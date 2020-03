Autonome Waymo-Wagen steuern Passagiere in Arizona bereits von A nach B.

Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Die Alphabet-Tocher Waymo will das autonome Fahren vorantreiben: Dafür hat sich der Roboterwagen-Spezialist nun erstmals Gelder von externen Investoren an Bord geholt, unter anderem vom Auftragsfertiger Magna und dem Finanzinvestor Silver Lake. Insgesamt erhält Waymo eine Finanzspritze über 2,25 Milliarden US-Dollar. Waymo testet derzeit einen Selbstfahrerdienst in Arizona und plant, die Fahrzeuge anderer Autohersteller mit seiner autonomen Technologie auszustatten. [Mehr bei Handelsblatt und Techcrunch]

Anzeige

Auf Gründerszene: Das neuartige Virus Covid-19 zwingt Unternehmen zum Umdenken. Ganze Teams arbeiten derzeit vom Homeoffice aus. Wir haben mit Gründern gesprochen, wie die Umstellung klappt. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Google wird seine Cloud-Konferenz aufgrund des Coronavirus nur virtuell stattfinden lassen. Während Facebook seine Entwicklerkonferenz absagte, will Google seine Google Cloud Next 2020-Veranstaltung per Livestream übertragen. Im vergangenen Jahr zog die Konferenz laut der Website des Unternehmens 30.000 Teilnehmer an. Gleichzeitig hat Twitter seine weltweit 5000 Mitarbeiter angewiesen, von zu Hause zu arbeiten. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Apple hat sich bereit erklärt, bis zu 500 Millionen US-Dollar für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zu zahlen. Apple wird beschuldigt, ältere iPhones bei der Einführung neuer Modelle verlangsamt zu haben, um Kunden zum Kauf von Ersatztelefonen oder -batterien zu bewegen. [Mehr bei Reuters]

JD.com hat für das letzte Quartal des vergangenen Jahres einen stärkeren Umsatz als erwartet gemeldet. Auch die Erlöse im ersten Quartal sollen voraussichtlich um zehn Prozent ansteigen. Der Optimismus des chinesischen Onlinehändlers steht im Widerspruch zu Alibabas jüngster Gewinnwarnung wegen des Coronavirus. [Mehr bei The Information]

Xerox gibt den Versuch seiner feindlichen Übernahme von HP nicht auf. Derzeit bemüht sich der Druckerhersteller, alle ausstehenden Aktien des Konkurrenten zu erwerben. HP reagiert nach wie vor zurückhaltend und rät den Aktienbesitzern von einem Verkauf ab. Laut HP ist die Bewertung, die Xerox anlegt, zu niedrig. HP signalisierte jedoch auch, offen für verbesserte Vorschläge zu sein. [Mehr bei Wall Street Journal]

Wework hat eine ehemalige Managerin der GE-Tochter Baker Hughes zur neuen Finanzchefin ernannt. Kimberly Ross soll überwachen, dass der Bürovermittler profitabel wird. Ross arbeitet künftig mit dem neuen CEO Sandeep Mathrani zusammen, der Anfang Februar an die Spitze von Wework berufen wurde, um dessen Image nach dem abgebrochenen Börsengang und dem Abgang von Mitgründer Adam Neumann wieder aufzupolieren. [Mehr bei Bloomberg]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Das Startup Sigo aus Darmstadt plant, ein Stationsnetz für E-Leihräder aufzubauen, mit denen sich Lasten wie Wasserkisten oder Möbel transportieren lassen. Wie sieht das Modell dazu aus? [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Dienstag!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Waymo