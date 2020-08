Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Das Einzelhandelsunternehmen Walmart schließt sich im Kaufkampf um Tiktok mit Microsoft zusammen. Die in Peking ansässige Muttergesellschaft von Tiktok, Bytedance, steht kurz vor der Vereinbarung, die beliebte Video-App in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland im Rahmen eines Deals zu verkaufen. Dieser soll laut Quellen voraussichtlich im Bereich zwischen 20 und 30 Milliarden US-Dollar liegen. US-Präsident Donald Trump untersagt das Geschäft ab Mitte September in den USA. Wer nun das Rennen macht und sich die App aneignen kann, ist aber noch unklar. Neben Walmart zeigen auch andere Firmen wir Oracle und Softbank (Gründerszene berichtete) Interesse.

Und während der Kampf um dem Verkauf der populären App läuft, ist der Tiktok-Chef Kevin Mayer nach nur wenigen Monaten im Amt zurückgetreten. Somit verdichten sich die Anzeichen, dass Tiktok sein globales Geschäft so nicht aufrecht halten kann und der Druck aus Washington Wirkung gezeigt hat. [Mehr bei Handelsblatt und CNBC]

Salesforce will 1000 Mitarbeiter entlassen. Und das, obwohl das Unternehmen gerade erst einen Rekordquartalsumsatz von fünf Milliarden US-Dollar vermeldete. Ein Pressesprecher teilte „Techcrunch“ auf Nachfrage mit: „Wir weisen Ressourcen neu zu, um das Unternehmen für weiteres Wachstum zu positionieren. Dies beinhaltet die weitere Einstellung und Umleitung einiger Mitarbeiter, um unsere strategischen Bereiche zu stärken.“ [Mehr bei Techcrunch]

Facebook verklagt mehrere Entwickler in den USA und Großbritannien wegen Verstößen gegen seine Richtlinien. In Großbritannien setzt sich das soziale Netzwerk mit Mobiburn, der Muttergesellschaft Oaksmart Technologies und deren Gründer Fatih Haltas auseinander. Die Firma von Mark Zuckerberg geht diesen Schritt vor allem wegen des Cambridge Analytica-Skandals, bei dem die persönlichen Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern kompromittiert wurden. [Mehr bei Techcrunch]

Mehrere Firmen haben guten Quartalszahlen präsentiert: HP meldete ein besser als erwartetes Finanzergebnis für das dritte Quartal. Der starke Umsatz mit Notebooks während der Pandemie verlieh der Firma Auftrieb. Und auch Box legte einen soliden Bericht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 vor. Die Firma, die eine Möglichkeit entwickelt hat, Inhalte in der Cloud zu verwalten, erzielte einen Umsatz von 192,3 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von elf Prozent im Vorjahresvergleich. [Mehr bei Zdnet und Techcrunch]

Tesla entkommt Hacker-Angriff: Ein Russe wollte wohl einen Mitarbeiter der Tesla Gigafactory in Nevada für die Installation von nicht funktionstüchtiger Software bezahlen. Das FBI verhaftete den Mann. Tesla-CEO Elon Musk schrieb auf Twitter: „Dies war ein schwerer Angriff.“ [Mehr bei electrek]

Mehr als 100 Demonstranten haben sich am Donnerstag vor der Villa von Amazon-Gründer Jeff Bezos in Washington, DC, versammelt und vor seiner Haustür eine Guillotine aufgebaut. Damit wollten sie gegen die Löhne der Firma protestieren, nachdem bekannt wurde, dass das Nettovermögen von Bezos selbst mittlerweile die 200-Milliarden-US-Dollar-Marke geknackt hatte (Gründerszene berichtete). [Mehr bei Business Insider]

