Delia Lachance ist Gründerin von Westwing und Chief Creative Officer. Anfang März hat sie ihren Mutterschutz und die sechsmonatige Elternzeit begonnen. Lachance musste deswegen ihr Amt als Vorstandsmitglied niederlegen. In einer Meldung, die auch auf der Seite von Westwing zu lesen ist, steht: „Die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland sehen für Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften aktuell nicht die Möglichkeit vor, Mutterschutz sowie Elternzeit in Anspruch zu nehmen.“ Lachance sei deswegen „wie rechtlich erforderlich von ihrem Amt als Vorstandsmitglied zurückgetreten“. Ein Gründerszene-Artikel, der diese Änderung bei Westwing thematisierte, löste nach einem Instagram-Post der Gründerin eine kontroverse Debatte aus – auch darüber, warum eine Vorständin ihr Mandat überhaupt niederlegen muss, wenn sie eine Babypause macht.

Gründerin und Investorin Verena Pausder griff das Thema am Sonntag, anlässlich des Weltfrauentags, bei Linkedin auf. Pausder begründet, warum der Mutterschutz aus ihrer Sicht nicht zu einer Mandatsniederlegung führen darf. „Lese ich jetzt zum ersten Mal über das Thema, weil Delia die erste schwangere Vorständin eines börsennotierten Unternehmens in Deutschland ist? Oder leben wir einfach stillschweigend mit diesen rechtlichen Rahmenbedingungen, weil die Fallzahl zu niedrig ist und sich noch niemand beschwert hat?“, fragt Pausder und schlussfolgert, dass es „noch niemand bisher für nötig befunden hat proaktiv diese rechtlichen Rahmenbedingungen auf ein modernes Frauenbild anzupassen“. Auch Delia Lachance schreibt in ihrem Post auf Instagram, sie halte das Gesetz für Vorstandsmitglieder, die eine Babypause nehmen, für „archaisch“.

Es gibt kein Arbeitsverhältnis und deswegen keinen Mutterschutz

Doch warum genau muss Lachance überhaupt von ihrem Vorstandsamt zurücktreten? Dorothee von Einem, Arbeitsrechtlerin bei der Berliner Kanzlei Greenberg Traurig, sagt: „Als Vorstand einer Aktiengesellschaft ist eine Person nicht Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer im deutschen arbeitsrechtlichen Sinne, es gibt deswegen auch kein Arbeitsverhältnis, das Mutterschutzfristen respektieren muss oder während der Elternzeit ruht.“ Von Einem erwähnt ein relevantes Urteil des Europäischen Gerichtshofes von vor rund zehn Jahren. Darin wurde sogenannten Fremdgeschäftsführerinnen, die ähnlich wie eine Vorständin keine Arbeitnehmerinnen nach deutschem Arbeitsrecht sind, Mutterschutz zugebilligt. „Ob dieses Urteil ohne Weiteres für Vorstandsmitglieder gilt, ist aber unklar“, sagt von Einem.

Entscheidend ist: Beantrage eine Frau oder ein Mann mit einem Vorstandsposten eine Elternzeit – oder beispielsweise auch ein Sabbatical – sei es schwierig, das Mandat zu behalten. „Ein Vorstandsmitglied kann sich von gesetzlichen Pflichten, die sich aus dem Aktiengesetz und dem Gesellschaftsrecht ergeben, nicht zeitweise befreien lassen“, so von Einem. Die Person würde deswegen die volle Verantwortung weiter tragen. „Auch wenn ein Vorstandsmitglied fehlt, an Sitzungen nicht teilnimmt und keine Entscheidung für das Unternehmen trifft, haftet dieses Vorstandsmitglied unverändert. Diese Haftung will in der Regel die Person nicht, die sich wegen einer bevorstehenden Geburt aus dem Alltagsgeschäft zurückziehen will, und gibt deswegen ihr Mandat ab.“

Ein weiteres Problem ist, dass es keine konkrete zeitliche Grenze gibt, ab wann eine Frau in der Babypause ihr Mandat aus Haftungsgründen abgeben sollte. „Vieles spricht dafür, dass eine Vorständin nicht bereits haftet, nur weil sie aufgrund ihrer Entbindung nicht an einem wichtigen Meeting teilnehmen kann“, sagt Isabelle Puhl, Arbeitsrechtlerin der Kanzlei Dentons. Denn auch bei Krankheit oder einem Unfall müsse ein Vorstand oder eine Vorständin nicht sofort das Amt niederlegen. Hingegen: „Bei einem mehrmonatigen Fehlen wie im Fall von Westwing wäre diese Grenze meiner Einschätzung nach aber überschritten, weil die Vorständin den Aktionärsinteressen verpflichtet ist.“ Für andere Mandate, beispielsweise für die einer Aufsichtsrätin oder eines Aufsichtsrats, seien ihrer Einschätzung nach dieselben Grundsätze gültig. Da Aufsichtsräte aber nicht wie Vorstände in das Tagesgeschäft involviert seien, ließe sich dieses Mandat in der Praxis wohl eher mit einer Babypause vereinbaren.

„Es müssten neue Regeln geschaffen werden“

Die Anwältin Dorothee von Einem ist wie Verena Pausder und Delia Lachance der Meinung, dass die aktuelle Gesetzeslage für Frauen in Führungspositionen unzureichend ist: „Es sind nun einmal Frauen, die die Kinder zur Welt bringen und mindestens für die Geburt, häufig auch in den Wochen und Monaten danach, nicht als Vorstand aktiv sein können.“ Von Einem fordert deswegen: „Es müssten hierfür Regeln geschaffen werden, die werdenden Müttern ein Rückkehrrecht in den Vorstand zusichern – oder eben die Anpassung des Mutterschutzgesetzes unter Beachtung der gesellschaftsrechtlichen Pflichten und Verantwortung von Frauen in Führungsposition.“

Es ist nämlich offen, ob eine Vorständin oder ein Vorstand das Mandat nach einer Babypause wieder aufnehmen darf. Generell gilt: „Es gibt kein gesetzliches Rückkehrrecht“, ergänzt Arbeitsrechtlerin Puhl. „Allerdings wäre gegebenenfalls eine Vereinbarung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat möglich, dass der Vorstandsanstellungsvertrag nach Ende der Elternzeit wieder auflebt und die Vorständin wieder bestellt wird.“ Gründerszene hat bei Westwing nachgefragt, ob es so eine Vereinbarung für Delia Lachance gibt. „Das rechtliche Setup nach der Elternzeit wird zu gegebener Zeit zwischen Aufsichtsrat und Delia entschieden; wir werden dann entsprechend informieren“, schreibt das Unternehmen.

