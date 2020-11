„Wir entwickeln aus Weltklasse-Hightech erfolgreiche Startups” verspricht die Fraunhofer-Gesellschaft auf ihrer Website. Tatsächlich macht die Forschungseinrichtung teilweise das Gegenteil, wie die Wirtschaftswoche in einer aktuellen Recherche (€) aufdeckte.

Fraunhofer erhält jährlich hohe finanzielle Förderungen, um an neuen Technologien zu forschen. 2019 waren es rund 1,8 Milliarden Euro vom Staat und 700 Millionen Euro aus der Wirtschaft. Doch aus den Projekten entstehen zu selten Unternehmen, wie Kritiker bemängeln. Pro 1.000 Mitarbeiter komme Fraunhofer lediglich auf 0,9 Ausgründungen, heißt es in dem Bericht. Andere wissenschaftliche Einrichtungen wie die ETH Zürich und das MIT in Boston kämen auf drei beziehungsweise zwei Startups pro 1.000 Angestellte.

Nur 8.000 Euro für 22 Prozent an einem Tech-Startup

Unter Fraunhofer sind zahlreiche Institute angesiedelt. Diese können mit den Mitteln der Gesellschaft forschen und Startups ausgründen. Fraunhofer beteiligt sich dann über seinen eingetragenen Verein (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.) an den Firmen. Zudem gibt es eine eigene Gründungsabteilung, vor der Startups pitchen können. Das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in München gründete beispielsweise die Firma Made with Luve aus, die vegane Milchalternativen anbietet. Sie erhielt im Frühjahr ein Investment in zweistelliger Millionenhöhe von mehreren Wagniskapitalgebern.

Laut Wirtschaftswoche ist so etwas selten. Oft seien Investoren bei Fraunhofer-Startups zögerlich, weil die Forschungsgesellschaft so viele Anteile an den jungen Firmen hält und die Gründer so wenige. Vergangenes Jahr soll sich der Verein an sieben seiner Ausgründungen mit bis zu 25 Prozent beteiligt haben – für teils sehr wenig Geld. Das Laser-Startup Oqmented berichtet etwa, Fraunhofer habe für 22 Prozent der GmbH-Anteile lediglich 8.000 Euro bezahlt.

Hunderttausende Euro Lizenzgebühren

Auch sonst soll es die Gesellschaft ihren Startups teilweise schwermachen. So übergebe Fraunhofer den Gründerinnen und Gründern nicht die Patente an den Technologien, die sie erforschen, sondern nehme stattdessen Lizenzgebühren. Diese sollen in frühen Phasen 100.000 Euro pro Jahr betragen, ab dem fünften Jahr sogar eine halbe Million. Zudem streiche Fraunhofer 3,5 Prozent vom Umsatz ein. Der Verein findet das nicht unverhältnismäßig. Man vereinbare stets „gründungsfreundliche Konditionen bei Lizenzverträgen”, lässt er sich zitieren.

Aus den Verträgen herauszukommen ist Insidern zufolge schwierig. Von Oqmented verlange Fraunhofer beispielsweise 1,2 Millionen Euro, um die 22 Prozent der Anteile zurückzukaufen. Die Patente könne das Tech-Startup zwar erwerben – aber nur gegen eine Zahlung von zehn Millionen Euro.

Für ihren Umgang mit Tech-Startups bekommt die Gesellschaft viel Kritik. Einer der größten Kritiker ist der FDP-Politiker Thomas Sattelberger. Er nennt Fraunhofer eine „von Männern dominierte Effizienzmaschine, darauf ausgelegt, eigenen Ruhm und Karrieren zu fördern”. Wenn sie nicht aufpasse, verkomme sie zur Vereinigung „Innovationsverhinderer und -versager”.

Auch der Startup-Verband ist unzufrieden. Man erhalte „immer wieder Klagen, dass Fraunhofer-Ausgründung schwere Probleme mit den Ausgründungsbedingungen haben“, sagte Präsident Christian Miele der Wirtschaftswoche. Aber auch andere Institute und Universitäten müssten Startup-Gründungen stärker in den Fokus rücken. Ansonsten würden „Wirtschaftskraft, Innovation und Arbeitsplätze verschenkt”.

