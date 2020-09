Es war die erste Mega-Finanzierung dieses Jahres: Im Januar verkündete das Würzburger KI-Startup Scoutbee überraschend eine 54-Millionen-Runde. Um bei dem Funding dabei zu sein, standen Investoren wie Lakestar und Atomico Schlange. Es sei eine sehr kompetitive Runde gewesen, sagte auch Gründer und CEO Gregor Stühler damals gegenüber Gründerszene. Scoutbee entwickelt eine Software, die große Firmen bei der Lieferantensuche unterstützt.

Nun gab es ein großes Stühlerücken bei dem Startup-Hoffnungsträger. Drei der vier Gründer haben das Unternehmen verlassen, wie Deutsche Startups zuerst berichtete. Übrig bleibt nur noch CEO Gregor Stühler, seine Mitgründer Lee Galbraith, Fabian Heinrich und Christian Heinrich sind raus. „Um das Unternehmen schlank zu halten und der Führung einen klaren Front-Runner zu geben, haben sich Lee, Fabian und Christian gemeinsam mit Gregor dazu entschlossen, ihre operativen Rollen bei Scoutbee abzugeben“, bestätigt nun auch ein Unternehmenssprecher die Abgänge in der Firma. Der einzig verbliebene der Gründer Stühler soll neben dem Titel des CEO nun auch den des Managing Directors bekommen.

Die Abgänge begründet Scoutbee auf Nachfrage mit dem Wunsch nach einer schlankeren Führungsebene: „Große Gründerteams tendieren dazu, während des Hypergrowths das Führungslevel zu inflaten“, so der Unternehmenssprecher auf Startup-Deutsch. Dieses Problem hätten die Scoutbee-Gründer schon im vergangenen Jahr erkannt und nun entsprechend gehandelt.

„Großer Bedarf an Experten“

Im Handelsregister wurden Lee Galbraith und Fabian Heinrich bereits Ende August als Geschäftsführer ausgetragen. Dem Sprecher zufolge sollen die beiden aber weiterhin als Berater für die Firma fungieren. Laut Gesellschafterliste hält Galbraith 11,6 Prozent und Heinrich noch rund 6,7 Prozent der Firmenanteile. Ob sie im Zuge des Ausstiegs ihre Anteile verkaufen werden, ist nicht bekannt.

Auch auf der Unternehmenswebsite sind die beiden ehemaligen Geschäftsführer schon nicht mehr aufgeführt. Als Teil der Geschäftsführung ist dort neben CEO Stühler aktuell nur Enno Arne Lueckel gelistet, der erst im August 2020 als VP of Sales zu Scoutbee wechselte. Weitere Besetzungen sollen folgen: Man wolle in nächster Zeit weitere Experten in den Bereichen Sales, Marketing und Product Development einstellen, so der Sprecher. Denn durch das starke Wachstum der Firma haben sich „ein größerer Bedarf an Expertenwissen und Erfahrung“ ergeben.



