann werden die Kinder nicht schlau in die Zukunft starten, sondern süchtig sein.“ Der Fokus müsse nun auf der Bildung der Lehrer liegen – endlich. „Wieso haben wir nicht schon vor zehn Jahren auf Lehrerfortbildungen in dem Bereich gesetzt? Worauf haben wir gewartet, dass die Zukunft doch nicht kommt?“

Giffey gibt Versäumnisse zu

Pausders Sprechzeit ist zu Ende. So richtig möchte keiner der anderen Gäste reagieren. Plasberg nimmt Eisenmann dran – ausgerechnet. Sie soll erklären, wieso der Digitalpakt nicht umgesetzt wird. „Ja, das wurde versäumt“, sagt die Ministerin. Aber es sei ja auch erst seit einem Jahr so richtig beschlossen mit dem Digitalpakt. Das Argument zieht bei Pausder nicht: „Aber das war davor schon drei Jahre lang klar. Das ist nichts Neues.“

Giffey wagt sich vor. Und gibt zu: „Es reicht nicht, dass wir ein interaktives Whiteboard an die Wand hängen, sondern es braucht die Qualifikation der Lehrerinnen und Lehrer. Die Krise ist eine echte Chance, dass Schulen sich stärker auf den Weg machen und digitales Lernen normal wird.“

Frank Plasberg sieht glücklich aus. „Wir haben etwas Seltenes erlebt. Frau Giffey und Frau Eisenmann haben zugegeben: Es lag zu lange rum.“ Dazu hat er als Moderator sicherlich beigetragen – Plasberg stellte die richtigen Fragen, war sehr gut vorbereitet und schlagfertig. Doch zu einem großen Teil hat er den Pepp seiner Talkshow, das „Feuer“, Verena Pausder zu verdanken.

