Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Wework hat laut eines Medienberichts einen neuen CEO gefunden. Sandeep Mathrani, der zuvor CEO bei der Brookfield Properties Retail Group war, und damit Erfahrung aus der Immobilienbranche mitbringt, soll den Bürovermittler nach dem gescheiterten Börsengang im vergangenen Jahr wieder auf den richtigen Kurs bringen.

Mathrani ersetzt Artie Minson und Sebastian Gunningham, die sich die Geschäftsführung der WeWork-Muttergesellschaft We Co. teilten, nachdem der Mitgründer und frühere CEO des Unternehmens, Adam Neumann, im September zurücktreten musste. [Mehr bei Wall Street Journal]

Auf Gründerszene plaudert eine Startup-Mitarbeiterin aus dem Nähkästchen. Der Arbeitgeber unserer Gesprächspartnerin wirbt seit neuestem mit Klimaschutzmaßnahmen. Eigentlich wichtig, aber leider misslungen, findet sie, und berichtet uns, was alles falsch läuft. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Amazon kehrte kurzzeitig wieder in den Billionen-Club zurück, dem auch Microsoft, Apple und Alphabet angehören. Nach den starken Quartalszahlen stiegen die Aktien um mehr als sieben Prozent, doch am Ende des Handelstages rutschte der Marktwert dann doch wieder unter eine Billion. [Mehr bei Wall Street Journal]

Hulu gab am Freitag bekannt, dass Randy Freer als CEO des Unternehmens zurücktreten wird. In einer Pressemitteilung hieß es, dass Disney plane, Hulu „enger in seinen Geschäftsbetrieb zu integrieren“ und dass die Führungskräfte von Hulu an die direkten Kundenbetreuer und internationalen Führungskräfte von Disney berichten würden. [Mehr bei CNBC]

1Life Healthcare, ein Gesundheitsanbieter, der von Google unterstützt wird, hat ein erfolgreiches Börsendebüt absolviert. Die Aktie schloss am ersten Handelstag mit einem Plus von 58 Prozent. 245 Millionen US-Dollar kamen in die Kasse. [Mehr bei Bloomberg]

Moda Operandi, ein Online-Marktplatz, der sich auf Luxusmode, Accessoires und Wohnkultur spezialisiert hat, hat eine Finanzierungsrunde über hundert Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das 2010 gegründete Unternehmen bietet Produkte von rund 1.000 Marken und Designern an und versendet in 125 Länder. [Mehr bei Techcrunch]

Elon Musk hat nach seinen Erfolgen mit Tesla nun auch noch ein eigenes Lied herausgebracht. Sein Song „Don’t Doubt Ur Vibe“ ist auf Soundcloud und Spotify verfügbar. Der Track ist eine Fortsetzung von Musks erster Single „RIP Harambe“, die eine Hommage an den Gorilla aus dem Cincinnati Zoo war, der frühzeitig gestorben war. [Mehr bei The Verge]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: „Großbritannien könnte zum Singapur Europas werden“, glaubt der Investor Christian Angermayer. Der Gründer Markus Urban kann sich mit den Ansichten Angermayers dagegen nicht anfreunden. Zwei Perspektiven auf den Brexit. [Mehr bei Gründerszene]

